Какие устройства получат Android 11

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google уже дважды отложила запуск бета-версии Android 11, очевидно, что релиз обновления всё-таки состоится, пусть и с небольшой задержкой. Скорее всего, выход финальной сборки обновления пройдёт со смещением примерно в месяц, а то и два. В результате, если обычно Google выпускала новые версии Android в начале октября, то в этом году апдейт стоит ждать не раньше ноября. Впрочем, даже тогда чуда не произойдёт, потому что по умолчанию обновиться в первый день релиза смогут только владельцы аппаратов Google Pixel, тогда как всем остальным обновление будет доступно несколько позже. А кто входит в список всех остальных?

Android 11 выйдет с задержкой, но светит она довольно большому количеству устройств

Google усложнит установку APK в Android 11

Откровенно говоря, список устройств, которые обновятся до Android 11, обещает быть довольно обширным. Мы сейчас не говорим о сроках обновления, поскольку решать это предстоит производителям, а только о самом факте выхода новой версии Android. По большому счёту догадаться, какие смартфоны получат Android 11, а какие – нет, было несложно. Однако коллеги из издания PocketNow пообщались со своими источниками из отрасли на эту тему и предложили нам самую актуальную информацию, составив максимально полный список устройств, которые сохранят актуальность ещё на целый год.

Список устройств — Android 11

Android 11 получат не только флагманские смартфоны

Google

  • Google Pixel 4/4 XL
  • Google Pixel 3/3 XL
  • Google Pixel 3a/3a XL
  • Google Pixel 2/2 XL

Galaxy

  • Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra
  • Galaxy Note 10/10+/10+ 5G/10 Lite
  • Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10 Lite/S10 5G
  • Galaxy S9/S9+
  • Galaxy A90/A90 5G
  • Galaxy A70/A71
  • Galaxy A50/A50s/A51
  • Galaxy A30/A30S/A31
  • Galaxy A10/A10S/A10e
  • Galaxy M31

Nokia

  • Nokia 1 Plus/1.3
  • Nokia 2.3
  • Nokia 3.2
  • Nokia 4.2
  • Nokia 5.3
  • Nokia 6.2
  • Nokia 7.2
  • Nokia 8.1/8.2 5G

OnePlus

  • OnePlus 6/6T
  • OnePlus 7/7 Pro/7T/7T Pro
  • OnePlus 8/8 Pro

Xiaomi

  • Redmi Note 9/Note 9 Pro Max
  • Redmi K30 Pro/K30 5G
  • Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro/Mi 9 Pro 5G/Mi 9T/Mi 9T Pro
  • Mi Note 10/Mi Note 10 Pro
  • Mi CC9/Mi CC9e
  • Redmi K20/Redmi K20 Pro
  • Xiaomi Mi A3
  • Redmi Note 8/8 Pro
  • Poco F1
  • Poco X2
  • Poco F2 Pro

Huawei

  • Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite
  • Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20X/Mate 20 RS
  • Huawei P20/P20 Pro
  • Honor 20i/20/20 Pro/V20
  • Honor 10 Youth Edition
  • Honor Magic 2
  • Honor 30/30 Pro
  • Honor Nova 5T/5 Pro

Realme

  • Realme 3/3 Pro
  • Realme 5/5 Pro
  • Realme X/Realme X2 Pro/Realme XT/Realme X30 5G
  • Realme 6/6i/6 Pro

Oppo

  • Oppo Find X2/Find X2 Pro
  • Oppo Reno 3/Reno 3 Pro/Reno 3 Youth
  • Oppo Reno 2/Reno 2F/Reno 2Z
  • Oppo F11/F11 Pro
  • Oppo F15
  • Oppo Reno Ace/Reno Ace 2
  • Oppo Renp 10x Zoom
  • Oppo A9
  • Oppo A5

Vivo

  • Vivo Nex 3S 5G
  • Vivo iQOO 3 5G/iQOO Pro 5G
  • Vivo X30/X30 Pro
  • Vivo Nex 3

Sony

  • Sony Xperia 1 II
  • Sony Xperia 10 II

LG

  • LG V50 ThinQ 5S/V50S ThinQ 5G
  • LG G8X ThinQ
  • LG V40 ThinQ
  • LG V35 ThinQ
  • LG V30S ThinQ

Asus

  • Asus RoG Phone 2
  • Asus Zenfone 6

Google упростит обновление смартфонов с выходом Android 11

Как видите, устройств, которые обновятся до Android 11, довольно много. Причём, судя по всему, это даже не окончательный список. На это указывает отсутствие в нём некоторых моделей из ассортимента Huawei, Xiaomi и Oppo. Скорее всего, это связано либо с тем, что производители отказались сообщать конкретную информацию о планах по программной поддержке, либо с потенциальными проблемами, с которыми производители могут столкнуться при попытке получить исходники обновления. В частности, такая вероятность довольно высока в случае с Huawei, которой ещё на целый год запретили пользоваться полноценным Android.

Что нового будет в Android 11

В Android 11 нас ждёт масса нововведений, которые изменят ОС к лучшему

Не менее примечательно выглядит список нововведений Android 11. Несмотря на то что Google вполне может расширить его ещё больше за время бета-тестирования, уже сейчас количество новых функций выглядит вполне и вполне самодостаточно, чтобы принадлежать к новой версии операционной системы.

Google добавила новые функции кнопке включения в Android 11

  • Механизм Scoped Storage, который разделит память на множество независимых сегментов под каждое установленное приложение;
  • Встроенный инструмент создания пролистываемых скриншотов для фиксации всей веб-страницы или чата в мессенджеры целиком;
  • Продвинутая ночная тема, которая сможет автоматически включаться и выключаться, опираясь на информацию о световом дне и движении солнца;
  • Модульная архитектура Project Mainline, которая сделает возможным распространение ежемесячных обновлений безопасности через Google Play;
  • Специальный системный раздел, где будет храниться история входящих уведомлений

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Когда телефон обновится до Android 11

Сроки распространения новых версий Android среди разных смартфонов зависят сразу от нескольких факторов – от расторопности производителя до новизны модели. Поэтому не удивляйтесь, что даже недорогие модели Samsung 2020-го года получат Android 11 намного раньше, чем, например, Galaxy S9 и S9+. Допускаю, что причиной для такой избирательности являются технические ограничения, однако нельзя исключать, что производители всего-навсего подчёркивают ценность более новых устройств по сравнению со старыми, которыми уже пора на покой.

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