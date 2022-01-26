Microsoft возрождает Windows Phone под другим названием. Теперь это Andromeda OS

Несмотря на очевидный успех Windows для ПК, с мобильной операционкой дела у Microsoft почему-то не пошли. Ни Windows Mobile, ни Windows Phone не дожили до сегодняшнего дня, исчезнув в вехах истории. Этот опыт настолько подкосил Microsoft, что она даже продала бренд Nokia и решила больше никогда не заниматься мобильной техникой. Однако спустя несколько лет компания передумала и таки выпустила смартфон Surface Duo на базе Android. Вот только довольно быстро стало понятно, что ОС от Google этому аппарату не подходит, и ему требуется что-то своё.

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Наверное, вы слышали, что много лет назад Microsoft работала над созданием операционной системы Andromeda OS. По сути, она была ответвлением Windows Phone для складных устройств с двумя экранами. Но поскольку оригинальный проект был похоронен из-за своей непопулярности, то и спин-офф решили свернуть. Свернуть, но не закрывать, а приберечь до лучших времён. Приветствуем вас в лучших временах.

Что такое Andromeda OS

Судя по всему, Microsoft собирается возродить Andromeda OS и начать использовать её в своих складных смартфонах линейки Surface Duo. Несмотря на то что дебютный аппарат серии вышел на Android, очевидно, что ему было тесно в рамках, в которые его загоняла Google. Ведь при всех своих преимуществах Android — это всё-таки сугубо мобильная операционка. А переходному устройству типа Surface Duo нужно что-то более продвинутое.

Пока прототипов Surface Duo на Andromeda OS в открытом доступе нет. Но зато есть операционка, которую коллегам из WindowsCentral по чистой случайности удалось установить на старенькую Lumia 950 и протестировать.

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Несмотря на кое-какие различия с Windows Phone, многие элементы интерфейса очевидно взяты оттуда. В Andromeda OS разработчики не отказались от плиток рабочего стола и выпадающих окон с параметрами, но сделали их менее навязчивыми. Поэтому вкупе с расширенными интерфейсными возможностями и дополнительным набором функций операционка смотрится довольно-таки ладно.

Если раньше Windows Phone выглядела как нескладный подросток, который ничего ещё толком не умеет, Andromeda OS воспринимается совершенно по-другому. Дополнительные инструменты по взаимодействию с интерфейсом, всевозможные свайпы и перетаскивания элементов между экранами, одновременный запуск нескольких приложений — в общем разработчики Microsoft доказали, что Windows Phone (пусть и в другом обличье) может быть удобной.

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Очевидно, что все эти фишки появились в Andromeda OS совсем недавно. Это подтверждает, что Microsoft продолжает работу над своей операционкой, а значит, вполне может выпустить её для коммерческого использования. Основной претендент на новую-старую платформу — Surface Duo второго поколения. Конечно, пока нет никакой информации насчёт него, но высоко вероятно, что он находится в разработке и может выйти в ближайшее время.

В пользу того, что новинка определённо будет, говорит нежелание Microsoft обновлять текущую версию Surface Duo. Вряд ли компания не в состоянии выпустить пару протокольных обновлений, изменяющих номер операционной системы, без добавления новых функций. Так что скорее всего дело тут совершенно в другом — а именно в ограничениях Android, которые не позволяют превратить Surface Duo в продвинутое устройство для работы.

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Другой вопрос, так ли это нужно Microsoft. С одной стороны, возможность развивать собственную платформу именно в том направлении, в котором нужно компании, — это хорошо. У неё не будет необходимости обращаться к Google за помощью и зависеть от неё. Но, с другой стороны, собственная операционка — особенно такая непопулярная, как Windows Phone — это тяжёлое бремя.

Её развитие вряд ли обойдётся Microsoft дешевле, чем использование Android, не говоря уже о том, что Surface Duo — чрезвычайно нишевое устройство, и делать специально под него выделенную ОС скорее всего невыгодно. Ну, подумайте сами, каким тиражом разошлось первое поколение смартфона? Вряд ли очень большим. Следовательно, второе поколение не сможет рассчитывать на кардинальный прирост спроса. По крайней мере, это объективная реальность, против которой не попрёшь.