Недавно советовал купить HONOR 600 Lite как один из лучших вариантов до 20 000 рублей. Теперь в России появилась старшая модель — смартфон HONOR 600. Продажи стартовали вчера на OZON и Яндекс Маркет. Есть важный нюанс: конфигурация 8/512 ГБ продается эксклюзивно только на этих двух площадках (в других магазинах ее не найти). Объясняю, что за смартфон и стоит ли брать.

Где и как купить HONOR 600 в России

Выход HONOR 600 в России состоялся 27 мая, и с этого момента смартфон доступен на OZON за 30 454 ₽ и Яндекс Маркет за 33 612 ₽. Купить HONOR 600 в России в конфигурации 8/512 ГБ можно исключительно через эти две площадки — это эксклюзивная версия, которой нет нигде больше. Также доступна стандартная конфигурация 8/256 ГБ.

Три цвета на выбор: черный, белый и оранжевый. Оранжевый — с матовым покрытием, которое не собирает отпечатки.

Чем интересен смартфон HONOR 600

Смартфон HONOR 600 занимает нишу между доступным 600 Lite и флагманским 600 Pro. Это субфлагман с акцентом на большую батарею, топовый экран и серьезную камеру без флагманского процессора и соответствующей цены.

Если сравнивать с HONOR 400 Pro, который ещё недавно считался актуальным выбором в линейке, — разница принципиальная. Батарея выросла с 5300 до 7000 мАч, экран получил значительно более тонкие рамки, камера обновилась до 200 МП с крупным сенсором. Это не эволюция, а смена уровня.

Для тех, кто хочет флагманский опыт за адекватные деньги — есть ещё один вариант: HONOR Magic8 Pro сильно подешевел, и сейчас его цена стала очень привлекательной. Но если приоритет — батарея и память — HONOR 600 интереснее.

Экран HONOR 600 — главная неожиданность

Экран телефона HONOR 600 — самая неожиданная часть спецификаций для своей ценовой категории. 6.57 дюйма, OLED, разрешение 1.5K (2728×1264), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 8000 нит. Это уже флагманский уровень яркости.

Отдельно про рамки: 1.05 мм — тоньше, чем у последних iPhone и Samsung Galaxy S. Для смартфона не из топового сегмента — впечатляющий показатель. PWM-диммирование на частоте 3840 Гц защищает зрение при низкой яркости (будет важно для тех, кто проводит за экраном много времени).

Камера HONOR 600 — 200 МП и честно о компромиссах

Камера HONOR 600 строится вокруг основного сенсора 200 МП с размером 1/1.4 дюйма и оптической стабилизацией. Это крупный сенсор, и такой размер встречается в значительно более дорогих смартфонах. Диафрагма f/1.75 обеспечивает хорошую светочувствительность в условиях слабого освещения.

Второй модуль — ультраширик 12 МП с автофокусом. Для этой позиции автофокус — редкость, и здесь он есть: полезно для съемки вблизи. Фронтальная камера 50 МП. Честно о компромиссе: телевика нет. Только основная камера и ультраширик. Для тех, кому важна съемка с зумом, — это ограничение, которого нет у представителей рейтинга недорогих камерофонов 2026 года. Для тех, кто снимает преимущественно на основную камеру, набор будет более чем достаточный.

Аккумулятор HONOR 600 — 7000 мАч в корпусе 7.8 мм

Аккумулятор HONOR 600 на 7000 мАч — главная причина, по которой я выбираю именно его. При корпусе толщиной 7.8 мм и весе 190 граммов это отличный результат. Смартфон не ощущается тяжелым, но при этом заряда хватает на два дня при умеренном использовании.

Зарядка 80 Вт восстанавливает батарею примерно за час. Есть реверсивная зарядка 27 Вт — смартфон может работать как пауэрбанк для других устройств. Беспроводной зарядки нет — это компромисс, о котором стоит знать заранее. Кстати, параллельно HONOR готовит кое-что еще более интересное в части автономности — смартфон HONOR с самой большой батареей уже на горизонте. Но пока он не вышел, 7000 мАч в HONOR 600 остается одним из лучших показателей в своем ценовом сегменте.

Стоит ли покупать HONOR 600 в 2026 году

Обзор HONOR 600 приводит к однозначному выводу: это один из лучших вариантов в своем ценовом сегменте прямо сейчас. Глобальная версия HONOR 600 с поддержкой Google-сервисов, чистой MagicOS 10 на Android 16 и полной водозащитой IP66/68/69/69K — смартфон без раздражающих компромиссов в повседневном использовании.

Цена HONOR 600 в России за эксклюзивную версию 8/512 ГБ стартует с отметки 30 454 ₽ на OZON и 33 612 ₽ на Яндекс Маркет. Кому подходит:

тем, кому важна максимальная автономность без покупки откровенно бюджетного устройства;

тем, кто хочет 512 ГБ памяти без переплаты за флагманский процессор;

тем, кто снимает преимущественно на основную камеру и ширик.

Кому не подходит: если нужен зум или максимальная производительность для тяжелых игр — смотрите в сторону HONOR 600 Pro или HONOR Magic8 Pro. Купить HONOR 600 прямо сейчас можно на OZON или Яндекс Маркет — там же доступна эксклюзивная конфигурация HONOR 600 в России 8/512 ГБ, которой нет больше нигде.

