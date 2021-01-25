Что производители Android-смартфонов скопируют у Apple совсем скоро? И будут правы

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

Что бы вы не думали об iPhone 12, нет никаких сомнений в том, что он повлияет на дизайн других телефонов в ближайшем будущем. Такое уже не раз было в истории. Отказ от разъема для наушников и ”челка” являются самыми яркими тому доказательствами. И пускай кто-то пробовал экспериментировать в том направлении, но именно с выходом iPhone не всегда самые удачные решения становились настоящим трендом. Так уж получилось, что именно Apple была законодателем моды многие годы. Сейчас с большой долей вероятности она опять может стать таковой. Правда, в этом случае речь идет не о новом, а скорее о хорошо забытом старом решении, которое нашло свое применение в последних флагманах компании.

iphone

Такой дизайн телефона имеет не толкьо эстетические, но практические плюсы. Можно вот так поставить, например.

Как изменится дизайн смартфонов

Какие бренды Android больше всего выиграют, если будут черпать вдохновение в новом смартфоне из Купертино? Конечно, не все будут копировать дизайн нового iPhone, но некоторые из них однозначно наберут так нужную им популярность. При этом слепо копировать плоский дизайн боковых граней точно не стоит. Надо просто найти в этом некоторое вдохновение и развить идею, но с учетом собственного видения. Это может не только омолодить некоторые известные имена, но и устранить недостатки, сдерживающие их телефоны.

Сходство iPhone с Honor и Huawei

Телефонный бизнес Huawei испытывает трудности из-за продолжающегося запрета на торговлю в США, но новый независимый бренд Honor находится на подъеме. Несмотря на разные ситуации, оба производителя на Android могли бы кое-чему научиться у эстетики плоского дизайна Apple.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Эти двое с энтузиазмом подхватили идею производства скругленных по бокам экранов на флагманских моделях. В качестве примера обратите внимание на ”водопады” в Mate 40 Pro и Honor 30 Pro Plus, обзорами которых я делился после из выхода. Это скользкие и даже хрупкие устройства, которые тем не менее последовали тренду. Возможно, стоит сделать это еще раз и предложить что-то новое с подчеркнуто прямыми гранями и плоским экраном. Так можно и внимание к себе привлечь, и избавить пользователей от ”обмылков” (как они их называют), которые им не нравятся.

honor 30 pro

Скругленные грани это может быть и не плохо, но уже надоело.

Похож ли Xiaomi на iPhone

Смартфоны Xiaomi предлагают довольно интересное соотношение цена/качество. Однако акцент на изогнутом стекле выглядит уже каким-то заезженным. Многое в дизайне этих смартфонов позаимствовано у других брендов, поэтому заимствование плоских граней сделает гаджеты еще интересней.

Xiaomi представила MIUI+. Что это такое и как этим пользоваться

Пусть даже Mi 11 и отличается узнаваемой камерой и крутыми цветовыми решениями, но в целом он очень стандартный. Выпуск чего-то нового заставил бы нас взглянуть на старую добрую Xiaomi с другой точки зрения.

Mi 11

Xiaomi Mi 11 выделяется своей камерой, но не более того.

Что не так с Nokia

Не знаю, как у вас, а у меня к Nokia есть одна довольно существенная претензия. Ее смартфоны какие-то нелепые с точки зрения дизайна. Они громоздкие и не всегда хорошо лежат в руке. Такого же мнения придерживаются многие пользователи нашего Telegram-чата.

Наверное, именно Nokia является первым брендом, которому надо что-то сделать со своими смартфонами, и заимствование идеи прямоугольных граней будет не самой плохой идеей. Так можно радикально освежить модельный ряд и предложить что-то интересное. Особенно это касается флагманских устройств Nokia.

Nokia сделала обновлённый камерофон Nokia N95. Он очень классный

Пока можно сказать, что Nokia довольно легко узнать на улице, но при этом не с самой лучшей точки зрения.

Сможет ли Xiaomi использовать Android и сервисы Google после внесения в чёрный список

Стоит ли покупать смартфоны LG

Такой вопрос задают не часто, но бывает. Компания, которая то заканчивает, то снова начинает делать смартфоны пытается придумать что-то в дизайне и иногда у нее это даже получается. Доказательством можно считать смартфон LG Velvet, который действительно предложил что-то новое и смог обойтись без выпирающих камер.

LG Velvet

И красиво, и камера выпирает всего одна. А могла бы вообще не выпирать.

Но среди этого мягкого изящества можно было бы найти место чему-то более жесткому и угловатому, но не менее изящному. Я бы не отказался попробовать что-то без выпирающей камеры, но с угловатыми гранями, чтобы на столе этот смартфон лежал так, как iPhone 4 в свое время. Кто пользовался теми аппаратами, вспомнит, как классно они лежали.

Присоединяйтесь к нам в Telegram

Что изменится в смартфонах через год

Даже те, кто не любит Apple, замечают, что только она может повлиять на индустрию смартфонов и внести какие-то веяния, которые меняют если не все, то многое. Пусть безрамочные экраны пришли от Android-смартфонов, но это технологии, а мы говорим о дизайне.

Смартфоны с плоскими гранями отлично лежат в руке и, вопреки распространенному заблуждению, вообще не режут руки.

Производители Android-устройств испытывают большую конкуренцию, и поэтому опасаются отходить от принятого золотого стандарта. Apple соревноваться не с кем, поэтому она может предлагать смелые решения и изменения. Можно не сомневаться, что в этот раз она окажется тем соседом, за которым все хотят подсмотреть и сделать так же, как у него. Посмотрим, что из этого получится, но пока все идет именно к этому.

Теги
Лонгриды для вас
Что я люблю в iOS больше, чем в Android

Не хотелось бы навести на себя немилость читателей нашего сайта, тем более в комментариях обычно очень резко воспринимают статьи, в которых хорошо говорится про Apple, iOS и iPhone, но я за правду. Тем более, что неприязнь к другой операционной системе ничем не оправдана, и это просто дело вкуса. Плюсы есть и в Andriod, и в iOS, как и минусы. Более того, озвучивание преимущества одной операционной системы над другой, наоборот, полезно, чтобы понимать, что можно улучшить и начать требовать это от производителя и разработчиков. В последнее время iOS и Android сильно сблизились по функциональности и некоторым другим параметрам, но все равно разница между ними пока большая. Давайте обсудим, что лучше у Apple, чем у Google, ведь преимущества Android мы и так все знаем.

Читать далее
Тим Кук
Почему Apple близка к очередному провалу

Apple - такая компания, которая часто может сделать что-то хорошее, но при этом умеет эпично облажаться. У нее пока не было такого, как у Samsung, когда загорались некоторые смартфоны, но у нее хватало и других не самых хороших анонсов. С другой стороны, как говорил Конрад Хилтон, надо постоянно что-то делать и ошибаться - это нормально. В любом случае сейчас с новой силой вспыхнули несколько подзабытые слухи относительно Apple, и если это правда, то компания может очень сильно подпортить свою репутацию уже буквально через пару лет. Это не просто очередной айфон, а нечто большее, чего раньше никто никогда не делал, и если дело выгорит, то куш будет сорван очень большой. Я в это не верю, но ставки все равно очень высоки. Причем как на победу, так и на поражение.

Читать далее
Безопасность Huawei
Очередные проблемы с безопасностью Huawei. Но она может быть не при чем

Вот какая же хорошая присказка существует - ”никогда не было и вот опять”. Она как ничто другое описывафет ситуацию вокруг китайских компаний. Часто с подобными проблемами сталкиваются и другие производители, но именно китайские грешат этим куда более часто. Вот и сейчас нашлась новая уязвимость из разряда тех, которые принято называть бэкдорами. Она нашлась на уровне железа, которое производит дочерняя компания Huawei - HiSilicon. Эта уязвимость позволяет не просто следить за жертвой, но даже перехватывать управление ее устройством. Вот такая неприятная особенность железа иногда встречается. Но давайте поговорим об этом поподробнее.

Читать далее
Новый комментарий