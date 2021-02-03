Huawei нам врёт: Harmony OS — это Android. Вот доказательства

В конце прошлого года группа разработчиков-энтузиастов сообщила, что Harmony OS, которую Huawei называет своей собственной операционкой, по факту является Android. Китайцы хранили молчание почти целый месяц, никак не комментируя это утверждение, а потом заявили, что не копировали на iOS, ни Android. То есть прямого опровержения не последовало, а поскольку у Huawei было время не подготовку, очевидно, что таким образом представители компании просто попытались обойти неприятный вопрос. Тем интереснее узнать, что из себя представляет Harmony OS на самом деле.

Чтобы получить доступ к бете Harmony OS, нужно пройти сложный процесс верификации. Huawei запрашивает данные вашего паспорта, кредитной карты и водительского удостоверения. Ни одна другая компания не требует такого перечня данных для установки бета-версии своей ОС.

Корреспондент издания ArsTechnica Рон Амадео решил самостоятельно проверить Harmony OS на предмет сходства с Android и пришёл к выводу, что это действительно форк оригинальной платформы. Иными словами, на данном этапе развития Harmony OS – это не самостоятельная операционная система, а такая же прошивка на базе Android, как и MIUI или, скажем, LineageOS.

Сравнение Android и Harmony OS

По словам Амадео, первое, что приходит в голову при взгляде на Harmony OS, — это то, что перед тобой EMUI. Huawei говорит, что целенаправленно использует собственную оболочку на данном этапе, чтобы не пугать пользователей, но в будущем обещает заменить её чем-то новым. Возможно, это действительно так, но ведь разработчики могли внести в неё какие-то новые функции, значимые фишки, характерные только для Harmony OS, но ничего такого тут нет.

Но внешность может быть обманчива. В конце концов, перед нами только первая бета Harmony OS, операционной системы, которая только-только начинает свой путь. Поэтому отсутствие новых функций не может считаться за опровержение самостоятельности платформы. Стало быть, нужно провести серию дополнительных проверок, чтобы выяснить, что к чему.

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Приложение DevInfo, которое служит для проверки программной и аппаратной основы Android-смартфонов, устанавливается на Harmony OS без каких-либо проблем. Но интересное начинается дальше. По завершении анализа приложение выдаёт, что используемая операционная система на самом деле является Android 10-й версии со всеми вытекающими в виде поддержки ADB (инструмента отладки Android), а также характерных только для Android системных библиотек: Android Shared Library, Android Services Library, Androidhwext и т.д. Даже логотип Android 10 – и тот на месте.

Бета-версия Harmony OS

Вообще, Harmony OS – удивительно цельная операционка, чтобы действительно сойти за бету. Платформа, которая находится в разработке, выглядит совершенно не так. Вспомните, как выглядит Fuchsia OS: никакого интерфейса, только терминал для ввода запросов и команд, отсутствие совместимости с большинством приложений, масса шероховатостей в работе и т.д. Но то, что предлагает Harmony OS, совершенно на это не похоже. Тут даже ночная тема есть!

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

Что и говорить про ассортимент доступных приложений. В AppGallery, который предустановлен на Harmony OS, доступна масса программ от разных разработчиков, в т.ч. Microsoft, WeChat, Tencent, Baidu, Weibo, Evernote, TikTok и т.д. Но, насколько можно судить, это просто версии для Android, потому что никто из разработчиков не переносил свой софт на Harmony OS при помощи специального набора инструментов, который Huawei анонсировала год назад. Видимо, просто что-то не пошло, и Huawei решила, что пойдёт и так.

Чем Harmony OS отличается от Android

Даже техническая документация, которую Huawei предоставляет разработчикам, похожа скорее на смесь пресс-релиза, написанного стажёром, и пояснение к патенту – в общем, никакой конкретики. Возьмите хотя бы вот это предложение: «Harmony OS – это платформа виртуализации распределённых устройств, обеспечивающая конвергенцию ресурсов между устройствами, управление и обработку данных, позволяя им функционировать вместе как супервиртуальному устройству». Что-нибудь поняли? Вряд ли. Но это и не требовалось.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Huawei заявляет, что вот-вот начнёт выпускать коммерческие смартфоны на базе Harmony OS. В это охотно верится, особенно, если ты просто подставляешь Android и говоришь, что это твоя собственная операционка. Возможно, для Китая это и прокатит. В конце концов, там не нужны сервисы Google. Но как Huawei собирается продавать аппараты на Harmony OS в России и других странах? Пока сказать сложно. Ведь для пользователей ничего принципиально не изменилось: EMUI без GMS и Harmony OS без GMS – суть одно и то же.