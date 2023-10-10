Xiaomi готовится похоронить MIUI 15 и выпустить вместо нее MiOS? Проверяем китайские слухи

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Герман Вологжанин

Оболочка MIUI является неотъемлемой частью смартфонов Xiaomi, без которой невозможно представить ни одно мобильное устройство китайской компании. И как бы мы ни критиковали прошивку, она остается популярной и самобытной. Однако в последние дни активно ходят слухи о закрытии MIUI. Сообщается, будто вместо пятнадцатого поколения фирменной оболочки появится полноценная операционная система MiOS на Xiaomi. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

Xiaomi готовится похоронить MIUI 15 и выпустить вместо нее MiOS? Проверяем китайские слухи. Правда ли, что вместо MIUI 15 выйдет MiOS? Фото.

Правда ли, что вместо MIUI 15 выйдет MiOS?

Что такое MiOS

Аббревиатура MiOS в контексте продуктов компании Xiaomi впервые была замечена в далеком 2013 году. Именно тогда появились первые слухи о том, что китайская компания собирается сделать собственную операционную систему, которая должна конкурировать с Android. 10 лет назад предполагалось, будто MiOS выйдет одновременно со стартом продаж флагмана Xiaomi Mi 4, но этого так и не произошло.

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С новой силой слухи о MiOS начали распространяться уже в 2023 году. В марте завирусился скриншот, на котором, как утверждается, изображен экран обновления Xiaomi, где пользователю предлагается установить MiOS в тестировочном альфа-варианте. Верифицировать картинку не удалось, а потому до сих пор неясно: является ли она настоящей, или же перед нами очередная фанатская поделка.

Что такое MiOS. Скриншот, якобы подтверждающий существование MiOS. Фото.

Скриншот, якобы подтверждающий существование MiOS

В 2023 году слухи о новой операционной системе Xiaomi были не единичным всплеском и продолжили появляться на протяжении следующих месяцев. Так, в августе один из самых известных китайских инсайдеров Digital Chat Station подтвердил информацию о готовящемся выходе MiOS, сообщив, что речь идет о полноценной ОС, а не о переименовании MIUI.

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Наконец, в октябре 2023 года все тот же информатор Digital Chat Station вновь подтвердил информацию о выпуске MiOS, сопроводив свое сообщение в китайской социальной сети Weibo очередным скриншотом экрана обновления, совершенно не похожим на то, что мы видели в марте.

Что такое MiOS. Еще один неверифицированный скрин установки MiOS. Фото.

Еще один неверифицированный скрин установки MiOS

Также инсайдер сообщил о закрытии MIUI, заявив, будто MIUI 14 станет последней оболочкой Xiaomi и ей на смену придет та самая MiOS. Вот его прямая речь:

«MIUI 14 станет последней версией MIUI. Ее можно рассматривать как отличный выпускной проект. Эта оболочка стоит в первых рядах отрасли, и только визуальные эффекты пока не дотягивают. Я надеюсь, что новая разработка сможет полностью устранить этот недостаток».

При этом реальных подтверждений существования MiOS нет. Мы видели лишь пару скриншотов разной степени сомнительности, но, справедливости ради, в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая уже зарегистрировано доменное имя mios.cn. Предположительно, оно принадлежит будущему официальному сайту нового проекта Xiaomi в лице собственной операционной системы.

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Когда выйдет MiOS

Когда выйдет MiOS. Предполагается, что MiOS выйдет одновременно с Xiaomi 14. Фото.

Предполагается, что MiOS выйдет одновременно с Xiaomi 14

Летом на нашем сайте выходил материал, где мы разбирали слухи о MIUI 15, включавшие в себя помимо прочего сведения о дате выхода прошивки Xiaomi. Китайская компания традиционно представляет новую версию своей оболочки одновременно с анонсом очередного поколения флагманских смартфонов.

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Если предположить, что MIUI больше не будет, а вместо нее наступит эпоха полноценной операционной системы, то MiOS должна появиться в конце 2023 года, когда выйдет Xiaomi 14. Информация не имеет официального подтверждения и выглядит сомнительно с учетом практически полного отсутствия подробностей о новой ОС.

Появится ли MIUI 15 на Xiaomi

Рассуждая об отмене выхода MIUI 15, нам необходимо принять к сведению два факта. Первый — отсутствие верифицированной информации о MiOS, которая должна была бы быть, учитывая скорый релиз ОС. Второй — зависимость глобального рынка смартфонов от Android.

Появится ли MIUI 15 на Xiaomi. MIUI 15 выйдет несмотря ни на что. Фото.

MIUI 15 выйдет несмотря ни на что

То есть, если предположить, что слухи о MiOS являются правдой, операционная система должна стать внутренним продуктом для китайского потребителя. Ведь, например, компания HUAWEI, не первый год выпускающая в КНР смартфоны на HarmonyOS, в других странах представляет аналогичные модели на Android в обрамлении фирменной оболочки EMUI. То же самое ждет и Xiaomi, если она действительно решит выпустить MiOS.

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Говоря простым языком, MIUI 15 выйдет. Возможно, только для глобальных версий смартфонов, которые в том числе продаются в России, но, скорее всего, — даже для китайских устройств. Уж слишком мало подтвержденных данных относительно MiOS, чтобы верить в скорейший релиз собственной операционной системы Xiaomi.

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