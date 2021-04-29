Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

По слухам, уже в мае Huawei начнёт распространять Harmony OS 2.0, которой предстоит стать новой программной основой на фирменных смартфонах бренда. Несмотря на то что новую операционку Huawei уличили в том, что по факту это переделанный Android, запуска Harmony OS 2.0 всё равно все ждут с большим нетерпением. Ведь кому какая разница, на базе чего построена платформа, если на выходе получается функциональный и сбалансированный продукт? Вот только продукт этот, к сожалению, светит далеко не всем.

Huawei объявила, когда Harmony OS выйдет официально. Что здесь не так

Оказывается, Harmony OS 2.0 получит только часть смартфонов. По данным ITHome, в их число войдут все аппараты Huawei, которым светило обновление до Android 11, и только несколько устройств Honor – остальные будут работать на Android. Для них никакого перехода для них не запланировано. Android и Magic UI – их настоящая и будущая платформа, с которой они не уйдут никуда. Впрочем, и это относится не ко всем моделям.

Android 11 для смартфонов Honor

На Android останутся, во-первых, самые старые смартфоны Honor, которым обновление до Android 11 уже не светило. Их поддержка уже официально прекращена, а значит, у Huawei нет никакого резона возрождать их и тем самым убивать продажи новых устройств.

Во-вторых, на Android останутся самые новые смартфоны бренда, которые выйдут под эгидой независимой Honor. Им светит не только сохранение исходной операционки, но и Magic UI 5.0 на базе Android 11, но только для тех, которые выйдут после обретения Honor независимости от Huawei.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Очевидно, что методику распределения смартфонов Honor по операционным системам, с наскока довольно трудно. Поэтому я приведу наиболее свежий список аппаратов, которые совершенно точно обновятся до Harmony OS. Когда – вопрос другой. Главное, что фирменная ОС Huawei им всё-таки светит.

Какие смартфоны Honor получат Harmony OS

Honor V40

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor View 20

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Какие смартфоны получат Magic UI 5

Возможно, какие-то аппараты я упустил из виду, но основной костяк, которому причитается Harmony OS, выглядит так. Все остальные смартфоны, которые будут выходить после, будут работать на Android 11 или Android 12, в зависимости от сроков появления на рынке.

Но важно даже не это, а то, что независимая Honor планирует продолжить развивать оболочку Magic UI. Несмотря на то что многие смартфоны бренда только недавно получили Magic UI 4.0, начиная со второй половины этого года актуальной сборкой станет Magic UI 5.0.

Huawei рассказала, как Harmony OS изменится до релиза

Желание Honor сохранить Magic UI на базе Android понятно и очевидно. Ведь Harmony OS, какой бы продвинутой она ни была технически, всё-таки является новой операционной системой для рынка, не поддерживающей сервисы Google и находящейся в опале у США.

Поэтому делать ставку на неё чревато, во-первых, оттоком аудитории, которой явно интереснее видеть на своих смартфонах Android, а, во-вторых, риском самой впасть в немилость у американских властей и навлечь на себя те же ограничения, с которыми имела несчастье столкнуться Huawei.