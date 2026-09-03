Смартфоны прошлых лет дешевеют — это факт. Я даже делал подборку лучших смартфонов, рекордно подешевевших в 2026 году. Но эта тенденция к снижению цены ещё сильнее заметна в складном сегменте: модели, которые год-полтора назад стоили как подержанный автомобиль, сейчас продаются за вполне человеческие деньги. Я скептически отношусь к раскладушкам — держал в руках несколько, так и не купил ни одну. Но HONOR Magic V3 за 71 570 рублей заставляет меня всерьёз задуматься.

Цена в DNS и почему AliExpress выгоднее в два с лишним раза

DNS — сеть, которая есть почти в любом российском городе. Удобно: пришёл, потрогал, купил, ушёл. HONOR Magic V3 там сейчас стоит 189 999 рублей. Это официальная российская цена с гарантией производителя. Красивый стенд, живой консультант, коробка в руках через час после оплаты. В онлайне цены те же.

Теперь смотрю на AliExpress — и вижу тот же HONOR Magic V3 за 71 570 рублей с доставкой из России. Не из Китая с ожиданием в три недели и конской пошлиной, а с российского склада. Разница с DNS — 118 000 рублей. Это деньги на ещё три POCO X8 Pro, про который вы можете почитать отдельно.

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Доставка из России означает отсутствие дополнительных таможенных пошлин и местную гарантию. Это не серый импорт — это тот же смартфон по рыночной цене, которая сложилась спустя год после выхода. Актуальные предложения публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Почему HONOR Magic V3 не уступает новым складным 2026 года

Вышедший в 2024 году HONOR Magic V3 строился вокруг одной главной идеи: сделать складной смартфон таким тонким, чтобы он не отличался от обычного флагмана в кармане. 4.4 мм в раскрытом виде — это тоньше многих обычных смартфонов. В сложенном — 9.3 мм, что сравнимо с толстоватым, но не монструозным флагманом наподобие культового OnePlus 15.

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Теперь смотрим, что внутри:

Snapdragon 8 Gen 3 — флагманский чип 2024 года;

— флагманский чип 2024 года; внутренний экран 7.92 дюйма LTPO AMOLED 120 Гц, внешний 6.43 дюйма OLED 120 Гц с яркостью до 5000 нит ;

; батарея на 5150 мАч — кремний-углеродная, как мы любим;

— кремний-углеродная, как мы любим; зарядка 66 Вт проводная и 50 Вт беспроводная;

проводная и 50 Вт беспроводная; защита IPX8 обеспечивает погружение до 2.5 метра на 30 минут;

обеспечивает погружение до 2.5 метра на 30 минут; Wi-Fi 7, NFC, eSIM, ИК-порт, Bluetooth 5.3.

Новые складные 2026 года (Samsung Galaxy Z Fold 8, HONOR Magic V6) стоят от 140 тысяч рублей и выше. Да, там свежие процессоры и чуть лучше камеры. Но разница в цене 70-120 тысяч рублей — это огромная сумма за эволюционное, а не революционное обновление.

Камера и нюансы — говорю честно

Было бы нечестно рисовать идеальную картину. У HONOR Magic V3 есть минусы, которые стоит знать до покупки.

Система камер:

основная 50 МП, f/1.6, OIS — снимает хорошо, дневные снимки с отключённым ИИ получаются живыми;

— снимает хорошо, дневные снимки с отключённым ИИ получаются живыми; перископный телевик 50 МП, 3.5x, OIS — нравится при хорошем свете, ночью светосилы f/3.0 не хватает;

— нравится при хорошем свете, ночью светосилы f/3.0 не хватает; ультраширик 40 МП, f/2.2 — без OIS, края мылит, самый слабый модуль из трёх.

Это не камерофон уровня Xiaomi 17 Ultra. Если главный приоритет — камера, смотрите в другую сторону. Что ещё стоит знать:

заметный троттлинг под длительной нагрузкой — плата за тонкий корпус;

под длительной нагрузкой — плата за тонкий корпус; шарнир с люфтом в полусложенном положении — одна из половинок немного трясётся у основания;

в полусложенном положении — одна из половинок немного трясётся у основания; слота для карт памяти нет;

стилус поддерживается, но докупается отдельно.

Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где уже сидят обладатели этой модели.

Кому стоит купить HONOR Magic V3 прямо сейчас

Я скептик по части раскладушек — и всё равно смотрю на эту цену и думаю. Складной смартфон с флагманским процессором, IPX8 и беспроводной зарядкой за 71 тысячу рублей — такого ещё год назад не существовало.

Купить HONOR Magic V3

Покупка оправдана, если:

хотите попробовать складной форм-фактор без риска потерять 150-190 тысяч на эксперимент;

нужен большой внутренний экран для чтения, видео и работы с документами в две колонки;

камера не главный приоритет (основная и телевик справляются при дневном свете);

важна IPX8 водозащита (у конкурентов в этой цене её нет).

Не ваш вариант, если:

играете часами подряд (троттлинг будет заметен);

нужна топовая камера — за эти деньги моноблочные флагманы снимают лучше.

К слову, о гарантии. Свой vivo X300 я тоже заказывал с AliExpress и бесплатно отремонтировал в сервисном центре, когда перестал работать экран. Поэтому 71 570 рублей за складной смартфон с Snapdragon 8 Gen 3 — это аргумент, который нельзя игнорировать. Актуальные новости о складных смартфонах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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