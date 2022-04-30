3 самых смелых телефона на сегодняшний день. Сравним топовые Honor, Samsung и OPPO

Honor вернулась на мировой рынок и, выпустив несколько моделей среднего уровня, представила потрясающий флагман премиального уровня. Honor Magic4 Ultimate, по словам самой компании, должен стать чем-то фантастическим. У него действительно отличная камера и очень высокая производительность. Но этот телефон нельзя рассматривать в отрыве от остальных. Пусть мы и не очень верим экспертам DxOMark, но это тот рейтинг, от которого можно отталкиваться при сравнении камер и смартфонов в целом. Именно поэтому стоит попробовать сравнить три топовых телефона между собой — Honor Magic4 Ultimate, Samsung Galaxy S22 Ultra и OPPO Find X5 Pro. Если вы хотите Android с лучшей камерой, то, скорее всего, рассматривали какое-то из этих устройств.

Самый красивый телефон

Если вы ищете самый впечатляющий дизайн, то вам стоит выбрать OPPO Find X5 Pro. Его впечатляющие изгибы и керамический корпус позволили OPPO получить награду iF Design Award. Можно даже предположить, что именно Find X5 Pro окажется самым красивым Android-устройством 2022 года.

Honor Magic4 Ultimate также имеет керамический корпус, но флагман OPPO более элегантен благодаря своим плавным формам и отсутствию того огромного модуля камеры, который есть на флагмане Honor. Редко получается вписать такую громадину в красивый дизайн.

Samsung Galaxy S22 Ultra также приятен в своем дизайне, похожем на Galaxy Note, но он сделан из стекла и алюминия, как и большинство флагманов. В этом сравнении, если выбирать самый красивый телефон, то, по нашему мнению, им станет OPPO Find X5 Pro.

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Лучший экран

Очень сложно понять, какой из этих телефонов имеет лучший дисплей, потому что их технические характеристики на бумаге находятся на одном уровне. Согласно наиболее важным тестам, OPPO Find X5 Pro имеет немного лучшую панель с точки зрения точности цветопередачи. Но не стоит недооценивать Samsung Galaxy S22 Ultra, особенно потому, что он поддерживает S Pen для рукописного ввода и рисования. Поэтому по сумме факторов, с точки зрения экрана, преимущество хочется отдать Galaxy S22 Ultra.

Самый мощный телефон

Учитывая, что все эти телефоны поставляются с флагманским железом, сравнивать его между собой бессмысленно. Все они работают на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 1, за исключением некоторых региональных вариантов Samsung Galaxy S22 Ultra с чипсетом Exynos 2200 (с ним телефон предлагается в России).

Все телефоны предлагают 12 ГБ оперативной памяти, но Samsung Galaxy S22 Ultra — единственный, у которого есть 1 ТБ встроенной памяти. Хоть эта версия и стоит как что-то запредельно дорогое, но она есть, и это плюс. Поэтому опять отдадим преимущество Samsung.

Крутая фишка камер смартфонов, о которой мы забыли.

Лучшее ПО для телефона

Все эти телефоны работают под управлением Android 12 из коробки с настраиваемым пользовательским интерфейсом. Но только Samsung предлагает 4 года обновлений Android и 5 лет обновления безопасности. Из телефонов на Android даже Google Pixel не предлагает подобного, хотя раньше именно он был эталоном самого долгоиграющего Android-смартфона. Думаю, вы поняли, что и тут Samsung Galaxy S22 Ultra объективно является лучшим.

Лучшая мобильная камера

Самый продвинутый камерофон здесь — Honor Magic4 Ultra. Он оснащен основной камерой на 50 Мп с лазерным автофокусом, крутой перископической камерой на 64 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольным датчиком на 64 Мп, дополнительным широкоугольным датчиком на 50 Мп и 3D-камерой TOF для определения глубины сцены.

В 2022 году до сих пор не было ни одного производителя, который выпустил бы телефон с лучшей связкой камер, чем Honor Magic4 Ultimate. Даже Huawei P50 Pro при всех его плюсах и моей к нему любви не может предложить столько ”всего и сразу”. Но не стоит недооценивать OPPO Find X5 Pro из-за фирменного MariSilicon X, обеспечивающего невероятно высокое качество ночных снимков. Samsung тоже хорош, но в этом сравнении лидером однозначно будет Honor.

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Время работы телефона

Самым слабым местом Honor Magic4 Ultimate является аккумулятор, потому что он намного меньше, чем у Samsung Galaxy S22 Ultra и OPPO Find X5 Pro. С другой стороны, он имеет более быструю зарядку — 100 Вт. Поэтому в этом сравнении выбрать лидера сложно. Лично я за более быструю зарядку, чем за долгое время работы. Но каждый решит для себя, что ему больше нравится.

Плюсы и минусы телефонов

Honor Magic4 Ultimate

Преимущества:

Лучшая камера

3D распознавание лиц

Быстрая зарядка

Керамический корпус

Недостатки:

Маленькая емкость батареи

Samsung Galaxy S22 Ultra

Преимущества:

Поддержка S Pen с возможностью размещения в корпусе

Стекло Gorilla Glass Victus+

До 1 ТБ встроенной памяти

Перископная камера

Недостатки:

Чипсет Exynos в некоторых регионах

OPPO Find X5 Pro

Преимущества:

Выделенный NPU для фотографии

Беспроводная зарядка 50 Вт

Керамический корпус

50 Мп сверхширокоугольная камера

Недостатки:

Нет перископной камеры

Купить лучший телефон

Купить эти телефоны сейчас не так просто. Какие-то из них задерживаются в поставках, какие-то — надо заказывать из других стран или покупать у ”серовозов”. А еще цена на них может сильно меняться. Но все это не так важно, если вы решили купить один из них. Достать его можно. Главное понимать, что именно вам нужно и чему отдать предпочтение. Лично я отдал бы предпочтение Galaxy S22 Ultra, но тут каждый решает для себя, а почву для размышления я вам подготовил.