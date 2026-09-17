OPPO наконец-то представила ColorOS 17 — новую оболочку для смартфонов OPPO, на которую с этого года также перейдут устройства OnePlus и realme, о чём мы рассказывали в отдельном материале. Внутри пользоватеей ждёт жидкостеклянный интерфейс, ИИ-агенты и новая система многозадачности. Теперь главный вопрос: когда конкретно обновление придёт на ваш смартфон? Вместе с анонсом оболочки OPPO опубликовала дорожную карту развёртывания — разберём её по датам.

OPPO, OnePlus и realme, которые получат ColorOS 17

OPPO, OnePlus и realme, которые получат ColorOS 17

8 октября — первая волна: актуальные флагманы

Первыми ColorOS 17 получат самые свежие флагманы всех трёх брендов, включая топовый камерофон OPPO Find X9 Ultra, о котором рекомендуем узнать отдельно. Указанные ниже смартфоны первыми прошли тестирование и первыми готовы к стабильному релизу.

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OPPO:

  • OPPO Find N6;
  • OPPO Find X9 Ultra;
  • OPPO Find X9s Pro;
  • OPPO Find X9 Pro;
  • OPPO Find X9.

OnePlus:

  • OnePlus 15;
  • OnePlus 15T.

realme:

  • realme GT8 Pro.

Если у вас один из этих смартфонов — 8 октября проверяйте обновления. Именно эта волна открывает стабильный релиз ColorOS 17.

16 октября — вторая волна: прошлогодние флагманы

Через неделю обновление доберётся до предыдущего поколения флагманов — линеек Find X8 и Find N5 у OPPO, OnePlus 13 у OnePlus, GT7 Pro у realme. Список широкий.

OnePlus 13, который получит ColorOS 17 в числе первых

OnePlus 13, который получит ColorOS 17 в числе первых

OPPO:

  • OPPO Find N5;
  • OPPO Find X8 Ultra;
  • OPPO Find X8s+;
  • OPPO Find X8s;
  • OPPO Find X8 Pro;
  • OPPO Find X8.

OnePlus:

  • OnePlus 13;
  • OnePlus 13T.

realme:

  • realme GT7 Pro;
  • realme GT8;
  • realme Neo8.

Владельцы этих устройств ждут меньше двух недель после первой волны — разрыв совсем небольшой.

20 октября — специальная волна OnePlus

20 октября обновление получает только OnePlus, и список совсем небольшой:

  • OnePlus Ace 6;
  • OnePlus Ace 6T.

Отдельного упоминания заслуживает Ace 6T — это специальная версия, посвящённая персонажу Камисато Аяка из Genshin Impact. Существование такой коллаборации подтверждается официальной страницей OnePlus. Следить за актуальными новостями об обновлениях удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

22 октября — средний сегмент OPPO

OPPO Reno16, который получит обновление 22 октября

OPPO Reno16, который получит обновление 22 октября

22 октября обновляются смартфоны линейки Reno — популярный средний класс OPPO:

  • OPPO Reno16 Pro;
  • OPPO Reno16.

Небольшая техническая оговорка: 30 октября в графике стоят OPPO Watch X2 и Watch X2 Mini — умные часы. Смартфонов на эту дату не запланировано.

Ноябрь — большая волна для устройств 2024-2025 годов

В ноябре обновление получает самое большое количество устройств. Конкретного дня в графике нет — только месяц.

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OPPO:

  • OPPO Find N3;
  • OPPO Find N3 Flip;
  • OPPO Find X7 Ultra;
  • OPPO Find X7;
  • OPPO Reno15 Pro;
  • OPPO Reno15;
  • OPPO Reno15c;
  • OPPO Reno14 Pro;
  • OPPO Reno14;
  • OPPO K15 Pro+;
  • OPPO K15 Pro;
  • OPPO K15.

OnePlus:

  • OnePlus 12;
  • OnePlus Ace 5 Pro;
  • OnePlus Ace 5;
  • OnePlus Turbo 6;
  • OnePlus Turbo 6V.

realme:

  • realme GT5 Pro;
  • realme GT7;
  • realme Neo7;
  • realme Neo7 Turbo;
  • realme Neo7 SE;
  • realme 15 Pro;
  • realme 15;
  • realme 15T.

Отсутствие точной даты означает, что обновления будут приходить волнами в течение ноября, а не в один день. Так что стоит запастись терпением.

Декабрь — более старые устройства и бюджетные линейки

В декабре подтягиваются устройства 2023-2024 годов: флагманы уже не первой свежести и ряд субфлагманских линеек.

Смартфоны, которые обновятся в декабре

Смартфоны, которые обновятся в декабре

OPPO:

  • OPPO Find X6 Pro;
  • OPPO Find X6;
  • OPPO Reno13 Pro;
  • OPPO Reno13;
  • OPPO K13 Turbo Pro;
  • OPPO K13 Turbo;
  • OPPO K12s.

OnePlus:

  • OnePlus 11;
  • OnePlus Ace 3 Pro;
  • OnePlus Ace 3;
  • OnePlus Ace 3V;
  • OnePlus Turbo 6X Pro;
  • OnePlus Turbo 6X.

realme:

  • realme GT6;
  • realme GT Neo6;
  • realme GT Neo6 SE;
  • realme Neo7x;
  • realme 14 Pro+;
  • realme 14 Pro;
  • realme 14;
  • realme V70;
  • realme V70s.

Конкретных дат тоже нет — только декабрь и целый месяц ожидания, когда обновление доберётся до вашего устройства без гарантий точного дня.

Начало 2027 года — старейшие устройства в списке

Самые старые смартфоны в опубликованной дорожной карте — оба складных устройства из 2022 года:

  • OPPO Find N2;
  • OPPO Find N2 Flip.

Это показательно: OPPO решила не бросать Find N2 и N2 Flip, хотя им уже почти четыре года. Четыре года поддержки для складного смартфона — хороший знак. Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Важный нюанс — это график для Китая, не для России

Прежде чем ставить напоминание на 8 октября — важная оговорка, которую нельзя пропустить. Опубликованная дорожная карта относится к китайскому рынку. Для международных и российских прошивок сроки обычно отстают от китайских — иногда на несколько недель, иногда на месяц-полтора.

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Что это значит на практике:

  • если у вас китайская версия смартфона — ориентируйтесь на даты из графика выше;
  • если глобальная или EAC-версия — ждите обновления позже, конкретные сроки OPPO для глобального рынка пока не публиковала;
  • для realme и OnePlus ситуация аналогичная — китайские даты опережают международные.

Следить за появлением обновления на вашем конкретном устройстве проще всего через раздел «Обновление системы» в настройках — там обновление появляется автоматически, когда доходит до вашей версии прошивки. Актуальные новости об обновлениях OPPO, OnePlus и realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.