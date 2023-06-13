Что нового будет в MIUI 15, когда выйдет и какие смартфоны Xiaomi получат обновление

В 2023 году популярную оболочку MIUI, на которой работают смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, ждет очередное обновление. Несмотря на то, что многие владельцы устройств китайской компании до сих пор не перешли на 14-ю версию, уже сейчас известны некоторые подробности о свежей прошивке. Разберемся, что из себя будет представлять обновление MIUI 15, обладатели каких смартфонов Xiaomi могут рассчитывать на получение апдейта, и когда выйдет свежая оболочка.

Что нового будет в MIUI 15

Прежде всего важно напомнить, что MIUI — это оболочка, а не полноценная операционная система. Она работает на базе Android, а Xiaomi выпуском своей прошивки лишь меняет ее дизайн и немного расширяет функциональность. Поэтому главное обновление MIUI 15, которое стоит ожидать пользователям — переход на актуальную версию ОС.

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На большинстве смартфонов в качестве основы MIUI 15 будет выступать операционная система Android 14, официально анонсированная на конференции Google I/O в мае этого года. К числу ее основных фишек следует отнести:

поддержка фотографий в формате Ultra HDR;

доступ приложений только к выбранным медиафайлам

расширенные настройки экрана блокировки;

улучшение автономности в режиме ожидания;

новый жест, позволяющий вернуться к предыдущему приложению;

использование вспышки в качестве индикатора уведомлений;

изменение цвета уведомлений;

предварительный просмотр страниц;

запрет на установку старых приложений, предназначенных для Android 5 и ниже;

добавление новых цветов для оформления иконок на главном экране.

Как это обычно бывает, MIUI 15 на Android 14 получат не все смартфоны китайской компании. Недорогие устройства Redmi и POCO с выходом новой версии оболочки продолжат работать на Android 13, а более актуальную версию ОС они получат позже. Следовательно, на старте некоторые функции MIUI 15 окажутся недоступны.

Что касается обновления MIUI со стороны Xiaomi, то на данный момент нет подтвержденной информации и слухов о том, какими функциями китайцы собираются улучшить Android 14. Конкретные сведения мы получим только к концу лета, а пока можно лишь строить предположения, чем и занимаются люди, выдающие себя за инсайдеров.

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В частности, продолжаются разговоры о рекламе MIUI, которую собирались убрать еще в предыдущей версии оболочки. Кроме того, есть предположения, что дизайн прошивки существенно изменится и станет приближенным к Material You, анонсированным с выходом Android 12. Единственное нововведение, которое со стопроцентной уверенностью можно подтвердить уже сейчас — обои MIUI 15. Разумеется, Xiaomi подготовит очередную порцию фоновых рисунков.

Какие телефоны получат MIUI 15

О том, кто получит MIUI 15, станет достоверно известно после официального анонса прошивки. Тем не менее, вот уже несколько лет Xiaomi держит слово, гарантируя получение крупных апдейтов в течение 3-х и 2-х лет в зависимости от класса устройства. Поэтому почти безошибочно можно сказать, какие телефоны получат обновление MIUI 15:

Xiaomi Mi 11, Xiaomi 12 и Xiaomi 13, включая версии «Pro» и «Ultra»;

Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 12 Lite и 13 Lite;

Xiaomi 11T и Xiaomi 12T, а также «прошки»;

планшеты Redmi Pad, Xiaomi Pad 5 и Pad 6;

все смартфоны серии Redmi Note 11 и Note 12;

Redmi 10, Redmi 10C и Redmi 12C;

серии POCO M4 и M5, POCO F4 и F5, а также POCO X4 и POCO X5.

Конечно, это далеко не полный список тех, кто получит MIUI 15. Он будет обрастать новыми моделями, которые появятся в продаже до конца года, а также устройствами, которые предназначены для рынков Индии и КНР.

Когда выйдет MIUI 15

Предположительно, дата выхода MIUI 15 состоится в декабре 2023 года, когда на очередной презентации нам покажут новый смартфон Xiaomi 14. Традиционно зимнее мероприятие ориентировано на внутренний рынок КНР, поэтому MIUI 15 Global появится не раньше начала 2024 года.

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Также стоит отметить, что версия MIUI 15 будет поступать волнами, которые растянутся вплоть до конца следующего года. Первыми долгожданный апдейт получат владельцы флагманских моделей Xiaomi 13, а дольше всех выхода обновления придется ждать обладателям недорогих смартфонов Redmi 10C и Redmi 12C.

Можно ли скачать MIUI 15

Поскольку оболочка не была анонсирована официально, до момента выхода для каждого конкретного смартфона скачать MIUI 15 не получится. Но уже сейчас стоит держать в голове инструкцию, как обновить MIUI:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Кликните по значку «Версия MIUI». Нажмите кнопку «Проверить обновления».

Чтобы не пропустить выход апдейта и в числе первых установить MIUI 15, в настройках этого раздела можно активировать получение ранних обновлений и автоматическую установку свежих версий прошивки. Подробнее об этих и других опциях мы рассказывали в тексте про то, как обновить Android на Xiaomi.