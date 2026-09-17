OPPO наконец-то представила ColorOS 17 — новую оболочку для смартфонов OPPO, на которую с этого года также перейдут устройства OnePlus и realme, о чём мы рассказывали в отдельном материале. Внутри пользоватеей ждёт жидкостеклянный интерфейс, ИИ-агенты и новая система многозадачности. Теперь главный вопрос: когда конкретно обновление придёт на ваш смартфон? Вместе с анонсом оболочки OPPO опубликовала дорожную карту развёртывания — разберём её по датам.

8 октября — первая волна: актуальные флагманы

Первыми ColorOS 17 получат самые свежие флагманы всех трёх брендов, включая топовый камерофон OPPO Find X9 Ultra, о котором рекомендуем узнать отдельно. Указанные ниже смартфоны первыми прошли тестирование и первыми готовы к стабильному релизу.

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OPPO:

OPPO Find N6;

OPPO Find X9 Ultra;

OPPO Find X9s Pro;

OPPO Find X9 Pro;

OPPO Find X9.

OnePlus:

OnePlus 15;

OnePlus 15T.

realme:

realme GT8 Pro.

Если у вас один из этих смартфонов — 8 октября проверяйте обновления. Именно эта волна открывает стабильный релиз ColorOS 17.

16 октября — вторая волна: прошлогодние флагманы

Через неделю обновление доберётся до предыдущего поколения флагманов — линеек Find X8 и Find N5 у OPPO, OnePlus 13 у OnePlus, GT7 Pro у realme. Список широкий.

OPPO:

OPPO Find N5;

OPPO Find X8 Ultra;

OPPO Find X8s+;

OPPO Find X8s;

OPPO Find X8 Pro;

OPPO Find X8.

OnePlus:

OnePlus 13;

OnePlus 13T.

realme:

realme GT7 Pro;

realme GT8;

realme Neo8.

Владельцы этих устройств ждут меньше двух недель после первой волны — разрыв совсем небольшой.

20 октября — специальная волна OnePlus

20 октября обновление получает только OnePlus, и список совсем небольшой:

OnePlus Ace 6;

OnePlus Ace 6T.

Отдельного упоминания заслуживает Ace 6T — это специальная версия, посвящённая персонажу Камисато Аяка из Genshin Impact. Существование такой коллаборации подтверждается официальной страницей OnePlus. Следить за актуальными новостями об обновлениях удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

22 октября — средний сегмент OPPO

22 октября обновляются смартфоны линейки Reno — популярный средний класс OPPO:

OPPO Reno16 Pro;

OPPO Reno16.

Небольшая техническая оговорка: 30 октября в графике стоят OPPO Watch X2 и Watch X2 Mini — умные часы. Смартфонов на эту дату не запланировано.

Ноябрь — большая волна для устройств 2024-2025 годов

В ноябре обновление получает самое большое количество устройств. Конкретного дня в графике нет — только месяц.

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OPPO:

OPPO Find N3;

OPPO Find N3 Flip;

OPPO Find X7 Ultra;

OPPO Find X7;

OPPO Reno15 Pro;

OPPO Reno15;

OPPO Reno15c;

OPPO Reno14 Pro;

OPPO Reno14;

OPPO K15 Pro+;

OPPO K15 Pro;

OPPO K15.

OnePlus:

OnePlus 12;

OnePlus Ace 5 Pro;

OnePlus Ace 5;

OnePlus Turbo 6;

OnePlus Turbo 6V.

realme:

realme GT5 Pro;

realme GT7;

realme Neo7;

realme Neo7 Turbo;

realme Neo7 SE;

realme 15 Pro;

realme 15;

realme 15T.

Отсутствие точной даты означает, что обновления будут приходить волнами в течение ноября, а не в один день. Так что стоит запастись терпением.

Декабрь — более старые устройства и бюджетные линейки

В декабре подтягиваются устройства 2023-2024 годов: флагманы уже не первой свежести и ряд субфлагманских линеек.

OPPO:

OPPO Find X6 Pro;

OPPO Find X6;

OPPO Reno13 Pro;

OPPO Reno13;

OPPO K13 Turbo Pro;

OPPO K13 Turbo;

OPPO K12s.

OnePlus:

OnePlus 11;

OnePlus Ace 3 Pro;

OnePlus Ace 3;

OnePlus Ace 3V;

OnePlus Turbo 6X Pro;

OnePlus Turbo 6X.

realme:

realme GT6;

realme GT Neo6;

realme GT Neo6 SE;

realme Neo7x;

realme 14 Pro+;

realme 14 Pro;

realme 14;

realme V70;

realme V70s.

Конкретных дат тоже нет — только декабрь и целый месяц ожидания, когда обновление доберётся до вашего устройства без гарантий точного дня.

Начало 2027 года — старейшие устройства в списке

Самые старые смартфоны в опубликованной дорожной карте — оба складных устройства из 2022 года:

OPPO Find N2;

OPPO Find N2 Flip.

Это показательно: OPPO решила не бросать Find N2 и N2 Flip, хотя им уже почти четыре года. Четыре года поддержки для складного смартфона — хороший знак. Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Важный нюанс — это график для Китая, не для России

Прежде чем ставить напоминание на 8 октября — важная оговорка, которую нельзя пропустить. Опубликованная дорожная карта относится к китайскому рынку. Для международных и российских прошивок сроки обычно отстают от китайских — иногда на несколько недель, иногда на месяц-полтора.

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Что это значит на практике:

если у вас китайская версия смартфона — ориентируйтесь на даты из графика выше;

если глобальная или EAC-версия — ждите обновления позже, конкретные сроки OPPO для глобального рынка пока не публиковала;

для realme и OnePlus ситуация аналогичная — китайские даты опережают международные.

Следить за появлением обновления на вашем конкретном устройстве проще всего через раздел «Обновление системы» в настройках — там обновление появляется автоматически, когда доходит до вашей версии прошивки. Актуальные новости об обновлениях OPPO, OnePlus и realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.