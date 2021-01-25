Что производители Android-смартфонов скопируют у Apple совсем скоро? И будут правы

Как изменится дизайн смартфонов

Какие бренды Android больше всего выиграют, если будут черпать вдохновение в новом смартфоне из Купертино? Конечно, не все будут копировать дизайн нового iPhone, но некоторые из них однозначно наберут так нужную им популярность. При этом слепо копировать плоский дизайн боковых граней точно не стоит. Надо просто найти в этом некоторое вдохновение и развить идею, но с учетом собственного видения. Это может не только омолодить некоторые известные имена, но и устранить недостатки, сдерживающие их телефоны.

Сходство iPhone с Honor и Huawei

Телефонный бизнес Huawei испытывает трудности из-за продолжающегося запрета на торговлю в США, но новый независимый бренд Honor находится на подъеме. Несмотря на разные ситуации, оба производителя на Android могли бы кое-чему научиться у эстетики плоского дизайна Apple.

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Эти двое с энтузиазмом подхватили идею производства скругленных по бокам экранов на флагманских моделях. В качестве примера обратите внимание на ”водопады” в Mate 40 Pro и Honor 30 Pro Plus, обзорами которых я делился после из выхода. Это скользкие и даже хрупкие устройства, которые тем не менее последовали тренду. Возможно, стоит сделать это еще раз и предложить что-то новое с подчеркнуто прямыми гранями и плоским экраном. Так можно и внимание к себе привлечь, и избавить пользователей от ”обмылков” (как они их называют), которые им не нравятся.

Похож ли Xiaomi на iPhone

Смартфоны Xiaomi предлагают довольно интересное соотношение цена/качество. Однако акцент на изогнутом стекле выглядит уже каким-то заезженным. Многое в дизайне этих смартфонов позаимствовано у других брендов, поэтому заимствование плоских граней сделает гаджеты еще интересней.

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Пусть даже Mi 11 и отличается узнаваемой камерой и крутыми цветовыми решениями, но в целом он очень стандартный. Выпуск чего-то нового заставил бы нас взглянуть на старую добрую Xiaomi с другой точки зрения.

Что не так с Nokia

Не знаю, как у вас, а у меня к Nokia есть одна довольно существенная претензия. Ее смартфоны какие-то нелепые с точки зрения дизайна. Они громоздкие и не всегда хорошо лежат в руке. Такого же мнения придерживаются многие пользователи нашего Telegram-чата.

Наверное, именно Nokia является первым брендом, которому надо что-то сделать со своими смартфонами, и заимствование идеи прямоугольных граней будет не самой плохой идеей. Так можно радикально освежить модельный ряд и предложить что-то интересное. Особенно это касается флагманских устройств Nokia.

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Пока можно сказать, что Nokia довольно легко узнать на улице, но при этом не с самой лучшей точки зрения.

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Стоит ли покупать смартфоны LG

Такой вопрос задают не часто, но бывает. Компания, которая то заканчивает, то снова начинает делать смартфоны пытается придумать что-то в дизайне и иногда у нее это даже получается. Доказательством можно считать смартфон LG Velvet, который действительно предложил что-то новое и смог обойтись без выпирающих камер.

Но среди этого мягкого изящества можно было бы найти место чему-то более жесткому и угловатому, но не менее изящному. Я бы не отказался попробовать что-то без выпирающей камеры, но с угловатыми гранями, чтобы на столе этот смартфон лежал так, как iPhone 4 в свое время. Кто пользовался теми аппаратами, вспомнит, как классно они лежали.

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Что изменится в смартфонах через год

Даже те, кто не любит Apple, замечают, что только она может повлиять на индустрию смартфонов и внести какие-то веяния, которые меняют если не все, то многое. Пусть безрамочные экраны пришли от Android-смартфонов, но это технологии, а мы говорим о дизайне.

Производители Android-устройств испытывают большую конкуренцию, и поэтому опасаются отходить от принятого золотого стандарта. Apple соревноваться не с кем, поэтому она может предлагать смелые решения и изменения. Можно не сомневаться, что в этот раз она окажется тем соседом, за которым все хотят подсмотреть и сделать так же, как у него. Посмотрим, что из этого получится, но пока все идет именно к этому.