Лучшие игровые смартфоны 2023, о которых мечтает каждый геймер

За последние годы мобильные игры шагнули далеко вперед, предлагая возможности, часто превосходящие некоторые версии для настольных ПК. В связи с этим производительность смартфонов становится критически важной, если вы хотите использовать их по максимуму. Сейчас в продаже их довольно много, но не каждый хорошо подойдет для игр. Они бывают разных форм и размеров, но выбор лучшего игрового телефона для вас сводится к нескольким вопросам, на которые мы ответим в этой статье, и приведем несколько примеров отличных моделей в разных ценовых категориях.

На что обратить внимание в игровом телефоне

Не знаете, что делает игровой телефон хорошим? В первую очередь подумайте о следующих характеристиках:

Высокая производительность

Хорошее охлаждение

Аппаратные триггеры

Специальные программные функции

Качество камеры (игровой смартфон не является поводом отказаться от хороших фотографий)

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ASUS ROG Phone 7 — лучший игровой телефон для всех

ROG Phone 7 — не самая последняя модель в игровой линейке ASUS, но именно ее можно порекомендовать большинству пользователей. У большинства других игровых телефонов есть очевидные недостатки, но этот — фантастическое универсальное устройство. Кроме того, это один из немногих телефонов с 3,5-мм разъемом для наушников.

Самая главная игровая особенность — аппаратные триггеры на боковой части, называемые Airtriggers. Они расположены там, где лежат ваши пальцы, когда вы держите устройство в горизонтальной ориентации, и используют ультразвуковые датчики, чтобы имитировать триггеры в контроллере игровой консоли. Это сразу расширяет функциональность устройства.

Snapdragon 8 Gen 2 в ROG Phone 7 превзошел даже разогнанный чипсет Snapdragon for Galaxy, установленный в Galaxy S23 Ultra, в основном благодаря улучшенному теплоотводу и уникальному, ориентированному на производительность режиму ”X-mode».

AMOLED-экран с частотой 165 Гц, сенсор с частотой 720 Гц, два аккумулятора по 3 000 мАч и зарядка на 65 Вт в комплекте — отличный выбор для того, что хочет купить хороший смартфон на каждый день, на котором можно играть.

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Nubia REDMAGIC 8S Pro — выгодный игровой смартфон

Если вам нужна высокая производительность по выгодной цене, стоит обратить внимание на nubia REDMAGIC 8S Pro. Он многим жертвует, когда речь заходит о программных функциях и долгосрочной поддержке, но аппаратное обеспечение более чем способно на экстремальные игры.

Смартфон оснащен 12 или 16 ГБ оперативной памяти и тем же Snapdragon 8 Gen 2 с переработанной системой охлаждения для снижения температуры во время игры. Однако под нагрузкой вентиляторы заметно шумят, так что, возможно, вам не стоит постоянно запускать игры на максимальных настройках.

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Остальные характеристики в основном соответствуют ROG Phone 7, а мощного аккумулятора емкостью 6 000 мАч хватит на несколько часов напряженной игры. В комплекте так же есть зарядник на 65 Вт, справляющийся с полной зарядкой менее чем за 40 минут. Добавляем сюда AMOLED-экран с частотой 120 Гц, программный пакет SuperBase, фронтальную камеру под экраном и качественную основную камеру, которые делают телефон достойным внимания, если вы хотите чего-то чуть более доступного, чем ROG Phone 7. Но нельзя не отметить, что совсем скоро выйдет REDMAGIC 9 Pro, который будет еще лучше.

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Samsung Galaxy S23 Ultra — смартфон со стилусом

Samsung Galaxy S23 Ultra — это мощный аппарат, выходящий за рамки специализированных игровых телефонов. Зато благодаря этому, он удовлетворит потребности любого мобильного геймера. У него нет боковых триггеров, но есть встроенное перо S Pen, которое тоже иногда может пригодиться, особенно в стратегических играх, требующих точного нажатия.

Кроме того, в этом телефоне действительно есть все. Массивный 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей идеально подходит для игр, хотя им и сложно пользоваться одной рукой. Играть в игры в альбомном режиме можно, но если вы переходите с телефона меньшего размера, вам придется привыкать не только к большому размеру, но и к изогнутым краям.

Galaxy S23 Ultra не имеет каких-либо причудливых функций охлаждения, присущих специализированным игровым телефонам, но он компенсирует это другими способами. Эксклюзивная для Galaxy версия Snapdragon 8 Gen 2 отлично работает, а отвод тепла стал намного лучше, чем у предшественника. Телефон также поддерживает версии вплоть до 12/256 ГБ. А еще тут одна из лучших камер в телефонах в принципе. Это 200 Мп основной сенсор с полным пакетом функции и отличными дополнительными модулями. Хотя и стоит это все довольно дорого.

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iPhone 15 Pro Max — можно ли играть на Айфоне

Если вы хотите сделать выбор в пользу Apple, то iPhone 15 Pro Max — несомненный победитель. Он не является принципиальным улучшением по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro Max, но наконец-то получил USB Type-C.

Как правильно хранить смартфон, которым не пользуешься.

Процессоры Apple Bionic всегда превосходили все, что может предложить Android, и это справедливо и для Apple A17 Bionic. По результатам многих тестов он даже превосходит Samsung Galaxy S23 Ultra, хотя и имеет некоторую склонность к нагреву. Это означает, что он, скорее всего, не сможет обеспечить стабильную производительность в самых требовательных играх. Но даже при снижении производительности игры будут выглядеть очень хорошо.

В экосистеме Apple представлен еще более обширный каталог игр, чем в Google Play, и в этом году он еще больше расширился благодаря выходу Resident Evil Village и многих других. Этот телефон можно даже подключать к большому монитору, чтобы играть на нем. Многие даже сказали, что качество графики в этом случае не будет уступать PS4.

К минусам можно отнести то, что смартфон до сих пор заряжается с максимальной мощностью 20 Вт и не имеет адаптера питания в комплекте. Но для игр и просто ежедневного использования это отличный аппарат для тех, у кого не дергается глаз от одного только упоминания Apple.

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POCO F4 GT — дешевый игровой телефон

Хотите дешевый игровой телефон? Посмотрите на POCO F4 GT. У него много флагманских характеристик, но вы жертвуете поддержкой долгосрочных обновлений. Вы получаете тот же процессор Snapdragon 8 Gen 1, что и в телефонах, которые стоят дороже, а по производительности он может сравниться c Galaxy S22 Ultra. Но есть минус в виде перегрева из-за отсутствия развитой системы охлаждения, которая есть в более дорогих моделях.

Отличные игры для тех кто хочет управлять миром.

120 Гц не являются чем-то особенным по сравнению с остальными моделями Xiaomi среднего класса. Вы можете переключаться между 60 и 120 Гц для экономии заряда батареи в играх, которые не поддерживают более высокую частоту обновления. К счастью, 120-ваттная зарядка восстановила полный заряд всего за 17 минут. Благодаря этому проблемы с автономностью можно не обсуждать.

Из минусов можно сказать, что камера в этом телефоне довольно посредственная. При ярком освещении снимки получаются более-менее нормальными, но в сумерках качество оставляет желать лучшего. Дополнительные модули разочаровывают еще больше — много шума и плохая цветопередача. Впрочем, это уже дополнение. Главное, что это недорогой игровой смартфон. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете что-то лучшее для игр.

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