Какой функции Android 11 мне не хватает на iPhone

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Иван Кузнецов 2

iOS – вполне самодостаточная платформа, которая не только не уступает Android, но во многом даже её превосходит. Ведь если поначалу Apple довольно осторожно внедряла новые функции, то со временем разошлась и начала действовать куда активнее. В результате всего за несколько лет iOS из, казалось бы, стагнирующей операционки превратилась в довольно перспективную платформу, удовлетворяющую требованиям большинства пользователей. iOS 14 и вовсе получилась настолько крутой, что на её фоне Android 11 смотрелась как проходной патч. Но есть в Android очень важная функция, которой мне не хватает на iOS.

История уведомлений

iOS хороша всем, но отсутствие истории уведомлений меня просто бесит

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Речь идёт об истории уведомлений. Это относительно новая функция, которая появилась в стоковой версии Android только в этом году. Однако это одно из тех нововведений, которые по-настоящему сложно переоценить. Оно позволяет просмотреть содержимое всех оповещений, которые приходили на устройство, даже если вы случайно их закрыли.

Закрылось уведомление. Что делать

Уведомления на Android 11

Android 11 стала первой версией ОС от Google с историей уведомлений

Уж не знаю, как у вас, а у меня то и дело случаются казусы, когда я, сам того не желая, свайпал по уведомлению и случайно его закрывал, не успевая прочесть. И хорошо ещё, если я успевал увидеть приложение, откуда пришло уведомление. Тогда у меня хотя бы оставалась возможность открыть его и посмотреть, что там нового. Но ведь бывают ситуации, когда даже внимания на иконку приложения не обращаешь и в итоге пропускаешь важное событие. Что и говорить про удалённые сообщения. Как вы, вероятно, знаете, бывают такие люди, которые сначала напишут сообщение, а потом его удаляют. С историей уведомлений можно ловить их и примерно понимать, о чём они сначала хотели с вами поговорить, а потом передумали.

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На iOS система уведомлений реализована хоть и вполне комфортно для повседневного использования, но недостаточно хорошо, чтобы ей можно было восхититься. Бесспорно, умная группировка уведомлений, возможность быстро ответить на входящие сообщения или заглушить звуковые оповещения сделаны довольно неплохо. Но то ли мне так не везёт, то ли я делаю что-то не так, но, как активный пользователь этой платформы, чаще чем случайное закрытие я наблюдаю не открывающиеся уведомления.

Не открывается уведомление

Твиттер

На iOS история уведомлений нужна из-за одного только Твиттера

Вот как это бывает. Допустим, я вижу, что Твиттер присылает мне уведомление о том, что на каком-то новостном сайте, который я читаю, вышла интересная мне новость. Я открываю её по ссылке из твита, читаю и блокирую iPhone или iPad в зависимости от того, что оказалось под рукой в данный момент.

Через некоторое время получаю ещё одно уведомление от Твиттера и открываю уже его. Но, вот парадокс, передо мной открывается та статья, которую я читал и не закрыл по прочтении, а не новый твит. В результате я даже толком не успеваю прочитать тот твит, который пришёл, и теряю его. История уведомлений решила бы эту проблему, но на iOS её нет.

Функции Android, которых нет на iOS

Вообще, что касается удобства реализации ОС, то Google здесь действительно нет равных. Разработчики поискового гиганта всегда заботятся о том, чтобы воплотить нововведения Android именно в том виде, в котором ими будет удобно пользоваться. Вот лишь несколько примеров такой заботы:

  • История уведомлений
  • Пузыри сообщений поверх других приложений
  • Системный переводчик
  • Заглушение звонка поворотом экрана вниз
  • Умное автозаполнение паролей
  • Функция оцифровки документов
  • Продвинутый режим энергосбережения
  • Возврат приложений в Google Play с помощью Google Ассистента
  • Управление Google Chrome голосом

В чем преимущества нового Android для дешевых смартфонов?

В общем, удобных функций на Android явно больше, чем на iOS. Но если без оцифровки документов я могу обойтись, то вот история уведомлений мне действительно очень нужна. В её отсутствие я теряю доступ к изрядной части информации, хотя мог бы не терять, если бы только Apple озаботилась этим. Почему в Купертино не делают историю, лично я понять не могу. Ведь когда на Android этой функции не было, Google позволяла получить её с помощью установки специального приложений, а Apple в свойственной ей манере их просто блокирует.

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2 комментария Оставить свой

  1. DrMeth

    Иван, а почему виновата Apple, а не тот, кто покупает её устройства, которые не содержат нужных функций? Эпл напрочь отметает способность делать осознанный выбор?

  2. aid64

    А эпл фиалетово как всегда. Не нравится дело твое.А не их.

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