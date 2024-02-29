Что нового будет в Android 15, почему это важно и когда он выйдет

Android 14 была публично запущена на устройствах серии Pixel 8 еще в октябре 2023 года. Прошло несколько месяцев, и Google начала тестирование следующей версии Android, выпустив Android 15 Developer Preview 1 для устройств Pixel. Это первое доступное обновление для Android 15, предназначенное для разработчиков. Тем не менее, оно дает нам хорошее представление о том, чего стоит ожидать от следующего крупного релиза платформы Android. И поговорить есть о чем.

Как будет называться новый Android

Раньше Google называла версии Android десертными кодовыми именами, но с выходом Android 10 она отошла от этой традиции и решила придерживаться только номеров для всех будущих релизов. То есть, Android 15 будет просто Android 15. Однако внутри Google по-прежнему использует десертные кодовые имена. В этот раз им станет Vanilla Ice Cream.

Google уже начала тестировать Android 15 в рамках предварительных версий для разработчиков, хотя до выхода финальной стабильной версии еще несколько месяцев. График выпуска Android 15 включает предварительные версии для разработчиков до середины марта, а затем бета-версии до мая. Android 15 достигнет стабильности платформы в июне-июле, что означает, что в платформу не будут добавлены новые функции или API, и разработчики приложений смогут начать тестировать свои продукты, готовясь к обновлению. Следующие же несколько релизов будут направлены на устранение ошибок. В том числе и тех, которые выявят разработчики приложений, и простые пользователи, подключившиеся к программе.

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Когда выйдет Android 15

Google не говорила, когда будут выпущены стабильные сборки Android 15, но скорее всего это будет одновременно с запуском серии Pixel 9, возможно, в октябре 2024 года.

Если вы используете Google Pixel пары последних лет, вы будете первыми в очереди на получение обновления Android 15. Остальным производителям потребуется немного больше времени, чтобы выпустить свои функциональные скины Android UX поверх платформы Android 15. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим предварительные сборки для разработчиков на некоторых телефонах.

После публичного выпуска Android 15 производители запустят собственные бета-программы для своих скинов, после чего последуют стабильные релизы. Поэтому, пользователям придется еще немного подождать. Хотя, некоторые производители выпускают свои обновления только через несколько месяцев.

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Что нового будет в Android 15

Android 15 выглядит довольно похоже на предыдущие версии Android, но есть несколько заметных изменений, которые Google внесла в это обновление. Также были обновлены несколько важных функций. Все они были либо официально анонсированы, либо замечены в выпущенной сборке Android 15.

Частичное разделение экрана Android 15

В Android 15 пользователи могут делиться или записывать только окно приложения, а не весь экран устройства. Впервые эта функция появилась в Android 14 QPR 2 на устройствах Pixel, но теперь она будет доступна на всей платформе Android.

Свертывание уведомлений

В разделе «Уведомления» появилась новая функция. Она получила название «Свертывание уведомлений» и снижает громкость последовательных уведомлений, приходящих от одного и того же приложения. Она предназначена для того, чтобы пользователи не перегружались слишком большим количеством уведомлений. Это особенно актуально, если вам часто пишут в каком-то чате. Чтобы телефон каждые 5-10 секунд не издавал звук, включение данной функции позволит сохранить свои нервы. Наверное, это главная функция, которую я жду от обновления.

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Как изменится камера в Android 15

В Android 15 добавлены новые расширения, позволяющие контролировать аппаратную часть камеры на поддерживаемых устройствах. Они позволят улучшить качество съемки при низкой освещенности, что даст возможность разработчикам увеличить яркость предварительного просмотра камеры, и расширенные настройки силы вспышки, позволяющие точно контролировать ее интенсивность при съемке фотографий.

Выключение вибрации клавиатуры смартфона

В Android 15 Developer Preview 1 добавлен новый переключатель «Вибрация клавиатуры», который позволяет универсально отключить ее. Если он выключен, общие настройки в отдельных приложениях для клавиатуры будут отменены. Так можно управлять настройками клавиатуры в отдельных приложениях.

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Двухфакторная аутентификация Android

Некоторые формы двухфакторной аутентификации (2FA) более безопасны, чем другие, но многие платформы полагаются на самую базовую форму 2FA, которая отправляет одноразовые пароли по СМС или электронной почте. Однако в Android 15 эта проблема будет решена благодаря добавлению функции чувствительных уведомлений, которая не позволит вредоносным приложениям Android считывать ваши одноразовые пароли, пришедшие привычными способами.

Управление Bluetooth в Android 15

Android позволяет отключить Bluetooth через плитку «Быстрые настройки», но большинство людей оставляют соединение включенным, чтобы быстро подключаться к аксессуарам в течение дня. Если у вас с собой несколько аксессуаров, вам может пригодиться плитка быстрых настроек, позволяющая переключать отдельные соединения c теми или иными устройствами.

В Android 15 надо будет нажать на плитку «Быстрые настройки Bluetooth«, после чего откроется всплывающее диалоговое окно, позволяющее выполнять дополнительные функции. Среди них переключение Bluetooth, подключение и отключение к отдельным устройствам, вход на страницу их настроек и сопряжение новых устройств.

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Что будет в Android 15 для складных телефонов

В Android 15 вы сможете управлять тем, хотите ли вы продолжать использовать приложения на переднем дисплее складных устройств. Эта функция присутствовала в бета-версии Android 14 QPR, но была удалена и теперь возвращается. Вы можете включить передний дисплей при складывании устройства для игр, видео и других приложений, либо не включать его и заблокировать передний дисплей при складывании устройства. Такой возможности лично мне очень не хватало, когда я пользовался складными устройствами.

Не факт, что все эти функции будут в финальной версии Android 15, но они тестируются, а значит компания делает на них ставку и хочет реализовать. Кроме этого могут появится и другие функции, которые пока не начали ”обкатываться”. Поэтому, впереди нас ждет еще много новостей. Оставайтесь с нами в Telegram, чтобы не пропусти ничего интересного.