Гендиректор Huawei признал, что HarmonyOS — не конкурент Android

Я никогда не был фанатом Huawei и, более того, до определённого момента не имел дел с её фирменной продукцией. Однако конфликт с США вызвал у меня неподдельный интерес, и я подумал, что будет здорово, если Huawei запустит свою операционку на замену Android. Через какое-то время так и вышло – китайцы представили HarmonyOS и, хоть и сделали несколько совершенно непоследовательных и противоречащих друг другу заявлений о дальнейшем развитии платформы, всё-таки дали понять, что теперь это их первоочередной проект. Вот только после нескольких месяцев затишья оказалось, что всё не так просто.

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Несмотря на то что в перспективе ближайших нескольких лет HarmonyOS получит поддержку смартфонов, она не сможет конкурировать с Android и iOS. Такое заявление в интервью South China Morning Post сделал генеральный директор Huawei Рен Чжэньфэй. По его словам, новая операционка компании является своего рода ответом на запреты США и не предназначается для конкуренции с платформами Apple и Google. Просто Huawei слишком поздно задумалась о развитии собственной ОС, а потому не оставила себе шансов укрепиться на этом рынке.

Когда HarmonyOS заменит Android

Huawei сильно опоздала с запуском HarmonyOS, потому что в сложившейся ситуации будет крайне сложно обойти операционные системы Apple и Google, которые уже давно поделили этот рынок между собой. Проблема усугубляется тем, что пользователи очень любят iOS и Android, и вряд ли обрадуются, если мы лишим их возможности использовать привычную ОС на наших устройствах. В принципе попробовать можно, но это может занять слишком много времени. Думаю, 300 лет нам для этого точно хватит, — пошутил Рен Чжэньфэй.

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На самом деле позиция Чжэньфэя очень здравая и максимально объективная. Всё-таки пытаться конкурировать с iOS и Android у HarmonyOS, которая ещё даже смартфонной версии не имеет, явно не выйдет. Чтобы всё получилось, китайцам нужно было запускать собственную платформу хотя бы лет 10 назад, когда передел рынка ещё не закончился. В тот момент Huawei только-только начинала свой путь, а потому ничем не рисковала, но именно по этой же причине она выбрала Android в качестве основной ОС, чтобы привлечь как можно больше пользователей.

Huawei на Android

С другой стороны, признание генерального директора Huawei в неспособности конкурировать с Apple и Google, по сути, означают, что он расписался в собственном бессилии. Ведь когда Чжэньфэй на голубом глазу рассказывал, как HarmonyOS поможет Huawei стать мировым лидером, я верил, и верили явно многие. Именно по этой причине часть действующих пользователей смартфонов бренда и приобрели их, поскольку надеялись, что со дня на день их ждёт триумф китайского вендора, который вот-вот запустит собственную операционку, которая будет во всём лучше Android. Но не срослось.

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Как быть теперь? Лично я думаю, что Huawei всё-таки выпустит HarmonyOS для смартфонов, но, понимая, что ей не светит занять сколь-нибудь значимую долю на рынке мобильных операционных систем, не будет развивать её слишком охотно. В результате, скорее всего, на базе этой платформы будут работать лишь несколько экспериментальных устройств компании, которые, вероятно, до России даже не доберутся. Основной же упор китайцы сделают на выстраивание собственной экосистемы в рамках Android, тем более что кое-что у них неплохо получается.