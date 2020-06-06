Какие устройства получат Android 11

Несмотря на то что Google уже дважды отложила запуск бета-версии Android 11, очевидно, что релиз обновления всё-таки состоится, пусть и с небольшой задержкой. Скорее всего, выход финальной сборки обновления пройдёт со смещением примерно в месяц, а то и два. В результате, если обычно Google выпускала новые версии Android в начале октября, то в этом году апдейт стоит ждать не раньше ноября. Впрочем, даже тогда чуда не произойдёт, потому что по умолчанию обновиться в первый день релиза смогут только владельцы аппаратов Google Pixel, тогда как всем остальным обновление будет доступно несколько позже. А кто входит в список всех остальных?
Google усложнит установку APK в Android 11
Откровенно говоря, список устройств, которые обновятся до Android 11, обещает быть довольно обширным. Мы сейчас не говорим о сроках обновления, поскольку решать это предстоит производителям, а только о самом факте выхода новой версии Android. По большому счёту догадаться, какие смартфоны получат Android 11, а какие – нет, было несложно. Однако коллеги из издания PocketNow пообщались со своими источниками из отрасли на эту тему и предложили нам самую актуальную информацию, составив максимально полный список устройств, которые сохранят актуальность ещё на целый год.
Список устройств — Android 11
- Google Pixel 4/4 XL
- Google Pixel 3/3 XL
- Google Pixel 3a/3a XL
- Google Pixel 2/2 XL
Galaxy
- Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra
- Galaxy Note 10/10+/10+ 5G/10 Lite
- Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10 Lite/S10 5G
- Galaxy S9/S9+
- Galaxy A90/A90 5G
- Galaxy A70/A71
- Galaxy A50/A50s/A51
- Galaxy A30/A30S/A31
- Galaxy A10/A10S/A10e
- Galaxy M31
Nokia
- Nokia 1 Plus/1.3
- Nokia 2.3
- Nokia 3.2
- Nokia 4.2
- Nokia 5.3
- Nokia 6.2
- Nokia 7.2
- Nokia 8.1/8.2 5G
OnePlus
- OnePlus 6/6T
- OnePlus 7/7 Pro/7T/7T Pro
- OnePlus 8/8 Pro
Xiaomi
- Redmi Note 9/Note 9 Pro Max
- Redmi K30 Pro/K30 5G
- Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro/Mi 9 Pro 5G/Mi 9T/Mi 9T Pro
- Mi Note 10/Mi Note 10 Pro
- Mi CC9/Mi CC9e
- Redmi K20/Redmi K20 Pro
- Xiaomi Mi A3
- Redmi Note 8/8 Pro
- Poco F1
- Poco X2
- Poco F2 Pro
Huawei
- Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite
- Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20X/Mate 20 RS
- Huawei P20/P20 Pro
- Honor 20i/20/20 Pro/V20
- Honor 10 Youth Edition
- Honor Magic 2
- Honor 30/30 Pro
- Honor Nova 5T/5 Pro
Realme
- Realme 3/3 Pro
- Realme 5/5 Pro
- Realme X/Realme X2 Pro/Realme XT/Realme X30 5G
- Realme 6/6i/6 Pro
Oppo
- Oppo Find X2/Find X2 Pro
- Oppo Reno 3/Reno 3 Pro/Reno 3 Youth
- Oppo Reno 2/Reno 2F/Reno 2Z
- Oppo F11/F11 Pro
- Oppo F15
- Oppo Reno Ace/Reno Ace 2
- Oppo Renp 10x Zoom
- Oppo A9
- Oppo A5
Vivo
- Vivo Nex 3S 5G
- Vivo iQOO 3 5G/iQOO Pro 5G
- Vivo X30/X30 Pro
- Vivo Nex 3
Sony
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 10 II
LG
- LG V50 ThinQ 5S/V50S ThinQ 5G
- LG G8X ThinQ
- LG V40 ThinQ
- LG V35 ThinQ
- LG V30S ThinQ
Asus
- Asus RoG Phone 2
- Asus Zenfone 6
Google упростит обновление смартфонов с выходом Android 11
Как видите, устройств, которые обновятся до Android 11, довольно много. Причём, судя по всему, это даже не окончательный список. На это указывает отсутствие в нём некоторых моделей из ассортимента Huawei, Xiaomi и Oppo. Скорее всего, это связано либо с тем, что производители отказались сообщать конкретную информацию о планах по программной поддержке, либо с потенциальными проблемами, с которыми производители могут столкнуться при попытке получить исходники обновления. В частности, такая вероятность довольно высока в случае с Huawei, которой ещё на целый год запретили пользоваться полноценным Android.
Что нового будет в Android 11
Не менее примечательно выглядит список нововведений Android 11. Несмотря на то что Google вполне может расширить его ещё больше за время бета-тестирования, уже сейчас количество новых функций выглядит вполне и вполне самодостаточно, чтобы принадлежать к новой версии операционной системы.
Google добавила новые функции кнопке включения в Android 11
- Механизм Scoped Storage, который разделит память на множество независимых сегментов под каждое установленное приложение;
- Встроенный инструмент создания пролистываемых скриншотов для фиксации всей веб-страницы или чата в мессенджеры целиком;
- Продвинутая ночная тема, которая сможет автоматически включаться и выключаться, опираясь на информацию о световом дне и движении солнца;
- Модульная архитектура Project Mainline, которая сделает возможным распространение ежемесячных обновлений безопасности через Google Play;
- Специальный системный раздел, где будет храниться история входящих уведомлений
Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11
Когда телефон обновится до Android 11
Сроки распространения новых версий Android среди разных смартфонов зависят сразу от нескольких факторов – от расторопности производителя до новизны модели. Поэтому не удивляйтесь, что даже недорогие модели Samsung 2020-го года получат Android 11 намного раньше, чем, например, Galaxy S9 и S9+. Допускаю, что причиной для такой избирательности являются технические ограничения, однако нельзя исключать, что производители всего-навсего подчёркивают ценность более новых устройств по сравнению со старыми, которыми уже пора на покой.