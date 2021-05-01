Хотите прикол? Harmony OS от Huawei поддерживает сервисы Google

Несмотря на то что Harmony OS ещё не вышла в релиз, прямо сейчас Huawei проводит завершающий этап бета-тестирования, готовясь к официальному запуску. Впрочем, это не помешало нам узнать о ней несколько шокирующих фактов, которые сильнейшим образом повлияли на восприятие новейшей ОС. Например, мы узнали, что Harmony OS – это, по сути, переделанный Android с одним и тем же ядром и функциональными возможностями. Конечно, Huawei не подтвердила этот факт, но и не опровергла его напрямую. Поэтому у многих сложилось впечатление, что так оно и есть. А теперь неожиданно выяснилась ещё одна интересная подробность.

Huawei объявила, когда Harmony OS выйдет официально. Что здесь не так

Оказывается, текущая бета-версия Harmony OS 2.0 для смартфонов поддерживает сервисы Google Play. То есть Android на базе EMUI 11 и Magic UI 4.0 не поддерживает, а Harmony OS – поддерживает. Это выяснилось в ходе предварительного тестирования операционки на Huawei Mate 40 Pro+.

Поддерживает ли Harmony OS Google Play

По словам китайских разработчиков, которым открыт доступ к бете Harmony OS 2.0, они попробовали установить сервисы Google на смартфон с новой ОС Huawei, и всё получилось. Энтузиасты не уточнили, как именно они это сделали, да это, впрочем, и не важно. Главное, что они в подтверждение своих слов опубликовали серию скриншотов.

Несмотря на то что по умолчанию системным языком скриншотов является китайский, по ним и так всё понятно. На изображениях отчётливо видно, что они были сделаны на Huawei Mate 40 Pro+, который работает на базе Harmony OS 2.0.0 Developer Beta3, но при этом позволяет пользоваться учётной записью Google и даже магазином приложений Google Play.

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Иронично, что сама Huawei ничего о совместимости Harmony OS с сервисами Google никогда не говорила. Этот вопрос даже не поднимался, потому что новейшая ОС компании является своего рода противопоставлением Android. Поэтому никому и в голову не приходило спрашивать Huawei, а будет ли новая платформа поддерживать Google Play и другие сервисы.

Какие приложения подходят для Harmony OS

Откровенно говоря, сам факт поддержки Google Play говорит очень о многом:

Во-первых, значит, у Harmony OS 2.0 и Android действительно общая природа, потому что запустить Google Play на iOS или Windows без эмуляции не получится;

Во-вторых, если Harmony OS 2.0 поддерживает сервисы Google, значит, она поддерживает и системные обновления Google Play, которые поисковый гигант распространяет сам;

В-третьих, Huawei не придётся портировать приложения для Android на Harmony OS, как заявлялось раньше, потому что они и так будут поддерживать прямо из коробки.

Казалось бы, ну что тут такого? Ведь это наоборот круто, что пользователи Harmony OS не останутся без приложений. Но тогда версия о том, что Harmony OS – это никакая не самостоятельная операционка, а переделанный Android, подтверждается на все 100%. Всё-таки, если раньше у нас ещё были какие-то сомнения на этот счёт, то теперь сомнений быть не может.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Даже если разработчики установили Google Play каким-то обходным путём (а так, скорее всего, и было сделано), это всё равно не отменяет того факта, что нативная совместмость сервисов Google и Harmony OS – есть. А это значит, что Huawei всё это время выдавала желаемое за действительное, а сама просто маскировала Android, чтобы никто не заметил, что своей ОС у неё, как ни крути, нет.