Лучшие игровые смартфоны 2023, о которых мечтает каждый геймер

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Артем Сутягин

За последние годы мобильные игры шагнули далеко вперед, предлагая возможности, часто превосходящие некоторые версии для настольных ПК. В связи с этим производительность смартфонов становится критически важной, если вы хотите использовать их по максимуму. Сейчас в продаже их довольно много, но не каждый хорошо подойдет для игр. Они бывают разных форм и размеров, но выбор лучшего игрового телефона для вас сводится к нескольким вопросам, на которые мы ответим в этой статье, и приведем несколько примеров отличных моделей в разных ценовых категориях.

Лучшие игровые смартфоны 2023, о которых мечтает каждый геймер. Игры на смартфоне вышли сейчас на новый уровень. Фото.

Игры на смартфоне вышли сейчас на новый уровень.

На что обратить внимание в игровом телефоне

Не знаете, что делает игровой телефон хорошим? В первую очередь подумайте о следующих характеристиках:

  • Высокая производительность
  • Хорошее охлаждение
  • Аппаратные триггеры
  • Специальные программные функции
  • Качество камеры (игровой смартфон не является поводом отказаться от хороших фотографий)

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ASUS ROG Phone 7 — лучший игровой телефон для всех

ROG Phone 7 — не самая последняя модель в игровой линейке ASUS, но именно ее можно порекомендовать большинству пользователей. У большинства других игровых телефонов есть очевидные недостатки, но этот — фантастическое универсальное устройство. Кроме того, это один из немногих телефонов с 3,5-мм разъемом для наушников.

Самая главная игровая особенность — аппаратные триггеры на боковой части, называемые Airtriggers. Они расположены там, где лежат ваши пальцы, когда вы держите устройство в горизонтальной ориентации, и используют ультразвуковые датчики, чтобы имитировать триггеры в контроллере игровой консоли. Это сразу расширяет функциональность устройства.

ASUS ROG Phone 7 — лучший игровой телефон для всех. ASUS ROG Phone 7. Фото.

ASUS ROG Phone 7

Snapdragon 8 Gen 2 в ROG Phone 7 превзошел даже разогнанный чипсет Snapdragon for Galaxy, установленный в Galaxy S23 Ultra, в основном благодаря улучшенному теплоотводу и уникальному, ориентированному на производительность режиму ”X-mode».

AMOLED-экран с частотой 165 Гц, сенсор с частотой 720 Гц, два аккумулятора по 3 000 мАч и зарядка на 65 Вт в комплекте — отличный выбор для того, что хочет купить хороший смартфон на каждый день, на котором можно играть.

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Nubia REDMAGIC 8S Pro — выгодный игровой смартфон

Если вам нужна высокая производительность по выгодной цене, стоит обратить внимание на nubia REDMAGIC 8S Pro. Он многим жертвует, когда речь заходит о программных функциях и долгосрочной поддержке, но аппаратное обеспечение более чем способно на экстремальные игры.

Смартфон оснащен 12 или 16 ГБ оперативной памяти и тем же Snapdragon 8 Gen 2 с переработанной системой охлаждения для снижения температуры во время игры. Однако под нагрузкой вентиляторы заметно шумят, так что, возможно, вам не стоит постоянно запускать игры на максимальных настройках.

Nubia REDMAGIC 8S Pro — выгодный игровой смартфон. Nubia REDMAGIC 8S Pro. Фото.

Nubia REDMAGIC 8S Pro

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Остальные характеристики в основном соответствуют ROG Phone 7, а мощного аккумулятора емкостью 6 000 мАч хватит на несколько часов напряженной игры. В комплекте так же есть зарядник на 65 Вт, справляющийся с полной зарядкой менее чем за 40 минут. Добавляем сюда AMOLED-экран с частотой 120 Гц, программный пакет SuperBase, фронтальную камеру под экраном и качественную основную камеру, которые делают телефон достойным внимания, если вы хотите чего-то чуть более доступного, чем ROG Phone 7. Но нельзя не отметить, что совсем скоро выйдет REDMAGIC 9 Pro, который будет еще лучше.

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Samsung Galaxy S23 Ultra — смартфон со стилусом

Samsung Galaxy S23 Ultra — это мощный аппарат, выходящий за рамки специализированных игровых телефонов. Зато благодаря этому, он удовлетворит потребности любого мобильного геймера. У него нет боковых триггеров, но есть встроенное перо S Pen, которое тоже иногда может пригодиться, особенно в стратегических играх, требующих точного нажатия.

Samsung Galaxy S23 Ultra — смартфон со стилусом. Samsung Galaxy S23 Ultra. Фото.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Кроме того, в этом телефоне действительно есть все. Массивный 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей идеально подходит для игр, хотя им и сложно пользоваться одной рукой. Играть в игры в альбомном режиме можно, но если вы переходите с телефона меньшего размера, вам придется привыкать не только к большому размеру, но и к изогнутым краям.

Galaxy S23 Ultra не имеет каких-либо причудливых функций охлаждения, присущих специализированным игровым телефонам, но он компенсирует это другими способами. Эксклюзивная для Galaxy версия Snapdragon 8 Gen 2 отлично работает, а отвод тепла стал намного лучше, чем у предшественника. Телефон также поддерживает версии вплоть до 12/256 ГБ. А еще тут одна из лучших камер в телефонах в принципе. Это 200 Мп основной сенсор с полным пакетом функции и отличными дополнительными модулями. Хотя и стоит это все довольно дорого.

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iPhone 15 Pro Max — можно ли играть на Айфоне

Если вы хотите сделать выбор в пользу Apple, то iPhone 15 Pro Max — несомненный победитель. Он не является принципиальным улучшением по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro Max, но наконец-то получил USB Type-C.

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Процессоры Apple Bionic всегда превосходили все, что может предложить Android, и это справедливо и для Apple A17 Bionic. По результатам многих тестов он даже превосходит Samsung Galaxy S23 Ultra, хотя и имеет некоторую склонность к нагреву. Это означает, что он, скорее всего, не сможет обеспечить стабильную производительность в самых требовательных играх. Но даже при снижении производительности игры будут выглядеть очень хорошо.

iPhone 15 Pro Max — можно ли играть на Айфоне. iPhone 15 Pro Max. Фото.

iPhone 15 Pro Max

В экосистеме Apple представлен еще более обширный каталог игр, чем в Google Play, и в этом году он еще больше расширился благодаря выходу Resident Evil Village и многих других. Этот телефон можно даже подключать к большому монитору, чтобы играть на нем. Многие даже сказали, что качество графики в этом случае не будет уступать PS4.

К минусам можно отнести то, что смартфон до сих пор заряжается с максимальной мощностью 20 Вт и не имеет адаптера питания в комплекте. Но для игр и просто ежедневного использования это отличный аппарат для тех, у кого не дергается глаз от одного только упоминания Apple.

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POCO F4 GT — дешевый игровой телефон

Хотите дешевый игровой телефон? Посмотрите на POCO F4 GT. У него много флагманских характеристик, но вы жертвуете поддержкой долгосрочных обновлений. Вы получаете тот же процессор Snapdragon 8 Gen 1, что и в телефонах, которые стоят дороже, а по производительности он может сравниться c Galaxy S22 Ultra. Но есть минус в виде перегрева из-за отсутствия развитой системы охлаждения, которая есть в более дорогих моделях.

POCO F4 GT — дешевый игровой телефон. POCO F4 GT. Фото.

POCO F4 GT

Отличные игры для тех кто хочет управлять миром.

120 Гц не являются чем-то особенным по сравнению с остальными моделями Xiaomi среднего класса. Вы можете переключаться между 60 и 120 Гц для экономии заряда батареи в играх, которые не поддерживают более высокую частоту обновления. К счастью, 120-ваттная зарядка восстановила полный заряд всего за 17 минут. Благодаря этому проблемы с автономностью можно не обсуждать.

Из минусов можно сказать, что камера в этом телефоне довольно посредственная. При ярком освещении снимки получаются более-менее нормальными, но в сумерках качество оставляет желать лучшего. Дополнительные модули разочаровывают еще больше — много шума и плохая цветопередача. Впрочем, это уже дополнение. Главное, что это недорогой игровой смартфон. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете что-то лучшее для игр.

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