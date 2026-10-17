Весь сентябрь владельцы HONOR в России смотрели, как MagicOS 11 получают китайские версии их же смартфонов, а про остальной мир компания молчала. Теперь HONOR наконец показала план для глобальных моделей — тех самых, что продаются в наших магазинах, а значит, и график для России. В нём 56 устройств: от складных Magic до недорогих смартфонов серии X. Но обновление растянется надолго, а нескольких популярных у нас моделей в списке не оказалось. Рассказываем, какие HONOR из российских магазинов получат новую систему, когда её ждать и как не пропустить обновление.

Почему этот список важен именно для России

HONOR продаёт в России смартфоны с глобальной прошивкой: с русским языком, сервисами Google и обновлениями по общему мировому графику. Поэтому сентябрьские даты, которые касались только Китая, владельцам российских HONOR ничего не давали.

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Если же ваш смартфон привезён из Китая с китайской прошивкой, он живёт по другому расписанию — его мы разбирали в тексте о первых волнах MagicOS 11. Отличить такую версию обычно просто: на ней нет сервисов Google, а меню частично на китайском или английском.

Для глобальных моделей план обновлений опубликовало британское подразделение HONOR. Стабильная MagicOS 11 на Android 17 (та самая, с эффектом жидкого стекла и обещанной плавностью) будет выходить с октября 2026 по март 2027 года. Ориентируемся именно на этот график: российские HONOR получат обновление по нему, вместе с Европой и остальным миром.

Самые нетерпеливые могут попробовать бету

До стабильной версии часть смартфонов и планшетов получает открытую бету. Она идёт с сентября по ноябрь, а записаться можно через клуб в приложении My HONOR — там же видно, открыт ли набор для вашей модели. В бету входят:

HONOR Magic7, Magic7 Lite и Magic V5;

HONOR 600, 600 Pro и 600 Lite;

HONOR 400, 400 Pro, 200 Pro и 200 Smart;

HONOR X9d, X8d, X7d, X7c и X7c 5G;

HONOR X5c, X5c Plus, X5d, X5d Plus и X6b 5G;

планшеты HONOR MagicPad 4 и MagicPad 3.

Бета — это тестовая версия, в ней возможны ошибки. На единственный рабочий смартфон я бы её не ставил, а дождался стабильной прошивки — ждать её осталось недолго.

Флагманы и складные: 16 устройств

Из линейки Magic стабильную MagicOS 11 получат сразу несколько поколений. Список такой:

HONOR Magic V6, Magic V5, Magic V3, Magic V2 и Magic V2 RSR;

HONOR Magic8 Pro;

HONOR Magic7, Magic7 Pro, Magic7 Lite и Magic7 RSR;

HONOR Magic6 Pro и Magic6 RSR;

HONOR Magic5 и Magic5 Pro;

планшеты HONOR MagicPad 4 и MagicPad 3.

В списке есть HONOR Magic8 Pro, который весной вышел в России и быстро подешевел. Так что купленный тогда флагман без свежей системы не останется.

Если вы выбирали между ним и прошлым поколением, то обновятся обе модели — подробнее об их отличиях в нашем сравнении Magic7 Pro и Magic8 Pro.

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Приятная новость и для владельцев складного Magic V3, который в России подешевел со 190 до 70 тысяч. Он, как и Magic5 с Magic V2 из 2023 года, тоже получит MagicOS 11.

Номерные серии и планшеты: 19 устройств

Больше всего моделей в серии 600 — обновятся почти все её версии. Вот полный перечень:

HONOR 600, 600 Pro, 600 Lite, 600 Lite s, 600S, 600e и 600 Elite;

HONOR 600 Smart и 600 Smart 5G;

HONOR 400, 400 Pro и 400 Lite;

HONOR 200, 200 Pro и 200 Smart;

планшеты HONOR Pad 20 и Pad 20 Pro, а также их версии Paperlike Edition.

Здесь самые ходовые модели в нашей стране. Обновление получит HONOR 600, который недавно вышел в России с батареей на 7000 мАч.

Для самой массовой серии HONOR это главная новость в списке. Не останется без обновления и недорогой HONOR 600 Lite — тот самый, что мы советовали как смартфон до 20 тысяч рублей.

Серии X, Play и Turbo: 21 смартфон

Недорогие смартфоны — самая большая часть списка. MagicOS 11 получат:

HONOR X9d, X9c, X9e Pro и X9e s;

HONOR X8d, X8c и X8c 5G;

HONOR X7e Plus 5G, X7d, X7c и X7c 5G;

HONOR X6b 5G;

HONOR X5d, X5d Plus, X5c и X5c Plus;

HONOR Play9S, Play9T и Play10A;

HONOR Magic8 Lite и HONOR Turbo.

В списке есть и HONOR X9e Pro. Его недавно начали продавать в России с батареей на 11000 мАч. Так что купленный сейчас смартфон получит свежую систему.

Обновление придёт само, но его можно поискать вручную

Когда очередь дойдёт до вашей модели, смартфон покажет уведомление. Если его нет, а знакомые с той же моделью уже обновились, проверьте вручную:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Система и обновления». Нажмите «Обновление ПО». Нажмите «Проверить обновления». Если MagicOS 11 нашлась, нажмите «Загрузить и установить».

Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от модели. Перед установкой подключитесь к Wi-Fi, зарядите смартфон хотя бы до 50% и сделайте резервную копию данных. HONOR выпускает обновления постепенно, поэтому разница с другим владельцем той же модели в несколько дней или недель — это нормально.

Кого в списке нет и сколько ждать остальным

Весь список обновится до марта 2027 года. Точный порядок по моделям HONOR не расписала, но обычно первыми обновление получают флагманы Magic, а недорогие серии X и Play — ближе к концу.

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Зато заметно, кого в списке нет. Это, например, HONOR 90, HONOR X8b и HONOR Magic6 Lite, которые в своё время продавались в России. Причин компания не назвала, так что для их владельцев MagicOS 11 пока не обещана. Что изменится в системе у тех, кому повезло, мы рассказывали в обзоре нововведений MagicOS 11.