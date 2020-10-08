Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Несмотря на то что мы уже признали, что Harmony OS сегодня не выглядит как особенно перспективный проект, это не значит, что Huawei вот так сразу от него откажется. Напротив, очевидно, что компания постарается приложить максимум усилий для того, чтобы её операционная система вышла в срок и смогла составить конкуренцию Android. Первый шаг навстречу своей цели китайцы сделали ещё в прошлом месяце, объявив, что обновят многие смартфоны, которые продаются уже сейчас, до Harmony OS. Но какие это будут смартфоны, никто не знал.

Готовы ли читатели AndroidInsider.ru пересесть на Harmony OS с Android

Huawei не стала оглашать точный список аппаратов, которым светит обновление до Harmony OS, но это не значит, что мы сами не сможем его воссоздать. Это можно сделать на основе данных о процессорах, совместимых с новой платформой компании. А их, надо сказать, набралось немало: Kirin 990, Kirin 985, Kirin 980, Kirin 820, Kirin 810 и Kirin 710. По сути, это почти все процессоры, которые есть в распоряжении Huawei в данный момент и которые она использует в своих фирменных смартфонах актуального поколения.

Смартфоны с поддержкой Harmony OS

В списке отсутствует разве что Kirin 970, который уже устарел и не поддерживается компанией, и Kirin 710F, который устанавливается в некоторые смартфоны бренда для российского рынка. А вот устройства, которым Harmony OS светит практически наверняка:

Huawei: Harmony OS уже готова на 70-80% от уровня Android

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Honor V40

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Когда выйдет Harmony OS

Поддержка Harmony OS, по утверждению представителей Huawei, будет внедряться по старшинству. Первыми новую операционную систему получат смартфоны на базе процессора Kirin 9000. Это самый новый чип, на котором, кстати, Huawei прекратила сотрудничать с TSMC. Он ляжет в основу двух смартфонов компании: Honor V40 и Huawei Mate 40, которые выйдут этой осенью. Затем с Harmony OS заработают устройства на базе процессоров Kirin 990. За ними – Kirin 985, 980 и 820. А в последнюю партию войдут аппараты с Kirin 810 и 710.

Huawei выпустит смартфоны на Harmony OS, только если попросят пользователи

Правда, теперь осталось выяснить, когда именно владельцам всех этих смартфонов стоит ждать Harmony OS. Известно, что в декабре этого года Huawei запустит закрытое бета-тестирование мобильной версии операционной системы. Поначалу она будет доступна только в виде эмулятора, потому что будет поддерживать исключительно устройства с объёмом памяти 128 МБ, а таких среди современных смартфонов Huawei нет. Но к концу следующего года китайцы рассчитывают выпустить Harmony OS в релиз на первых устройствах. Поэтому я бы не рассчитывал на обновление раньше 2022-го гола.