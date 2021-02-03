Huawei нам врёт: Harmony OS — это Android. Вот доказательства

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

В конце прошлого года группа разработчиков-энтузиастов сообщила, что Harmony OS, которую Huawei называет своей собственной операционкой, по факту является Android. Китайцы хранили молчание почти целый месяц, никак не комментируя это утверждение, а потом заявили, что не копировали на iOS, ни Android. То есть прямого опровержения не последовало, а поскольку у Huawei было время не подготовку, очевидно, что таким образом представители компании просто попытались обойти неприятный вопрос. Тем интереснее узнать, что из себя представляет Harmony OS на самом деле.

EMUI

Прошивка EMUI и операционка Harmony OS — один и тот же проект

Чтобы получить доступ к бете Harmony OS, нужно пройти сложный процесс верификации. Huawei запрашивает данные вашего паспорта, кредитной карты и водительского удостоверения. Ни одна другая компания не требует такого перечня данных для установки бета-версии своей ОС.

Корреспондент издания ArsTechnica Рон Амадео решил самостоятельно проверить Harmony OS на предмет сходства с Android и пришёл к выводу, что это действительно форк оригинальной платформы. Иными словами, на данном этапе развития Harmony OS – это не самостоятельная операционная система, а такая же прошивка на базе Android, как и MIUI или, скажем, LineageOS.

Сравнение Android и Harmony OS

HarmonyOS

Это Harmony OS или EMUI? Попробуйте угадать по внешним признакам

По словам Амадео, первое, что приходит в голову при взгляде на Harmony OS, — это то, что перед тобой EMUI. Huawei говорит, что целенаправленно использует собственную оболочку на данном этапе, чтобы не пугать пользователей, но в будущем обещает заменить её чем-то новым. Возможно, это действительно так, но ведь разработчики могли внести в неё какие-то новые функции, значимые фишки, характерные только для Harmony OS, но ничего такого тут нет.

Harmony OS

Huawei просто вымарала все упоминания Android из EMUI и назвала прошивку Harmony OS

Но внешность может быть обманчива. В конце концов, перед нами только первая бета Harmony OS, операционной системы, которая только-только начинает свой путь. Поэтому отсутствие новых функций не может считаться за опровержение самостоятельности платформы. Стало быть, нужно провести серию дополнительных проверок, чтобы выяснить, что к чему.

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Приложение DevInfo, которое служит для проверки программной и аппаратной основы Android-смартфонов, устанавливается на Harmony OS без каких-либо проблем. Но интересное начинается дальше. По завершении анализа приложение выдаёт, что используемая операционная система на самом деле является Android 10-й версии со всеми вытекающими в виде поддержки ADB (инструмента отладки Android), а также характерных только для Android системных библиотек: Android Shared Library, Android Services Library, Androidhwext и т.д. Даже логотип Android 10 – и тот на месте.

Бета-версия Harmony OS

Android 10

Спецприложения выявляют истинную природу Harmony OS

Вообще, Harmony OS – удивительно цельная операционка, чтобы действительно сойти за бету. Платформа, которая находится в разработке, выглядит совершенно не так. Вспомните, как выглядит Fuchsia OS: никакого интерфейса, только терминал для ввода запросов и команд, отсутствие совместимости с большинством приложений, масса шероховатостей в работе и т.д. Но то, что предлагает Harmony OS, совершенно на это не похоже. Тут даже ночная тема есть!

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

Что и говорить про ассортимент доступных приложений. В AppGallery, который предустановлен на Harmony OS, доступна масса программ от разных разработчиков, в т.ч. Microsoft, WeChat, Tencent, Baidu, Weibo, Evernote, TikTok и т.д. Но, насколько можно судить, это просто версии для Android, потому что никто из разработчиков не переносил свой софт на Harmony OS при помощи специального набора инструментов, который Huawei анонсировала год назад. Видимо, просто что-то не пошло, и Huawei решила, что пойдёт и так.

Чем Harmony OS отличается от Android

AppGallery

Ни один разработчик специально не адаптировал свои приложения для Harmony OS

Даже техническая документация, которую Huawei предоставляет разработчикам, похожа скорее на смесь пресс-релиза, написанного стажёром, и пояснение к патенту – в общем, никакой конкретики. Возьмите хотя бы вот это предложение: «Harmony OS – это платформа виртуализации распределённых устройств, обеспечивающая конвергенцию ресурсов между устройствами, управление и обработку данных, позволяя им функционировать вместе как супервиртуальному устройству». Что-нибудь поняли? Вряд ли. Но это и не требовалось.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Huawei заявляет, что вот-вот начнёт выпускать коммерческие смартфоны на базе Harmony OS. В это охотно верится, особенно, если ты просто подставляешь Android и говоришь, что это твоя собственная операционка. Возможно, для Китая это и прокатит. В конце концов, там не нужны сервисы Google. Но как Huawei собирается продавать аппараты на Harmony OS в России и других странах? Пока сказать сложно. Ведь для пользователей ничего принципиально не изменилось: EMUI без GMS и Harmony OS без GMS – суть одно и то же.

Теги
Лонгриды для вас
Разряженный смартфон
Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартофона

Противостояние США против Huawei, которое ведётся с начала прошлого года, до сих пор не закончилось. Американцы то и дело расширяют действие санкций, пытаясь задушить китайскую компанию, а та в свою очередь действует на опережение и старается максимально автономизироваться от любых американских предприятий. Причём у самой Huawei, кажется, пока дела идут лучше, чем у США. Видимо, поэтому американцы решили действовать не напрямую, а косвенно – путём ухудшения работы существующих устройств бренда через обновления. Ну, по крайней мере так считают сами пользователи.

Читать далее
Honor Band 6
Вышел новый Honor Band 6. Какой он и стоит ли его покупать

Huawei, которую активно стараются отправить ко дну, изо всех сил до последнего времени сохраняла свой бренд Honor. Пока он не для всех вяжется с этой компанией. Тем более, что он продолжает выпускать все новые и новые гаджеты. Не так давно Honor представила новое носимое устройство. Это первый в мире фитнес-трекер с полноэкранным дисплеем. Выглядит гаджет очень круто, и можно было бы предположить, что он будет хорошо продаваться благодаря невысокой цене. Особенно сильна вера в азиатский рынок, который, кажется, готов скупить просто все. На мой взгляд, новый трекер получится очень успешным, но есть в нем и некоторые сомнения. Сейчас расскажу.

Читать далее
Android 11
Huawei хочет обновить свои смартфоны до Android 11 вместо Harmony OS

Как бы ни пытались фанаты Huawei убеждать всех вокруг и себя в первую очередь в том, что санкции США китайской компании идут только на пользу и что благодаря им она сможет наконец выстроить собственное производство полного цикла, по факту это не так. Сегодня мы можем видеть, что те самые ограничения, которые американцы ввели в отношении Huawei, очень сильно ударили по ней, лишив её возможности выпускать собственные процессоры, пользоваться сервисами Google и даже нормально обновлять свои смартфоны. Поэтому, чтобы хоть как-то удержать лицо, китайцы пообещали, что обновят фирменные аппараты не до Android 11, доступ к которой им закрыли, а сразу до Harmony OS. Правда, потом они быстро передумали и переобулись, что, скорее, хорошо, чем плохо.

Читать далее
Новый комментарий