Какие устройства получат Android 11

Несмотря на то что Google уже дважды отложила запуск бета-версии Android 11, очевидно, что релиз обновления всё-таки состоится, пусть и с небольшой задержкой. Скорее всего, выход финальной сборки обновления пройдёт со смещением примерно в месяц, а то и два. В результате, если обычно Google выпускала новые версии Android в начале октября, то в этом году апдейт стоит ждать не раньше ноября. Впрочем, даже тогда чуда не произойдёт, потому что по умолчанию обновиться в первый день релиза смогут только владельцы аппаратов Google Pixel, тогда как всем остальным обновление будет доступно несколько позже. А кто входит в список всех остальных?

Google усложнит установку APK в Android 11

Откровенно говоря, список устройств, которые обновятся до Android 11, обещает быть довольно обширным. Мы сейчас не говорим о сроках обновления, поскольку решать это предстоит производителям, а только о самом факте выхода новой версии Android. По большому счёту догадаться, какие смартфоны получат Android 11, а какие – нет, было несложно. Однако коллеги из издания PocketNow пообщались со своими источниками из отрасли на эту тему и предложили нам самую актуальную информацию, составив максимально полный список устройств, которые сохранят актуальность ещё на целый год.

Список устройств — Android 11

Google

Google Pixel 4/4 XL

Google Pixel 3/3 XL

Google Pixel 3a/3a XL

Google Pixel 2/2 XL

Galaxy

Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra

Galaxy Note 10/10+/10+ 5G/10 Lite

Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10 Lite/S10 5G

Galaxy S9/S9+

Galaxy A90/A90 5G

Galaxy A70/A71

Galaxy A50/A50s/A51

Galaxy A30/A30S/A31

Galaxy A10/A10S/A10e

Galaxy M31

Nokia

Nokia 1 Plus/1.3

Nokia 2.3

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 5.3

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 8.1/8.2 5G

OnePlus

OnePlus 6/6T

OnePlus 7/7 Pro/7T/7T Pro

OnePlus 8/8 Pro

Xiaomi

Redmi Note 9/Note 9 Pro Max

Redmi K30 Pro/K30 5G

Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro/Mi 9 Pro 5G/Mi 9T/Mi 9T Pro

Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Mi CC9/Mi CC9e

Redmi K20/Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi Note 8/8 Pro

Poco F1

Poco X2

Poco F2 Pro

Huawei

Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20X/Mate 20 RS

Huawei P20/P20 Pro

Honor 20i/20/20 Pro/V20

Honor 10 Youth Edition

Honor Magic 2

Honor 30/30 Pro

Honor Nova 5T/5 Pro

Realme

Realme 3/3 Pro

Realme 5/5 Pro

Realme X/Realme X2 Pro/Realme XT/Realme X30 5G

Realme 6/6i/6 Pro

Oppo

Oppo Find X2/Find X2 Pro

Oppo Reno 3/Reno 3 Pro/Reno 3 Youth

Oppo Reno 2/Reno 2F/Reno 2Z

Oppo F11/F11 Pro

Oppo F15

Oppo Reno Ace/Reno Ace 2

Oppo Renp 10x Zoom

Oppo A9

Oppo A5

Vivo

Vivo Nex 3S 5G

Vivo iQOO 3 5G/iQOO Pro 5G

Vivo X30/X30 Pro

Vivo Nex 3

Sony

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

LG

LG V50 ThinQ 5S/V50S ThinQ 5G

LG G8X ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

Asus

Asus RoG Phone 2

Asus Zenfone 6

Google упростит обновление смартфонов с выходом Android 11

Как видите, устройств, которые обновятся до Android 11, довольно много. Причём, судя по всему, это даже не окончательный список. На это указывает отсутствие в нём некоторых моделей из ассортимента Huawei, Xiaomi и Oppo. Скорее всего, это связано либо с тем, что производители отказались сообщать конкретную информацию о планах по программной поддержке, либо с потенциальными проблемами, с которыми производители могут столкнуться при попытке получить исходники обновления. В частности, такая вероятность довольно высока в случае с Huawei, которой ещё на целый год запретили пользоваться полноценным Android.

Что нового будет в Android 11

Не менее примечательно выглядит список нововведений Android 11. Несмотря на то что Google вполне может расширить его ещё больше за время бета-тестирования, уже сейчас количество новых функций выглядит вполне и вполне самодостаточно, чтобы принадлежать к новой версии операционной системы.

Google добавила новые функции кнопке включения в Android 11

Механизм Scoped Storage , который разделит память на множество независимых сегментов под каждое установленное приложение;

, который разделит память на множество независимых сегментов под каждое установленное приложение; Встроенный инструмент создания пролистываемых скриншотов для фиксации всей веб-страницы или чата в мессенджеры целиком;

для фиксации всей веб-страницы или чата в мессенджеры целиком; Продвинутая ночная тема , которая сможет автоматически включаться и выключаться, опираясь на информацию о световом дне и движении солнца;

, которая сможет автоматически включаться и выключаться, опираясь на информацию о световом дне и движении солнца; Модульная архитектура Project Mainline , которая сделает возможным распространение ежемесячных обновлений безопасности через Google Play ;

, которая сделает возможным распространение ежемесячных ; Специальный системный раздел, где будет храниться история входящих уведомлений

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Когда телефон обновится до Android 11

Сроки распространения новых версий Android среди разных смартфонов зависят сразу от нескольких факторов – от расторопности производителя до новизны модели. Поэтому не удивляйтесь, что даже недорогие модели Samsung 2020-го года получат Android 11 намного раньше, чем, например, Galaxy S9 и S9+. Допускаю, что причиной для такой избирательности являются технические ограничения, однако нельзя исключать, что производители всего-навсего подчёркивают ценность более новых устройств по сравнению со старыми, которыми уже пора на покой.