Что такое бесшовные обновления Android и почему Galaxy S21 их не поддерживает

Системные обновления – довольно нечастое явление на Android. Поэтому многие пользователи, получая новые сборки ОС, даже не обращают внимания на то, как именно происходит их установка. Ведь сам факт того, что апдейт всё-таки вышел, уже заслуживает того, чтобы ему порадоваться, из-за чего процедурным тонкостям в большинстве случаев значения не придаётся. Дескать, вышел и хорошо. Но, оказывается, обновление Android может быть как шовным, так и бесшовным. Разбираемся, чем эти процессы отличаются друг от друга и почему Galaxy S21 не может обновляться без швов.

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Несмотря на то что как такового термина «шовное обновление» не существует, Google очень активно использует его антоним – «бесшовное обновление». Так компания обозначает процесс фоновой загрузки и установки апдейтов, независимо от их происхождения: системные обновления, обновления безопасности или обновления сервисов Google Play.

Зачем нужны бесшовные обновления Android

Бесшовные обновления предполагают минимальное участие пользователя в процессе и даже не отвлекают на себя его внимание. От него требуется сначала разрешить автоматическую загрузку, а потом, когда апдейт скачается, подтвердить время для его установки. Все необходимые манипуляции смартфон произведёт самостоятельно, а затем просто перезагрузится и предложит вам подтвердить применение изменений вводом пароля. Это стало возможно благодаря использованию виртуальных разделов A и B.

Говоря простым языком, это значит, что система как бы делит пространство на диске надвое и устанавливает обновлённую сборку ОС в один раздел, пока другой отвечает за функционирование предыдущей версии и обеспечивает работу смартфона. В процессе перезагрузки эти разделы меняются, происходит синхронизация всех данных, а тот, на который установлена старая сборка, просто удаляется. Звучит, честно говоря, даже сложнее, чем есть на самом деле.

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Но с шовными обновлениями всё намного хуже. Их используют смартфоны, не поддерживающие деление на разделы, из-за чего пользователь вынужден наблюдать весь процесс установки апдейта от и до. Помимо тех же действий, которые требуются от владельца аппаратов с поддержкой бесшовного обновления, они вынуждены наблюдать, пока произойдёт обновление. Весь процесс может занимать от 10 до 20 минут, и всё это время смартфон по факту находится в состоянии комы, не позволяя использовать его и не реагируя на какие-либо действия.

Проблемы смартфонов Samsung

Бесшовное обновление – это никакая не премиум-функция, а естественная работа механизма обновления Android. Несмотря на то что раньше она была доступна только на флагманских устройствах, в какой-то момент производители массово начали адаптировать её для всех своих смартфонов.

Но только не Samsung. По неизвестной причине корейские разработчики всё это время отказывались от реализации бесшовных обновлений на своих смартфонах, в том числе самых дорогих и новых, очевидно, не желая тратить время на оптимизацию этого механизма. Поэтому, кстати, обновление даже самого дорого Galaxy S21 Ultra будет происходить намного дольше, чем какого-нибудь Poco M3 за 10-12 тысяч рублей.

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В прошлом году стало известно, что Android 11 сделает бесшовные обновления обязательными для всех смартфонов. Однако ни Galaxy S20, которые уже обновились на актуальную версию ОС, ни Galaxy S21, которые уже вышли с Android 11 на борту соответствующий механизм не поддерживают.

В это было сложно поверить, потому что Samsung вот уже пару лет как не пропускает ни одного обновления безопасности Android для своих устройств. Однако проверка показала, что в какой-то момент Google неожиданно убрала поддержку бесшовных обновлений из списка обязательных требований. Почему? Доподлинно никто не знает, но явно это произошло не без участия Samsung и её лени. Ведь на бесшовных обновления больше денег не заработаешь, а вот потратишь — наверняка.