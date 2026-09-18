Компания HONOR представила MagicOS 11 на базе Android 17, которую мы разобрали по косточкам в отдельном материале. Обновление уже начало распространяться, но не для всех сразу. HONOR разбила процесс на три чётко выраженные волны, и важно понимать, в какой из них находится именно ваш смартфон. Разберёмся по порядку.

С 15 сентября — обновление доступно официально

Первая и самая удачливая группа — флагманы серий Magic7, Magic8 и смежные модели. Для них HONOR открыла официальную версию MagicOS 11 через программу раннего доступа без ограничения количества участников. Это уже не закрытая бета.

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Список смартфонов первой волны:

HONOR Magic V6;

HONOR Magic V5;

HONOR Magic8 RSR Porsche Design;

HONOR Magic8 Pro;

HONOR Magic8 Pro Air;

HONOR Magic8;

HONOR Magic7 RSR Porsche Design;

HONOR Magic7 Pro;

HONOR Magic7;

HONOR 600 Pro;

HONOR 600 Super Edition;

HONOR 600 Vitality Edition;

HONOR WIN;

HONOR WIN RT;

HONOR GT Pro.

Если ваш смартфон в этом списке, обновление уже доступно. Как именно его установить, объясняю отдельно ниже. А пока напомню, что сейчас на AliExpress продают складной HONOR по цене почти в 3 раза ниже рынка.

15–22 сентября — закрытая бета для второй группы

Параллельно с релизом первой волны HONOR открыла регистрацию на закрытую бету MagicOS 11 для второй группы устройств. Magic6, Magic V3 и ряд других моделей пока получают тестовую версию — стабильный релиз для них выйдет позже.

Список смартфонов второй волны:

HONOR Magic V3;

HONOR Magic6 RSR Porsche Design;

HONOR Magic6 Ultimate Edition;

HONOR Magic6 Pro;

HONOR Magic6;

HONOR 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Limited Edition;

HONOR 500 Pro;

HONOR 500;

HONOR 400 Pro;

HONOR 400;

HONOR WIN Turbo;

HONOR Power2.

Точный календарь для второй волны:

15–18 сентября до 12:00 — приём заявок на участие в бете;

— приём заявок на участие в бете; 18–21 сентября — проверка и отбор участников;

— проверка и отбор участников; не позднее 22 сентября — рассылка тестовой версии MagicOS 11 выбранным участникам.

Стабильный релиз для второй группы выйдет после завершения тестирования — конкретных дат HONOR пока не называет. Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Октябрь–ноябрь 2026 года — самая большая волна

Третья волна самая многочисленная — в неё входят серии Magic5, Magic V2, числовые серии HONOR 100/200/300 и ряд других моделей. HONOR обозначила период октябрь–ноябрь 2026 года без распределения конкретных дат между месяцами.

Складные HONOR:

HONOR Magic Vs3;

HONOR Magic V2 RSR Porsche Design;

HONOR Magic V2 Ultimate Edition;

HONOR Magic V2;

HONOR Magic V Flip2.

Серия Magic5:

HONOR Magic5 Ultimate Edition;

HONOR Magic5 Pro;

HONOR Magic5.

Номерная серия HONOR:

HONOR 300 Ultra;

HONOR 300 Pro;

HONOR 300;

HONOR 200 Pro;

HONOR 200;

HONOR 100 Pro;

HONOR 100.

GT и другие серии:

HONOR GT;

HONOR 90 GT;

HONOR Power;

HONOR Robot Phone;

HONOR X80 Pro Max;

HONOR X80i;

HONOR X70 Pro Max;

HONOR X70 Refresh Edition;

HONOR X70.

Важная оговорка: для всех этих устройств HONOR говорит о начале обновления в октябре–ноябре, но это не означает что всем сразу прилетит стабильная OTA — часть моделей может сначала получить бету.

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Отдельно стоит упомянуть HONOR Magic9 — его в дорожной карте нет не потому что он не получит MagicOS 11. HONOR сообщила, что новое поколение смартфонов будет поставляться с MagicOS 11 из коробки — обновлять с предыдущей версии не потребуется.

Как установить MagicOS 11 на HONOR прямо сейчас

Если ваш смартфон входит в первую волну, официальная MagicOS 11 уже доступна через программу раннего доступа. Стандартная проверка обновлений её не покажет — нужно зайти в специальный раздел.

Откройте «Настройки» на смартфоне HONOR. Перейдите в раздел «Система и обновления». Нажмите «Обновление ПО». Откройте меню в правом верхнем углу экрана. Выберите «Обновить, чтобы попробовать». Следуйте инструкциям для загрузки и установки MagicOS 11.

Перед обновлением убедитесь, что батарея заряжена минимум на 50% и подключитесь к Wi-Fi — обновление весит несколько гигабайт. Рекомендую сделать резервную копию важных данных по нашей инструкции.

Когда обновление выйдет в России

Весь подробный график с конкретными датами относится к китайскому рынку. HONOR пока не опубликовала даты международного распространения MagicOS 11.

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Что это означает на практике:

Китайская версия смартфона из первого списка — можно проверять обновление уже сейчас по инструкции выше.

из первого списка — можно проверять обновление уже сейчас по инструкции выше. Глобальная или EAC-версия — китайские даты автоматически не распространяются. Для HONOR 400, HONOR 200, Magic7 Pro и других моделей которые официально продаются за пределами Китая глобальная прошивка выйдет позже.

— китайские даты автоматически не распространяются. Для HONOR 400, HONOR 200, Magic7 Pro и других моделей которые официально продаются за пределами Китая глобальная прошивка выйдет позже. Международный график HONOR объявит отдельно — конкретных сроков пока нет.

Разрыв между китайским и глобальным роллаутом у HONOR исторически составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому не удивляйтесь, если обновление придёт позже сентябрьских дат. Актуальные новости о выходе MagicOS 11 в России публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.