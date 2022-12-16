Тут все, что мы знаем об Android 14. Информации уже много

Android 13 вышел в августе после длительного периода бета-тестирования Google. Сторонние производители Android все еще работают и изо всех сил пытаются внедрить обновление в свое обширное портфолио смартфонов. В любом случае, Google не имеет почти никакого отношения к этим проблемам, а Android продолжает развиваться. Тем не менее, компания, безусловно, работает над Android 14 и готовится начать бета-тестирование следующего обновления. Оно будет состоять из нескольких предварительных версий для разработчиков и бета-версий для телефонов Pixel. Благодаря утечкам и отчетам мы уже знаем некоторые подробности об Android 14.

Когда выйдет новый Андроид

Вскоре после стабильного выпуска Android 13 Google начала разработку Android 14. Согласно утечке из XDA-Developers, Android 14 носит кодовое название ”Upside Down Cake”. Несмотря на то, что в стабильных выпусках в Android 10 компания отказалась от названий десертов, в версиях эти имена все еще используются для внутреннего тестирования. Так что Android 13 внутренне известен как Tiramisu.

На данный момент точной даты предстоящего обновления нет. Однако ранние отчеты предполагают, что первая предварительная версия для разработчиков появится в феврале 2023 года. Google должна выпустить две или три предварительные версии для разработчиков до мая 2023 года. После этого на Google I/O покажут все функции, которые появятся в Android 14.

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Внешний вид Android 14

На этот раз мы ожидаем больших изменений. Компания показала принципиально новый Android 12, а Android 13 стал просто доработкой. Теперь мы рассчитываем, что Android 14 будет сильно отличаться от предшественника.

Вероятно наличие больших изменений в дизайне Android 14, но мы не ожидаем еще одной революции. Google начала путь к ”Material design” с Android 5.0 Lollipop. Мы видели небольшие изменения в Android 7.0 Nougat, 8.0 Oreo и серьезные изменения в Android 9 Pie.

Компания усовершенствовала работу с Android 10 и 11 и совершила еще одну крупную революцию с Android 12. Теперь пришло время снова поднажать в этом направлении.

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Работает ли Android Beam

Если вы новичок в Android, вы, вероятно, даже не знаете, что такое Android Beam. В настоящее время NFC популярен для бесконтактных платежей через цифровые кошельки, но до этого были и другие реализации. В первые дни NFC компании пытались ”продать” его как классный способ передачи файлов. Android Beam появился с Android 4.0 Ice Cream Sandwich и позволял пользователям обмениваться контентом, таким как фотографии, видео и файлы между двумя телефонами Android. Тогда это было очень круто, но сейчас это похоже на уловку.

Еще во времена Android Beam Samsung всегда пыталась заново изобрести Android. Корейская фирма создала несколько приложений, чтобы выделиться на фоне самой Google. Теперь пришло время отказаться от этого. Будучи ”фишкой”, эта функция мало использовалась для того, чтобы оправдать ее существование. На данный момент все следы Android Beam удалены из структуры NFC. Учитывая, что эта функция широко не используется, мы даже не знаем, уделит ли внимание Google ее завершению.

Забавный и любопытный факт: тем, кто не помнит или не жил в этот период времени, MediaTek попыталась предложить свою альтернативу NFC и Android Beam. Эта функция появилась как HotKnot. В то время, как Android Beam требовал, чтобы пользователи соединяли два телефона сзади, HotKnot включался, когда вы помещали один экран над другим… Мне не нужно говорить, что это считалось очередной уловкой для пользователей.

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Новый кодек AV1

Это может показаться не очень выгодным для обычных пользователей, но видеокодек AV1 стал актуальным для любителей мультимедиа. Он обещает до 30% лучшее сжатие, чем кодек VP9. В результате Google планирует сделать декодирование AV1 обязательным в Android 14.

Фактически, новые процессоры, такие как Snapdragon 8 Gen 2, поставляются с поддержкой AV1. Если Google стимулирует это направление, то это поможет новому кодеку завоевать популярность.

Конечно, этот шаг имеет определенные последствия для создателей контента и потоковых сервисов. Они воспользуются улучшенным сжатием и смогут предложить более высокое визуальное качество при более низких значениях битрейта. Это означает снижение потребления данных и повышение качества производительности потоковой передачи.

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Спутниковая связь в смартфонах

Это может звучать слишком оптимистично, чтобы быть правдой, но мы можем видеть определенный уровень развития технологий. Apple представила систему экстренной помощи SOS на серии iPhone 14. Как обычно, другие бренды захотят присоединиться и предложить свои альтернативы. Huawei уже это сделала, а Samsung представит что-то похожее в серии Samsung Galaxy S23.

Хотя Google, возможно, не предложит его напрямую, но компания может добавить встроенную поддержку для этого в Android 14, что сэкономит производителям время, необходимое для адаптации спутниковой связи к платформе Android.

Что такое Identity Credential HAL

Google также планирует обеспечить обязательную поддержку Identity Credential HAL (Hardware Abstraction Layer) с Android 14. Эта функция обеспечит важный уровень безопасности для устройств. Благодаря ей процесс аутентификации в службах и на веб-сайтах станет намного более безопасным.

Аппаратный уровень аутентификации будет защищать безопасность пользовательских данных. Этот уровень также позволит пользователям входить в службы и приложения без необходимости запоминать несколько паролей. Эта функция является важным шагом вперед для безопасности Android. Компания наверняка будет много говорить о ней на презентации. Так что подождем.

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Android 14 для складных телефонов

Начиная с Android 12L, Google усердно работает над улучшением работы складных телефонов. Количество этих устройств увеличивается с каждым годом, и все больше и больше брендов присоединяются к этой тенденции. Тем не менее, Google нужно сделать Android особенным для таких гаджетов.

Надо предложить другой опыт, отличный от того, что мы получаем на обычных телефонах. В Android 14 мы ожидаем еще больше улучшений для раскладушек. Улучшения в многозадачности, лаунчере и других аспектах ОС. Эти изменения также могут принести пользу планшетам, которые снова становятся популярными.

Новые функции Android 14

Это всего лишь очень ранний список функций, которые появятся в Android 14. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев будет раскрыто больше информации. Надо лишь дождаться первой предварительной версии для разработчиков.

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На каких телефонах будет работать Андройд 14

Не так просто составить список телефонов, которые будут иметь право на Android 14. Как только Google раскроет обновление во всей красе, мы узнаем планы каждого производителя. Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi и OnePlus, скорее всего, будут одними из первых, кто его предложит, но точные модели будут известны позже. Впрочем, если у вас модель 2022 года, можете не сомневаться, что, скорее всего, у вас будет возможность установить Android 14. А такие бренды, как Samsung и OnePlus предлагают до четырех основных обновлений Android своих флагманов. Xiaomi, Realme, Vivo и Oppo также предложат Android 14 для большинства своих флагманов и некоторых относительно новых телефонов среднего класса. Очевидно, что это обновление будет доступно и для всех телефонов Pixel, начиная с Pixel 4 и выше.