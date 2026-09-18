Компания HONOR представила MagicOS 11 на базе Android 17, которую мы разобрали по косточкам в отдельном материале. Обновление уже начало распространяться, но не для всех сразу. HONOR разбила процесс на три чётко выраженные волны, и важно понимать, в какой из них находится именно ваш смартфон. Разберёмся по порядку.
С 15 сентября — обновление доступно официально
Первая и самая удачливая группа — флагманы серий Magic7, Magic8 и смежные модели. Для них HONOR открыла официальную версию MagicOS 11 через программу раннего доступа без ограничения количества участников. Это уже не закрытая бета.
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Список смартфонов первой волны:
- HONOR Magic V6;
- HONOR Magic V5;
- HONOR Magic8 RSR Porsche Design;
- HONOR Magic8 Pro;
- HONOR Magic8 Pro Air;
- HONOR Magic8;
- HONOR Magic7 RSR Porsche Design;
- HONOR Magic7 Pro;
- HONOR Magic7;
- HONOR 600 Pro;
- HONOR 600 Super Edition;
- HONOR 600 Vitality Edition;
- HONOR WIN;
- HONOR WIN RT;
- HONOR GT Pro.
Если ваш смартфон в этом списке, обновление уже доступно. Как именно его установить, объясняю отдельно ниже. А пока напомню, что сейчас на AliExpress продают складной HONOR по цене почти в 3 раза ниже рынка.
15–22 сентября — закрытая бета для второй группы
Параллельно с релизом первой волны HONOR открыла регистрацию на закрытую бету MagicOS 11 для второй группы устройств. Magic6, Magic V3 и ряд других моделей пока получают тестовую версию — стабильный релиз для них выйдет позже.
Список смартфонов второй волны:
- HONOR Magic V3;
- HONOR Magic6 RSR Porsche Design;
- HONOR Magic6 Ultimate Edition;
- HONOR Magic6 Pro;
- HONOR Magic6;
- HONOR 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Limited Edition;
- HONOR 500 Pro;
- HONOR 500;
- HONOR 400 Pro;
- HONOR 400;
- HONOR WIN Turbo;
- HONOR Power2.
Точный календарь для второй волны:
- 15–18 сентября до 12:00 — приём заявок на участие в бете;
- 18–21 сентября — проверка и отбор участников;
- не позднее 22 сентября — рассылка тестовой версии MagicOS 11 выбранным участникам.
Стабильный релиз для второй группы выйдет после завершения тестирования — конкретных дат HONOR пока не называет. Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Октябрь–ноябрь 2026 года — самая большая волна
Третья волна самая многочисленная — в неё входят серии Magic5, Magic V2, числовые серии HONOR 100/200/300 и ряд других моделей. HONOR обозначила период октябрь–ноябрь 2026 года без распределения конкретных дат между месяцами.
Складные HONOR:
- HONOR Magic Vs3;
- HONOR Magic V2 RSR Porsche Design;
- HONOR Magic V2 Ultimate Edition;
- HONOR Magic V2;
- HONOR Magic V Flip2.
Серия Magic5:
- HONOR Magic5 Ultimate Edition;
- HONOR Magic5 Pro;
- HONOR Magic5.
Номерная серия HONOR:
- HONOR 300 Ultra;
- HONOR 300 Pro;
- HONOR 300;
- HONOR 200 Pro;
- HONOR 200;
- HONOR 100 Pro;
- HONOR 100.
GT и другие серии:
- HONOR GT;
- HONOR 90 GT;
- HONOR Power;
- HONOR Robot Phone;
- HONOR X80 Pro Max;
- HONOR X80i;
- HONOR X70 Pro Max;
- HONOR X70 Refresh Edition;
- HONOR X70.
Важная оговорка: для всех этих устройств HONOR говорит о начале обновления в октябре–ноябре, но это не означает что всем сразу прилетит стабильная OTA — часть моделей может сначала получить бету.
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Отдельно стоит упомянуть HONOR Magic9 — его в дорожной карте нет не потому что он не получит MagicOS 11. HONOR сообщила, что новое поколение смартфонов будет поставляться с MagicOS 11 из коробки — обновлять с предыдущей версии не потребуется.
Как установить MagicOS 11 на HONOR прямо сейчас
Если ваш смартфон входит в первую волну, официальная MagicOS 11 уже доступна через программу раннего доступа. Стандартная проверка обновлений её не покажет — нужно зайти в специальный раздел.
- Откройте «Настройки» на смартфоне HONOR.
- Перейдите в раздел «Система и обновления».
- Нажмите «Обновление ПО».
- Откройте меню в правом верхнем углу экрана.
- Выберите «Обновить, чтобы попробовать».
- Следуйте инструкциям для загрузки и установки MagicOS 11.
Перед обновлением убедитесь, что батарея заряжена минимум на 50% и подключитесь к Wi-Fi — обновление весит несколько гигабайт. Рекомендую сделать резервную копию важных данных по нашей инструкции.
Когда обновление выйдет в России
Весь подробный график с конкретными датами относится к китайскому рынку. HONOR пока не опубликовала даты международного распространения MagicOS 11.
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Что это означает на практике:
- Китайская версия смартфона из первого списка — можно проверять обновление уже сейчас по инструкции выше.
- Глобальная или EAC-версия — китайские даты автоматически не распространяются. Для HONOR 400, HONOR 200, Magic7 Pro и других моделей которые официально продаются за пределами Китая глобальная прошивка выйдет позже.
- Международный график HONOR объявит отдельно — конкретных сроков пока нет.
Разрыв между китайским и глобальным роллаутом у HONOR исторически составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому не удивляйтесь, если обновление придёт позже сентябрьских дат. Актуальные новости о выходе MagicOS 11 в России публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.