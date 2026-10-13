Смартфоны realme больше не получат новую realme UI: вместо неё бренд переходит на ColorOS 17, ту же оболочку, что стоит на OPPO. Теперь у перехода появился календарь, и в нём расписано, когда новую прошивку получит каждая модель, от флагманов GT до недорогих Note. Рассказываю, в какую волну попал ваш смартфон, кого в списке нет и когда ColorOS 17 на самом деле стоит ждать в России.

Почему realme меняет прошивку

О том, что realme UI уходит, стало известно ещё летом, и тогда мы разбирали, что это значит для владельцев realme. По сути, realme UI с 2020 года и так строилась на основе ColorOS, а теперь бренд просто перестаёт перекрашивать чужую оболочку и ставит её напрямую. Последняя версия realme UI 7.0 основана на Android 16, а ColorOS 17 — уже на Android 17.

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Сама realme обещает более отзывчивый интерфейс, плавную работу, более разумное распределение ресурсов и ИИ, который не только отвечает на вопросы, но и доводит задачи до конца. Что ещё изменится, мы подробно описали в обзоре новых функций ColorOS 17.

У OPPO график ColorOS 17 для России уже есть, и мы опубликовали его в нашем телеграм-канале AndroidInsider.ru. Теперь очередь дошла до realme.

Конец октября — первыми обновятся флагманы

Первыми ColorOS 17 получат самые дорогие смартфоны бренда. Обновление начнут рассылать уже в конце октября 2026 года:

29 октября — realme GT 8 Pro и GT 8 Pro Dream Edition;

— realme GT 8 Pro и GT 8 Pro Dream Edition; 30 октября — realme GT 7 Pro, 16 Pro+ 5G и 16 Pro 5G.

Здесь всё логично: GT 8 Pro — главный флагман realme, и мы хвалили его в обзоре за камеру и автономность. А вот 16 Pro и 16 Pro+ попали в первую волну вместе с флагманами, хотя это среднебюджетные камерофоны. Для них это очень хороший срок.

Ноябрь — GT 7, серии 15 и 16

Вторая волна гораздо больше. В ноябре обновление получат девять глобальных моделей:

realme GT 7, GT 7 Dream Edition и GT 7T;

realme 16 5G и 16 Lite 5G;

realme 15 Pro 5G, 15 5G, 15x 5G и 15T 5G.

В том же месяце обновятся и модели, которые продаются в Индии: P4 Pro 5G, P4 5G, Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G. Точных дней для ноябрьской волны realme не называет, только месяц.

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Декабрь — GT 6 и смартфоны 2024 года

В декабре очередь дойдёт до прошлогодних и позапрошлогодних моделей. Среди глобальных смартфонов в список вошли:

realme GT 6 и GT 6T;

realme 16T 5G и 16x 5G;

realme 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 5G, 14T 5G и 14x 5G.

Индийский список на декабрь самый длинный: P4s, P4x, P4R, P4 Power, почти вся серия P3 и несколько Narzo. GT 6 вышел ещё летом 2024 года, так что для него ColorOS 17 — это уже поздний подарок: смартфон обновится на месяц позже GT 7.

Первый квартал 2027 года — P4 Lite и линейка Note

Последними ColorOS 17 получат самые доступные смартфоны. Их обновят в первом квартале 2027 года:

realme P4 Lite и P3 Lite;

realme Note 80 и Note 80s;

realme Note 70, Note 70s и Note 70T.

P4 Lite — один из трёх смартфонов серии P4, которые весной везли в Россию. И тут есть неприятный момент: его старшие братья P4 и P4x в глобальном списке не значатся, их даты указаны только для Индии. Так что владельцам российских P4 пока остаётся ориентироваться на индийский график: ноябрь для P4 и декабрь для P4x и P4 Power.

Кого в графике нет

Если своего смартфона вы не нашли, скорее всего, у вас модель серии C. В опубликованном календаре нет ни одного смартфона C-серии, хотя в России их продают: летом к нам, например, привезли realme C100x. Сроков для них realme пока не назвала, поэтому ждать новостей о бюджетной линейке придётся отдельно.

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Ещё одна причина — возраст. Самые старые модели в графике — серия 14 и GT 6, а более ранних смартфонов в нём нет. Какие модели вообще входят в список поддержки, можно проверить в нашем полном списке смартфонов с ColorOS 17.

Когда обновление доедет до нас

Теперь главное. Все даты выше относятся к глобальным версиям. Смартфоны, которые официально продаются в России и работают на прошивке для ЕАЭС, получат ColorOS 17 примерно на два месяца позже. Если сдвинуть график, получается такой ориентир:

GT 8 Pro, GT 7 Pro, 16 Pro и 16 Pro+ — конец декабря 2026 года;

GT 7, серии 15 и 16, а также P4 — январь 2027 года;

GT 6, серия 14, 16T, 16x, P4x и P4 Power — февраль 2027 года;

P4 Lite и серия Note — второй квартал 2027 года.

Это расчёт, а не официальные даты для каждой модели: для России известен только общий сдвиг. Флагманам придётся ждать до зимы, а остальным — терпеть до весны. Когда очередь подойдёт, обновление придёт само, но проверить его можно и вручную:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Система и обновление». Выберите «Обновление программного обеспечения». Если ColorOS 17 доступна, нажмите «Скачать и установить».

Названия пунктов на разных моделях могут немного отличаться. Обновление рассылают партиями, поэтому у знакомого с таким же смартфоном оно может появиться на несколько дней раньше, и это нормально. Перед установкой зарядите смартфон хотя бы до половины и подключитесь к Wi-Fi: прошивка большая. Подробнее о подготовке мы писали в инструкции как обновить телефон realme.

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