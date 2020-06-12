Вчера Google, преодолев все преграды и перипетии, выпустила тестовую версию Android 11, запуск которой откладывался целых два раза. Несмотря на то что программа бета-тестирования официально считается открытой, принять в ней участие смогли только владельцы смартфонов Google Pixel. Однако это было связано не с введёнными Google ограничениями, а с медлительностью производителей, которые хоть и получили исходники первой беты Android 11 задолго до выхода, не удосужились оптимизировать её для своих аппаратов к моменту запуска. Тем не менее, уже сейчас известно, владельцы каких смартфонов смогут принять участие в тестировании.

Google официально выпустила первую бета-версию Android 11. Как скачать

Очевидно, что список, который вы увидите ниже, не является окончательным. Это связано с тем, что многие производители банально не успели объявить об участии в программе бета-тестирования Android 11. Поэтому, если вы не видите здесь своего смартфона, не стоит отчаиваться. Возможно, он появится в списке немного позднее. А пока вот вам то, что есть:

Какие смартфоны получат бету Android 11

Oppo Find X2 / Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro

Pocophone F2 Pro

Realme X50 Pro 5G

Vivo Nex 3s

iQOO 3

Какие функции iOS появились в Android 11

Скорее всего, в ближайшее время этот список обновится, и к нему добавятся смартфоны таких брендов, как LG, Motorola и Nokia. Ещё два смартфона – OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro – получили первую бета-версию Android 11 сегодня ночью. Их владельцы уже могут скачать бету андроид 11. Соответствующие сборки уже доступны для загрузки на официальном форуме OnePlus. Просто перейдите по этой ссылке, пролистайте страницу вниз и выберите билд, соответствующий вашей модели.

Проблемы Android 11 beta 1

Стоит ли это делать – решать, конечно, только вам. Однако, прежде чем принять окончательное решение, учтите, что это всё ещё не полноценная версия Android 11, а тестовая, испытания которой только-только начались. Поэтому учитывайте, что вам, скорее всего, придётся столкнуться с рядом проблем. О некоторых из них известно уже сейчас.

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Возможна потеря данных при установке тестовой версии Android 11;

Не работает разблокировка смартфона по лицу;

Не работает команда «Окей, Google» для активации Google Ассистента;

Не работает функция видеозвонков;

Некоторые приложения могут работать некорректно из-за отсутствия оптимизации;

Могут наблюдаться проблемы со стабильностью работы системы.

Когда выйдет Android 11

Проблем не так уж и мало, а ведь это только официально объявленный перечень. Одна только вероятность потерять все накопленные данные при установке бета-версии обновления чего стоит. А ведь не исключено, что недоработок в тестовой сборке Android 11 куда как больше, и о них нам только предстоит узнать от тестеров, не побоявшихся рискнуть и установивших апдейт себе на смартфон.

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Скорее всего, ситуация будет постепенно выправляться по мере выхода более свежих сборок и к 3-4-й бете уже можно будет подумать о том, чтобы установить её. Но, во-первых, сделать это смогут далеко не все, а, во-вторых, риск столкнуться с системными сбоями или недоработками по-прежнему никуда не исчезает. Да, он становится меньше, но полностью не исчезает. Поэтому лучше всего дождаться выхода стабильной версии и установить уже её.

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А вот когда выйдет Android 11 – большой вопрос. Здесь нужно учитывать, что Google больше чем на целый месяц сдвинула запуск программы бета-тестирования, а значит, и длиться он будет на тот же месяц дольше. Логично было бы предположить, что выход Android 11 запланирован на ноябре, но поскольку Google по-прежнему не вывела разработчиков на работу, оставив их на удалёнке, есть вероятность, что релиз состоится ещё позже – например, в декабре.