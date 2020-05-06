Google пригласила на онлайн-презентацию Android 11

Пандемия коронавируса сильно изменила привычный уклад жизни всего населения земли. Но если большинство из нас просто засели по домам, то вот корпорациям пришлось несладко. Ведь мало того, что у многих из них просели продажи, так они ещё были вынуждены в срочном порядке вносить коррективы в уже намеченные планы. В результате были отменены почти все публичные мероприятия, часть из которых перевели в онлайн, а часть – решили не проводить вообще. В число последних вошла и конференция Google I/O 2020, в рамках которой должна была состояться презентация Android 11. Впрочем, как оказалось, совсем без анонсов релиз не обойдётся.

Google устыдилась Android. Что происходит?

Презентация Android 11 пройдёт 3 июня в формате онлайн. Конференцию разработчиков, как у Apple, Google проводить не будет ни офлайн, ни онлайн, а вот рассказать об особенностях предстоящего обновления – всегда пожалуйста. Трансляцию мероприятия Google будет вести на своём официальном канале на YouTube, так что присоединиться к нему смогут все желающие. Для этого планируется, как и всегда, обустроить сцену и пригласить глав всех отделов, участвовавших в разработке обновления. Словом, для тех, кто всегда смотрел презентации онлайн, ничего принципиально не изменится.

Бета-версия Android 11

Сразу же после презентации Google планирует запустить программу открытого бета-тестирования Android 11. В отличие от Developer Preview Program, которая идёт в данный момент, присоединиться к ней смогут не только владельцы смартфонов Google Pixel, но и все остальные. В прошлом участниками публичного бета-теста могли стать пользователи аппаратов Nokia, OnePlus, Xiaomi, Asus, Huawei и многих других марок. Основным условием для этого будет участие самого производителя в программе бета-тестирования, поскольку для этого понадобится своевременная адаптация тестовых сборок.

Знаете ли вы, для чего изначально был нужен Android?

Android 11 обещает стать одним из самых масштабных с точки зрения функционального наполнения обновлений операционной системы. Вот только часть из них:

Scoped Storage;

Горячий доступ к картам Google Pay на экране блокировки;

История уведомления;

Project Mainline.

Больше всего меня самого, конечно, привлекают Scoped Storage и Project Mainline.

Что нового в Android 11

Scoped Storage позволяет разделить всю память смартфона на множество независимых друг от друга динамических ячеек. Их динамичность состоит в способности расширяться столько, сколько нужно, поскольку эти ячейки предназначаются для установленных приложений. Это необходимо для того, чтобы одна программа не претендовала на данные другой, и они не пересекались, за счёт чего удастся обеспечить конфиденциальность пользователей. Изначально Scoped Storage планировалось запустить ещё год назад, с релизом Android 10, однако разработчики забили тревогу и заявили, что не успевают адаптировать свои приложения соответствующим образом, и Google отложила нововведение не целый год.

Самые бесячие функции Android, которые я сразу отключаю

Project Mainline – это модульная архитектура, которая позволяет особым образом разделить Android на несколько компонентов, выделив из основной операционной системы фрагмент кода, который отвечает за безопасность операционной системы. Такое выделение позволит Google переосмыслить программную поддержку совместимых смартфонов, поскольку благодаря ему она сможет распространять ежемесячные обновления безопасности через Google Play. В результате они будут доходить до пользователей максимально своевременно, поскольку не будут требовать оптимизации со стороны производителя.

Когда выйдет Android 11

А вот сроки релиза самой Android 11 пока остаются неизвестными. Очевидно, что в этом году Google не станет затягивать с запуском обновления, планируя его на сентябрь, но, учитывая сложности, с которыми столкнулись многие корпорации, не исключено, что релиз будет отложен. Дело в том, что разработчикам сложно вести разработку нововведений, тестировать их и усовершенствовать в домашних условиях, не имея возможности напрямую взаимодействовать с коллегами. Поэтому я не удивлюсь, если Android 11 выйдет не в сентябре, а ближе к ноябрю.