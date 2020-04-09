Классные фишки iOS, которых мне остро не хватает на Android

Почему-то всегда считалось, что Android обладает более широким спектром функций, чем iOS. Десять лет назад с этим действительно было сложно не согласиться. Однако теперь, когда и iOS, и Android сильно изменились и перестали быть похожими на самих себя образца конца нулевых – начала десятых годов, утверждать что-либо однозначно стало довольно сложно. Даже ваш покорный слуга, который выбрал в качестве основной платформы Android, не может сделать в его пользу окончательного выбора. Другое дело, что сделать выбор – значит, ограничить самого себя, тем более что на iOS есть такие функции, которых нет на Android.

Приложения iOS, которых нет на Андроид

Это довольно банальная причина любить iOS, но начать я хочу именно с неё, потому что в Google Play до сих пор отсутствуют многие приложения из тех, которыми я пользуюсь. Так уж повелось, что многие разработчики вообще не жалуют Android, предпочитая выпускать свои программы только под iOS. Почему? У всех свои причины. Одни считают, что пиратство, распространённое на Android, сведёт на нет все старания, другие не уверены, что аудитория заинтересуется их детищем, а третьи просто не видят смысла из-за особенностей реализации операционной системы.

Одним из приложений, которых мне не хватает на Android, является Scanner Pro. Дело в том, что мне регулярно приходится сканировать какие-то документы для отчётности о предпринимательской деятельности и Scanner Pro – реально лучшее, что вообще можно было придумать для этих целей. Удобный интерфейс, автоматическое обнаружение документа и сканирование, мгновенный обмен с облаком, встроенный конвертер и мега-удобная группировка. На Android я вынужден пользоваться приложением Tiny Scanner, которое и вполовину не так хорошо, как Scanner Pro.

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На самом деле это не единственное приложение, которого мне не хватает на Android. Я натыкаюсь на них с определённой периодичностью, отмечая для себя, что в App Store нужна мне программа есть, а в Google Play её нет и никогда не было. До недавнего времени я испытывал острую потребность в почтовом приложении Spark, которого не существовало под Android. Несмотря на то что в прошлом году оно вышло, несколько лет до этого я страдал и был вынужден искать ему заменители в Google Play.

Расширения для Safari на iOS

Несмотря на то что десктопная версия Chrome поддерживает расширения, до мобильной версии они так и не добрались. Понятное дело, Google не хочет перегружать стабильно работающий браузер для смартфонов, которые не могут похвастать такой же вычислительной мощностью, как компьютеры. Но как, в таком случае, это удалось сделать Apple, которая добавила в Safari поддержку расширений, которые даже не снились десктопной версии Chrome, не говоря уже о мобильной?

Почему Android и iOS никогда не изменятся кардинально

Это странно, но многие и вправду не знали о существовании расширений для Safari. Возможно, сказывается не совсем очевидная реализация. Просто разработчики добавляют в свои приложения функции для работы с браузером, в результате чего в Safari стало можно пользоваться «Яндекс.Переводчиком», сохранять веб-страницы или определённые файлы с сайтов в Dropbox или блокировать рекламу с помощью Adguard. На Android с этим реальные проблемы. Ведь если заблокировать рекламу ОС ещё позволяет, то вот воспользоваться «Яндекс.Переводчиком» можно только в «Яндекс.Браузере».

Зачем нужен Универсальный доступ на iOS

Я не являюсь человеком с ограниченными возможностями, но души не чаю в «Универсальном доступе» на iOS. Это отдельный раздел настроек системы, в котором содержится масса функций, облегчающих использование тем, кто не может взаимодействовать с системой классическим способом. Например, я на всех своих iOS-устройствах активировал виртуальную клавишу «Домой», которой мне так не хватает на Android при использовании управляющих жестов, и функцию ограничения нажатий, которые работают лучше любого родительского контроля.

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А ведь есть ещё функции управления голосом, возможность настройки жестов Haptic Touch для более удобного взаимодействия с контекстным меню приложений и других системных элементов, и даже функция радионяни, которая работает в паре с беспроводными наушниками, позволяя оставить смартфон в комнате со спящим ребёнком и слышать всё, что там происходит через AirPods. Одним словом, бомба. Разработчики Google, к сожалению, не смогли реализовать ни того, ни другого, ни третьего.

Что такое Быстрые команды

Это вообще моя любимая функция iOS, которую я ценю больше всех остальных, а потом приберёг её на сладкое. Быстрые команды представляют собой сценарий из нескольких последовательных действий, которые выполняются по нажатию на одну кнопку. Однако их ценность состоит не только и не столько в автоматизации, сколько в расширении возможностей iOS до реально небывалого уровня. Благодаря быстрым командам я могу открывать видео из YouTube в режиме «картинка-в-картинке», скачивать музыку и фотографии из социальных сетей и даже искать прокси-сервера для Telegram.

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Бесспорно, быстрые команды не являются собственной придумкой Apple. Компания купила это приложение у сторонних разработчиков, а потом сделала из него штатную функцию iOS. Тем не менее, на выходе получилось настолько крутое нововведение, которое расширило возможности iOS настолько, что даже старенький iPhone 6s научился выполнять куда больше задач, чем самый навороченный флагман под управлением Android.

Почему Apple Pay лучше, чем Google Pay

Да, как ни странно, но на Android мне очень сильно не хватает Apple Pay с его продуманностью, логикой и надёжностью. Даже если забыть о том, что Google Pay через раз срабатывает на некоторых терминалах (понятия не имею, в чём дело, но в «Магните» рядом с моим домом я ещё ни разу не смог оплатить покупку через Google Pay, хотя с Apple Pay проблем никогда не было), остаются ещё интуитивность и безопасность.

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Ну, смотрите сами: Apple Pay позволяет выбрать платёжную карту непосредственно перед транзакцией на экране блокировки, а Google Pay требует открыть приложение и переназначить карту по умолчанию. Apple Pay требует подтверждения отпечатком пальцев всех платежей, а Google Pay позволяет совершить три покупки без верификации биометрией. Apple Pay адекватно работает не только с картами, но и с посадочными талонами, пропусками и проездными билетами, позволяя подтвердить право на бесплатный проезд даже при разряженном аккумуляторе, а Google Pay не даёт даже нормально сохранить эти документы, не говоря уже об использовании с выключенным смартфоном.