Когда выйдет realme UI 5.0 и кто получит обновление Android 14

Обновления realme UI, как и полагается оболочке на базе операционной системы Android, выходят примерно раз в год. Так случится и со следующим поколением прошивки, чей релиз не за горами. Несмотря на то, что компания только-только завершила развертывание четвертого поколения, уже сейчас известно, когда выйдет realme UI 5.0 и какие устройства получат апдейт. Мы собрали всю информацию о свежей прошивке и готовы рассказать, чем владельцев смартфонов realme порадует грядущее обновление.

Android 14 на realme

Главной фишкой обновления realme станет переход на Андроид 14. Актуальная версия операционной системы начала тестироваться еще в начале февраля. С тех пор мы регулярно получаем информацию о новых функциях, большинство из которых будет реализовано в realme на Android 14:

возможность перемещения файлов из одного приложения в другое;

поддержка фото в формате Ultra HDR;

добавление нового жеста, позволяющего вернуться к ранее открытому приложению;

дополнительные настройки конфиденциальности, в частности, ограничивающие доступ программ к выбранным файлам;

возможность изменить цветовое оформление окна уведомлений;

расширенные настройки значков, которые включают в себя новые цвета иконок;

снижение энергопотребления в спящем режиме.

Более подробную информацию о фишках свежей ОС вы узнаете в отдельном материале про обновление Android 14. Сейчас лишь отметим, что операционная система 2023 года станет базой для оболочки, на которой будут основаны дополнительные фишки realme UI 5.0.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Что нового в realme UI 5.0

Сама компания до сих пор не анонсировала обновление realme UI и держит его особенности в секрете. Тем не менее, с мая 2023 года на смартфоне realme GT2 Pro активно тестируется бета-версия Android 14. Помимо фишек операционной системы владельцам флагмана удалось заметить некоторые изменения оболочки realme UI 5.0.

По большей части нововведения realme UI 5.0 носят визуальный характер и с высокой долей вероятности обрастут действительно полезными функциями к моменту релиза. Из явных изменений стало заметно преобразование экрана уведомлений. Там, в частности, появился квадратный виджет плеера для переключения музыки, а также два новых ползунка для настройки яркости экрана и громкости динамика.

Читайте также: что нового будет в MIUI 15, когда выйдет и какие смартфоны Xiaomi получат

Если эти изменения останутся в силе к моменту релиза оболочки, то realme UI 5.0 станет очень похожей на MIUI и iOS. А вот ждать появления нового формата значков не стоит. Все, кто любит круглые иконки, могут быть спокойны.

Какие смартфоны получат realme UI 5.0

Компания realme предлагает довольно четкую систему обновлений. Владельцы флагманов GT-серии могут рассчитывать на 3 крупных апдейта, а обладатели номерных смартфонов — на 2. Исходя из этого, можно предположить, какие realme получат Android 14 и UI 5.0:

realme GT2 Pro, GT3, GT Neo2 (2T), GT Neo3 (3T);

все смартфоны линеек realme 9 и realme 10;

realme C55, C33 и C30s;

realme NARZO 50 и 50 Pro.

Это далеко не полный список устройств из тех, кто получит realme UI 5.0. Он включает в себя лишь модели для глобального рынка, а по мере приближения даты релиза в него попадут новые смартфоны. При этом с высокой долей вероятности обновление пройдет мимо обладателей realme 8 и realme GT Master Edition — двух девайсов, вышедших сравнительно недавно.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Дата выхода realme UI 5.0

Дата выхода realme UI 5.0 в России и других странах мира напрямую связана с релизом Android 14. Новая операционная система должна появиться в августе-сентябре. Следовательно, осень 2023 года — это тот период времени, когда выйдет realme UI 5.0.

Как это обычно бывает, первыми обновление получат флагманские смартфоны. Сначала им обзаведутся представители GT-серии, и лишь к концу 2023 году апдейт придет владельцам realme 9 и realme C55. Кроме того, есть вероятность, что развертывание свежей оболочки затянется до следующего года.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как обновить телефон realme

Стоит ли обновлять realme? Безусловно, ведь UI 5.0 на базе Android 14 принесет дополнительные возможности и освежит интерфейс системы. Поэтому необходимо лишний раз напомнить, как обновить realme:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Обновление программного обеспечения». Проверьте наличие апдейта. Если свежая прошивка будет обнаружена, нажмите «Загрузить сейчас», а затем — «Обновить сейчас».

Читайте также: все, что известно про One UI 6.0 на Samsung

Если вы являетесь владельцем смартфона realme GT2 Pro, то можете оценить Android 14 на realme, не дожидаясь выхода оболочки. Для этого понадобится:

Скачайте пакет обновлений Android 14 Beta 2. Включите режим разработчика на телефоне. В разделе настроек «Обновление программного обеспечения» вручную выберите файл прошивки. Подтвердите установку апдейта.

Обратите внимание, что это лишь бета-версия Android 14. Она может работать нестабильно, а в неумелых руках и вовсе способна окирпичить смартфон. Не устанавливайте ее, если не считаете себя опытным пользователем, а также не забудьте предварительно создать резервную копию Андроид.