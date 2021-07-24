Надо ли перезагружать телефон, и как часто это делать?

Рано или поздно любой пользователь смартфона замечает, что его гаджет начинает работать как-то не так. Он может зависать, тормозить или просто работать как-то странно. Самое обидное, что до этого вы ничего подобного не замечали. Сразу возникает вопрос, почему так происходит. Сваливать все на телефон не совсем правильно и надо разбираться в проблеме глубже. В конце концов случиться такое может даже с самым хорошим телефоном на Android. Скорее всего, вы не сможете найти решение, которое устраняет проблему, но хорошая новость заключается в том, что вы можете легко устранить симптомы, и иногда это не просто легче, но и правильнее, чем что-то там удалять, чистить и тому подобное.

Почему тормозит телефон

Есть несколько причин, по которым телефон может работать медленно и даже немного глючить. Вы можете заметить, что громкость стала ниже, а на экране начали проявляться странные артефакты. Конечно, это может быть признаком аппаратной проблемы, но с большой долей вероятности это связано с работой приложений в фоне и с тем, как они себя ведут, если не до конца оптимизированы.

Я не имею в виду приложения, которые втихаря работают в фоновом режиме и ведут какую-то свою не совсем добрую деятельность. С такими приложения Google борется и старается не допускать их в Google Play, а если вы все же установили их на свой смартфон, они не получат прав на те действия, которые могут причинить вред.

Что нужно сделать, чтобы телефон не зависал и не перезагружался самостоятельно.

Надо ли выгружать приложения их памяти

Речь идет о приложениях, которые работают в фоновом режиме на вполне законных основаниях. Эти приложения должны быть написаны для работы с версией Android, которую вы используете, а иногда и с маркой телефона, который вы используете.

Большинство приложений, которые мы используем, соответствуют этим критериям, но не все. У всех нас есть одно или два приложения, которые давно не обновлялись, но мы все еще хотим их использовать. Несмотря на усилия Google, которая очень усердно работает над тем, чтобы приложения работали в разных версиях, случаи поломки смартфона из-за приложения все еще не являются редкостью. Даже несмотря на то, что вопрос оптимизации -это прямое влияние на приток денег. Все просто: чем стабильнее система — тем больше пользователей.

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Что такое утечка памяти

Возможно, вы слышали термин «утечка памяти», и это случается с приложениями чаще, чем думает большинство людей. Если это происходит с приложением, у которого есть разрешение на продолжение работы в фоновом режиме, оно это делает, поглощая ресурсы, пока что-то не пойдет наперекосяк. Это не закончится, пока вы не удалите данное приложение или не отнимите у него права (если это вообще возможно). Но решить проблему можно ежедневной перезагрузкой.

В мире существует примерно 1 000 000 приложений для Android и около 15 000 модификаций смартфонов разных моделей от разных производителей. Поэтому неудивительно, что сбои иногда случаются. Оптимизировать все и вся просто невозможно.

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Что происходит при перезагрузке телефона

Когда вы перезагружаете свой телефон, он заставляет все, что работает в фоновом режиме, запускаться заново. Этот процесс также выполняет некоторые другие важные вещи. Среди них очистка и перераспределение VRAM, которую использует ваш графический процессор, стирание псевдо-файловой системы, которая используется для отслеживания работающего оборудования, и перезагрузка беспроводных радиомодулей. Когда вы выключаете питание, все, что не нужно для повторной загрузки телефона, отключается и убивается.

Перезагрузка телефона очистит оперативную память от того, что ее захламляло, и исправит работу приложений без каких-либо неприятных последствий для системы. Например, приложение «диспетчер памяти» просто убивает все приложения, которые вы не используете. Есть причина, по которой некоторые из этих приложений просто обязаны работать, и если вы не знаете, что делаете, неизбирательное закрытие всего приносит больше вреда, чем пользы. В лучшем случае приложения просто запустятся заново. В некоторых вариантах возможно подтормаживание или зависание телефона. Редко, но все же может быть и «окирпичивание» устройства.

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Нужно ли перезагружать телефон

Если вы точно определили, какое приложение работает на вашем телефоне не так, как надо, вы можете зайти в его настройки и принудительно остановить его. Но вместо этого можно просто потратить 30-40 секунд на перезагрузку смартфона. Тем более, вам ничего для этого не нужно. Достаточно просто выключить его, включать и пойти заниматься своими делами.