Harmony OS 2.0 оказалась быстрее и экономичнее, чем Android

Harmony OS 2.0, которой предстоит выйти для смартфонов Huawei уже в этом году, — очень странная платформа. С одной стороны, Huawei утверждает, что это собственная разработка компании, а, с другой, всячески даёт понять, что не планирует заменять ей Android. Как это соотносится с тем, что у Huawei больше нет возможности использовать сервисы Google на своих устройствах и взаимодействовать с американскими разработчиками, совершенно непонятно. Тем более, что и с практической точки зрения Harmony OS очень хороша.

Хотите прикол? Harmony OS от Huawei поддерживает сервисы Google

Бета-тестеры, которым удалось получить доступ к Harmony OS 2.0 для смартфонов, остались очень довольно работой операционной системы. По их словам, новая платформа Huawei обеспечивает устройству очень высокий уровень быстродействия, плавную анимацию, высокое качество картинки и лучшую отработку спецэффектов в играх при более низком энергопотреблении.

Как работает Harmony OS

Безусловно, тестирование проводилось на новых устройствах с высокой производительностью, поэтому было бы странно ожидать от Huawei Mate 40 Pro+ или Huawei Mate X2 низкой скорости работы. Однако увеличение производительности и снижение энергопотребления по сравнению с EMUI 11 на базе Android свидетельствует о том, что Huawei провела большую работу по оптимизации софта и добилась если не выдающихся, то по крайней мере очень хороших результатов.

Несмотря на то что Huawei утверждает, что в основе Harmony OS 2.0 лежит ядро собственной разработки, операционка поддерживает не только Android-приложения, но и сервисы Google, в том числе Google Play. Это связано с тем, что разработчики Huawei намеренно внедрили в Harmony OS поддержку Android Open Source Platform.

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Именно она обеспечивает совместимость всех этих программных компонентов. Ведь логично, что взять из ниоткуда сотни и тысячи актуальных приложений у Huawei не получится, а так пользователи смогут использовать весь тот софт, к которому они уже привыкли.

По словам разработчиков, которые принимают участие в тестировании Harmony OS, о том, что это отдельная операционка свидетельствует расширение пакетов приложений, написанных специально под неё. Если на Android это APK, то на Harmony OS – HAP.

Правда ли, что Harmony OS — это Android

Просто фирменная операционка Huawei поддерживает обе платформы, поэтому совместима и с теми, и с другими типами софта. Однако со временем планируется, что количество приложений, разработанных исключительно под Harmony, будет только увеличиваться.

Вообще, если всё это правда, и Harmony OS использует Android Open Source Platform только в качестве переправы на сторону независимости, то получается, что Huawei движется в правильном направлении. На данном этапе это очень правильное решение с точки зрения лёгкости перехода. Возможно, не очень правильное с точки зрения морали, но бизнес – это не такая вещь, где должна преобладать мораль.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Сейчас в интересах Huawei избавиться от зависимости от Google, и она делает это так, как удобно именно ей. Видимо, поэтому китайцы говорят, что Harmony OS – это не замена Android. Просто всё дело в том, что Harmony OS – и так наполовину Android. Ведь Android Open Source Platform – это и есть Android в чистом виде.

Именно AOSP определяет операционную систему, а не ядро Linux, которое лежит в её основе. Поэтому в данном случае у Huawei действительно нет причин как-то критиковать Android и пытаться открыто конкурировать с ней, потому что только благодаря Android ей удастся стать независимой. Вот такой вот парадокс.