Смартфоны прошлых лет дешевеют — это факт. Я даже делал подборку лучших смартфонов, рекордно подешевевших в 2026 году. Но эта тенденция к снижению цены ещё сильнее заметна в складном сегменте: модели, которые год-полтора назад стоили как подержанный автомобиль, сейчас продаются за вполне человеческие деньги. Я скептически отношусь к раскладушкам — держал в руках несколько, так и не купил ни одну. Но HONOR Magic V3 за 71 570 рублей заставляет меня всерьёз задуматься.

Один из лучших складных смартфонов рекордно подешевел. Фото.

Один из лучших складных смартфонов рекордно подешевел

Цена в DNS и почему AliExpress выгоднее в два с лишним раза

DNS — сеть, которая есть почти в любом российском городе. Удобно: пришёл, потрогал, купил, ушёл. HONOR Magic V3 там сейчас стоит 189 999 рублей. Это официальная российская цена с гарантией производителя. Красивый стенд, живой консультант, коробка в руках через час после оплаты. В онлайне цены те же.

Столько он стоит сейчас в DNS. Фото.

Столько он стоит сейчас в DNS

Теперь смотрю на AliExpress — и вижу тот же HONOR Magic V3 за 71 570 рублей с доставкой из России. Не из Китая с ожиданием в три недели и конской пошлиной, а с российского склада. Разница с DNS — 118 000 рублей. Это деньги на ещё три POCO X8 Pro, про который вы можете почитать отдельно.

А это цена при заказе с AliExpress с местной доставкой. Фото.

А это цена при заказе с AliExpress с местной доставкой

Купить HONOR Magic V3

Доставка из России означает отсутствие дополнительных таможенных пошлин и местную гарантию. Это не серый импорт — это тот же смартфон по рыночной цене, которая сложилась спустя год после выхода. Актуальные предложения публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Почему HONOR Magic V3 не уступает новым складным 2026 года

Вышедший в 2024 году HONOR Magic V3 строился вокруг одной главной идеи: сделать складной смартфон таким тонким, чтобы он не отличался от обычного флагмана в кармане. 4.4 мм в раскрытом виде — это тоньше многих обычных смартфонов. В сложенном — 9.3 мм, что сравнимо с толстоватым, но не монструозным флагманом наподобие культового OnePlus 15.

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Теперь смотрим, что внутри:

  • Snapdragon 8 Gen 3 — флагманский чип 2024 года;
  • внутренний экран 7.92 дюйма LTPO AMOLED 120 Гц, внешний 6.43 дюйма OLED 120 Гц с яркостью до 5000 нит;
  • батарея на 5150 мАч — кремний-углеродная, как мы любим;
  • зарядка 66 Вт проводная и 50 Вт беспроводная;
  • защита IPX8 обеспечивает погружение до 2.5 метра на 30 минут;
  • Wi-Fi 7, NFC, eSIM, ИК-порт, Bluetooth 5.3.

Новые складные 2026 года (Samsung Galaxy Z Fold 8, HONOR Magic V6) стоят от 140 тысяч рублей и выше. Да, там свежие процессоры и чуть лучше камеры. Но разница в цене 70-120 тысяч рублей — это огромная сумма за эволюционное, а не революционное обновление.

Камера и нюансы — говорю честно

Было бы нечестно рисовать идеальную картину. У HONOR Magic V3 есть минусы, которые стоит знать до покупки.

Камера у смартфона с нюансами. Фото.

Камера у смартфона с нюансами

Система камер:

  • основная 50 МП, f/1.6, OIS — снимает хорошо, дневные снимки с отключённым ИИ получаются живыми;
  • перископный телевик 50 МП, 3.5x, OIS — нравится при хорошем свете, ночью светосилы f/3.0 не хватает;
  • ультраширик 40 МП, f/2.2 — без OIS, края мылит, самый слабый модуль из трёх.

Это не камерофон уровня Xiaomi 17 Ultra. Если главный приоритет — камера, смотрите в другую сторону. Что ещё стоит знать:

  • заметный троттлинг под длительной нагрузкой — плата за тонкий корпус;
  • шарнир с люфтом в полусложенном положении — одна из половинок немного трясётся у основания;
  • слота для карт памяти нет;
  • стилус поддерживается, но докупается отдельно.

Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где уже сидят обладатели этой модели.

Кому стоит купить HONOR Magic V3 прямо сейчас

Я скептик по части раскладушек — и всё равно смотрю на эту цену и думаю. Складной смартфон с флагманским процессором, IPX8 и беспроводной зарядкой за 71 тысячу рублей — такого ещё год назад не существовало.

Купить HONOR Magic V3

Покупка оправдана, если:

  • хотите попробовать складной форм-фактор без риска потерять 150-190 тысяч на эксперимент;
  • нужен большой внутренний экран для чтения, видео и работы с документами в две колонки;
  • камера не главный приоритет (основная и телевик справляются при дневном свете);
  • важна IPX8 водозащита (у конкурентов в этой цене её нет).

Не ваш вариант, если:

  • играете часами подряд (троттлинг будет заметен);
  • нужна топовая камера — за эти деньги моноблочные флагманы снимают лучше.

К слову, о гарантии. Свой vivo X300 я тоже заказывал с AliExpress и бесплатно отремонтировал в сервисном центре, когда перестал работать экран. Поэтому 71 570 рублей за складной смартфон с Snapdragon 8 Gen 3 — это аргумент, который нельзя игнорировать. Актуальные новости о складных смартфонах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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