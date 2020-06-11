Google официально выпустила первую бета-версию Android 11. Как скачать

Выход свежих обновлений Android – это всегда событие. Даже когда Google просто выпускает очередной патч безопасности, пользователи уже начинают волноваться. Что и говорить про новую версию операционной системы, которая выходит только один раз в год. Как правило, нам уже заранее бывают известны и все нововведения, и дата релиза, и даже примерные сроки выхода тестовых сборок. Но только не в случае с Android 11, презентацию которой сначала перенесли на целый месяц, а потом и вовсе отменили из-за неблагоприятной обстановки в США, отложив запуск программы бета-тестирования до лучших времён. Приветствуем вас в лучших временах.

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Сегодня ночью Google запустила программу бета-тестирования Android 11, представив первую тестовую версию. С функциональной точки зрения она мало чем отличается от Android 11 Developer Preview 4, которая вышла двумя месяцами ранее. Ключевым отличием Android 11 Developer Preview от Android 11 Beta является доступность. Если первая предназначалась исключительно для разработчиков, о чём свидетельствует название сборки, то вторая ориентирована на участников открытого бета-теста, к которому может присоединиться любой желающий владелец смартфонов Google Pixel.

Как установить бету Android 11

Перейдите на страницу регистрации в программе бета-тестирования;

Пройдите авторизацию со своей учётной записью Google, к которой привязан ваш «пиксель»;

Найдите устройство, которое подходит для программы бета-тестирования (Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL);

Подтвердите регистрацию в программе;

Перейдите в «Настройки» на смартфоне и откройте раздел с обновлением ПО;

Выполните поиск обновлений и установите актуальную бета-сборку.

Какие устройства получат Android 11

Скажу откровенно – меня никогда особенно не восхищали новые версии Android. Большинство нововведений, которые они предлагали, выглядели либо неуместно, либо оказывались слишком запутанными с точки зрения реализации, из-за чего пользоваться ими не было никакого желания. Однако Android 11 не из таких. Очевидно, Google поняла, что действовала неправильно, и при разработке этой версии операционной системы переориентировалась на упрощение использования совместимых устройств и системных функций, не забыв о безопасности.

Что нового в Android 11

Google разделила входящие уведомления на две категории. К первой относятся диалоги, которые размещаются в верхней части шторки, а ко второй – оповещения приложений, которые располагаются внизу. Это логично, ведь для нас гораздо важнее ответить на входящее оповещение, чем увидеть отметку о поставленном в социальной сети лайке.

В Android 11 появился специальный механизм пузырей для каждого мессенджера. Пузыри – это кнопки переключения между собеседниками, поэтому вы сможете быстро переключаться между ними, без необходимости выискивать нужный чат в самом приложении.

В шторке уведомлений будет доступен специальный виджет для управления воспроизведением. С его помощью можно будет включать, ставить на паузу, перематывать и совершать другие манипуляции с воспроизводящимся контентом, не открывая приложение.

В системе появится специальный раздел с историей всех входящих уведомлений. Там можно будет просмотреть все послания, которые вам были отправлены, но случайно закрыты.

У пользователей появится возможность горячего вызова меню Google Pay, где можно будет выбрать платёжную карту непосредственно перед оплатой. Странно, что такой функции не было раньше.

Механизм Scoped Storage разделит память на несколько независимых ячеек по количеству установленных приложений. Таким образом удастся запретить им претендовать на данные друг друга в целях безопасности.

Ну, и, пожалуй, вишенкой на торте можно смело назвать модульную архитектуру Project Mainline, которая отделяет механизмы безопасности от основной ОС. Благодаря ей Google планирует начать распространять обновления безопасности через Google Play, минуя самих производителей.

Я согласен платить за обновления Android. А вы?

Поскольку программа бета-тестирования является публичной, в скором времени к ней начнут присоединяться сторонние производители смартфонов. Эта задержка связана с тем, что разработчикам предстоит адаптировать прошивку для своих аппаратов, приведя её в соответствие с нововведениями Android 11. Правда, сколько всего брендов согласится участвовать в программе бета-тестирования, пока не сообщается. Но, как правило, это Samsung, Nokia, OnePlus, Xiaomi и Oppo. Последняя, кстати, уже заявила о своей готовности выпустить бету Android 11 для своих смартфонов.