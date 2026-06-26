Вчера, 25 июня, Apple удалила из российского App Store всю экосистему VK: из каталога пропали «ВКонтакте», VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, VK Знакомства, а также «Одноклассники» и Почта Mail. Закономерный вопрос: может ли Google так же зачистить Play Маркет и стереть оттуда российские сервисы. До настоящего момента этого не произошло. Даже Max остается доступен в Google Play. Другое дело, что скорее всего это временное явление, потому что национальный мессенджер могут вообще отключить. Сегодня попробуем разобраться, что к чему.

Что именно произошло с приложениями VK в App Store

VK официально подтвердили удаление своих приложений из App Store. Уже установленные программы пока работают, но обновить их или скачать заново на новый iPhone официальным путём больше нельзя. По поисковому запросу в магазине — пустота.

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Причиной называют британские санкции против руководства VK. Apple как американская корпорация обязана соблюдать санкционные ограничения, и требования российских чиновников «дать объяснения» вряд ли изменят эту политику. Для владельцев iPhone это означает одно: привычные сервисы VK теперь придётся открывать через браузер или искать обходные пути.

Может ли Google убрать VK из Play Маркета

Короткий ответ — да, может. Google — такая же американская компания, подчиняющаяся тем же санкционным законам, что и Apple. Скрыть приложения из каталога Play Маркета для неё не сложнее, чем для Apple убрать их из App Store. Мы это уже наблюдали, когда из магазина исчезли клиенты российских банков под санкциями.

Так что сама возможность повторить шаг Apple у Google есть. Разница не в том, способен ли Google нажать кнопку, а в том, что эта кнопка реально меняет для рядового пользователя.

Откуда скачать ВК после удаления из Гугл Плей

Главное отличие — в самой природе операционных систем. Apple держит пользователей внутри App Store: других официальных способов ставить приложения у обычного владельца iPhone попросту нет. Android устроен иначе — это открытая система, где магазин Google не единственный источник программ.

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Даже если Google завтра устроит тотальную чистку каталога, у владельца Android-смартфона останется несколько простых путей вернуть VK, о которых мы уже рассказывали:

скачать установочный файл в формате APK

обновляться через RuStore — российский магазин приложений

— российский магазин приложений использовать AppGallery, если у вас смартфон Huawei

APK — это обычный установочный файл приложения для Android, который можно поставить вручную, минуя Play Маркет. Именно поэтому удаление из официального магазина на Android не отрезает доступ к сервису, а лишь добавляет пару лишних шагов при установке.

RuStore и установка APK дают владельцам Android запасные пути в обход Play Маркета.

Что делать пользователям VK на Android прямо сейчас

Если вы пользуетесь iPhone и плотно сидите на сервисах VK, у вас уже нет выхода: скачать приложение заново нельзя, но установленные дистрибутивы продолжат работать. При необходимости вы можете даже вернуть на ВК пуш-уведомления, которые отключились. Уже установленные приложения пока работают, поэтому без острой необходимости лучше их не удалять — повторно поставить официально не получится. Музыку и ленту можно открывать через мобильную версию сайта в браузере.

Владельцам Android спешить некуда. Даже в худшем сценарии достаточно будет один раз зайти в RuStore и скачать клиент социальной сети оттуда. Если интересно, как устроены альтернативные магазины, у нас есть отдельный разбор про установку приложений без Google Play.

Что в итоге грозит российским приложениям в Google Play

Удар Apple ощутим именно из-за закрытости iOS: владельцам iPhone придётся привыкать к браузерным версиям или осваивать обходные приёмы. Возможные действия Google в ту же сторону остаются скорее символическим жестом без реальных последствий для пользователей.

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Открытость Android здесь работает на руку владельцу устройства: даже при удалении из официального магазина приложение можно вернуть за минуту. Это хороший повод напомнить, что на Android именно вы решаете, что ставить на свой смартфон, а не магазин приложений.