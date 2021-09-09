Почему iPhone 13 будет круче любого Android-флагмана

Пользователи смартфонов на Android в большинстве своём уверены, что их аппараты не только не уступают флагманским iPhone, но даже превосходят их. Это мнение родилось не на пустом месте. Когда-то аппараты на базе ОС от Google и правда развивались гораздо быстрее. Это они первыми получили двухъядерный процессор, это у них объём оперативной памяти впервые превысил 1 ГБ и это они – задолго до появления Retina – обзавелись экранами с высокой плотностью пикселей. Но времена, когда iPhone уступали Android-смартфонам, уже прошли.

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iPhone 13 обещает быть круче любого смартфона на базе Android. В пользу этого говорит сразу несколько факторов – от сугубо технических до политико-экономических. Попробую объяснить на пальцах, почему новый смартфон Apple даже при минимальных изменениях относительно прошлогодней модели будет самым передовым аппаратом на рынке.

Процессор iPhone 13

Первая причина, по которой iPhone 13 можно считать абсолютным лидером отрасли, — это его аппаратная начинка. Несмотря на то что в Apple решили не переводить свои смартфоны на процессоры M-серии, в основу новинки ляжет «камень» A15 Bionic, который по производительности обходит все современные чипсеты, применяемые в Android-смартфонах.

Недавно в сети появился бенчмарк-тест процессора A15 Bionic. Нет, это не привычный нам Geekbench или AnTuTu, где получаются самые выдающиеся значения. Это был Manhattan, который замеряет максимальный показатель fps. У июньского прототипа iPhone 13 он составил 198 fps после первого прогона и 140-150 fps после всех последующих, когда процессор уже порядком разогрелся и начал троттлить.

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И то, и другое – отличный показатель, учитывая, что iPhone 12 Pro «на холодную» не выдаёт даже 120 fps, а Exynos 2200, разработанный совместно с AMD, — 170 fps при первом прогоне и около 120 fps – при втором. Несмотря на то что Exynos 2200 ещё не вышел, по слухам, он будет даже мощнее, чем новый Snapdragon 895. Про A15 Bionic и говорить нечего.

Как изменится iPhone 13

Вторая причина, по которой iPhone 13 будет круче конкурентов, — это сочетание новых технологий. Ну, смотрите сами:

Во-первых, Apple решила ещё больше нарастить аккумулятор новых iPhone. Насколько, пока неизвестно, но ожидаемый апгрейд составит 18-20%.

Во-вторых, датчики Face ID станут меньше, а вместе с ними – и выемка в экране. А, между прочим, никто из конкурентов до сих пор не догнал Face ID.

В-третьих, камера iPhone 13 получит новый режим съёмки ночного неба – совсем как у Google Pixel. Сегодня такого режима нет ни у одного другого смартфона.

В-четвёртых, iPhone 13 скорее всего получит более быструю зарядку, которая будет призвана компенсировать время зарядки аккумулятора возросшей ёмкости.

В-пятых, iPhone 13 сохранит исходную цену, а вот флагманы конкурентов – не факт. Потому что TSMC подняла закупочные цены для Qualcomm на 10-20%.

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Кажется, что этого явно недостаточно, чтобы быть абсолютным лидером. Но учитывайте, что iPhone уже и так был в топе, и до первого места ему не хватало каких-то мелочей вроде дисплея на 120 Гц и быстрой зарядки. Однако в этом году Apple планирует провести большую работу над ошибками и исправить то, что необходимо было исправить.

Конкуренты iPhone 13

Третья причина – время выхода iPhone 13. Apple запланировала выпуск новинки на очень удачный период, когда у неё просто не будет ни одного конкурента:

Нового Galaxy Note в этом году не будет;

Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3 – чрезвычайно узкоспециализированные устройства;

Galaxy S21 был никому неинтересен с самого начала и не будет интересен и дальше;

Galaxy S22 выйдет только в начале следующего года;

Xiaomi Mi 12 тоже выйдет в начале следующего года;

Флагманы Huawei вообще перестали покупать;

Смартфоны OnePlus – вообще не конкуренты iPhone.

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Короче, у iPhone 13 всё очень круто. Он дёшев (ну, относительно), функционален, технологичен и, что самое главное, стабилен. Покупая его, вы можете быть уверены в том, что смартфон будет обновляться как минимум 5, а то и 6 лет. Поэтому даже с оставшейся чёлкой, отсутствующем Touch ID в экране и сравнительно медленной зарядкой iPhone 13 будет реальным лидером, у которого нет и до следующего года не будет конкурентов.