Xiaomi готовится похоронить MIUI 15 и выпустить вместо нее MiOS? Проверяем китайские слухи

Оболочка MIUI является неотъемлемой частью смартфонов Xiaomi, без которой невозможно представить ни одно мобильное устройство китайской компании. И как бы мы ни критиковали прошивку, она остается популярной и самобытной. Однако в последние дни активно ходят слухи о закрытии MIUI. Сообщается, будто вместо пятнадцатого поколения фирменной оболочки появится полноценная операционная система MiOS на Xiaomi. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

Что такое MiOS

Аббревиатура MiOS в контексте продуктов компании Xiaomi впервые была замечена в далеком 2013 году. Именно тогда появились первые слухи о том, что китайская компания собирается сделать собственную операционную систему, которая должна конкурировать с Android. 10 лет назад предполагалось, будто MiOS выйдет одновременно со стартом продаж флагмана Xiaomi Mi 4, но этого так и не произошло.

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С новой силой слухи о MiOS начали распространяться уже в 2023 году. В марте завирусился скриншот, на котором, как утверждается, изображен экран обновления Xiaomi, где пользователю предлагается установить MiOS в тестировочном альфа-варианте. Верифицировать картинку не удалось, а потому до сих пор неясно: является ли она настоящей, или же перед нами очередная фанатская поделка.

В 2023 году слухи о новой операционной системе Xiaomi были не единичным всплеском и продолжили появляться на протяжении следующих месяцев. Так, в августе один из самых известных китайских инсайдеров Digital Chat Station подтвердил информацию о готовящемся выходе MiOS, сообщив, что речь идет о полноценной ОС, а не о переименовании MIUI.

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Наконец, в октябре 2023 года все тот же информатор Digital Chat Station вновь подтвердил информацию о выпуске MiOS, сопроводив свое сообщение в китайской социальной сети Weibo очередным скриншотом экрана обновления, совершенно не похожим на то, что мы видели в марте.

Также инсайдер сообщил о закрытии MIUI, заявив, будто MIUI 14 станет последней оболочкой Xiaomi и ей на смену придет та самая MiOS. Вот его прямая речь:

«MIUI 14 станет последней версией MIUI. Ее можно рассматривать как отличный выпускной проект. Эта оболочка стоит в первых рядах отрасли, и только визуальные эффекты пока не дотягивают. Я надеюсь, что новая разработка сможет полностью устранить этот недостаток».

При этом реальных подтверждений существования MiOS нет. Мы видели лишь пару скриншотов разной степени сомнительности, но, справедливости ради, в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая уже зарегистрировано доменное имя mios.cn. Предположительно, оно принадлежит будущему официальному сайту нового проекта Xiaomi в лице собственной операционной системы.

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Когда выйдет MiOS

Летом на нашем сайте выходил материал, где мы разбирали слухи о MIUI 15, включавшие в себя помимо прочего сведения о дате выхода прошивки Xiaomi. Китайская компания традиционно представляет новую версию своей оболочки одновременно с анонсом очередного поколения флагманских смартфонов.

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Если предположить, что MIUI больше не будет, а вместо нее наступит эпоха полноценной операционной системы, то MiOS должна появиться в конце 2023 года, когда выйдет Xiaomi 14. Информация не имеет официального подтверждения и выглядит сомнительно с учетом практически полного отсутствия подробностей о новой ОС.

Появится ли MIUI 15 на Xiaomi

Рассуждая об отмене выхода MIUI 15, нам необходимо принять к сведению два факта. Первый — отсутствие верифицированной информации о MiOS, которая должна была бы быть, учитывая скорый релиз ОС. Второй — зависимость глобального рынка смартфонов от Android.

То есть, если предположить, что слухи о MiOS являются правдой, операционная система должна стать внутренним продуктом для китайского потребителя. Ведь, например, компания HUAWEI, не первый год выпускающая в КНР смартфоны на HarmonyOS, в других странах представляет аналогичные модели на Android в обрамлении фирменной оболочки EMUI. То же самое ждет и Xiaomi, если она действительно решит выпустить MiOS.

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Говоря простым языком, MIUI 15 выйдет. Возможно, только для глобальных версий смартфонов, которые в том числе продаются в России, но, скорее всего, — даже для китайских устройств. Уж слишком мало подтвержденных данных относительно MiOS, чтобы верить в скорейший релиз собственной операционной системы Xiaomi.