OPPO наконец-то представила ColorOS 17 — новую оболочку для смартфонов OPPO, на которую с этого года также перейдут устройства OnePlus и realme, о чём мы рассказывали в отдельном материале. Внутри пользоватеей ждёт жидкостеклянный интерфейс, ИИ-агенты и новая система многозадачности. Теперь главный вопрос: когда конкретно обновление придёт на ваш смартфон? Вместе с анонсом оболочки OPPO опубликовала дорожную карту развёртывания — разберём её по датам.
8 октября — первая волна: актуальные флагманы
Первыми ColorOS 17 получат самые свежие флагманы всех трёх брендов, включая топовый камерофон OPPO Find X9 Ultra, о котором рекомендуем узнать отдельно. Указанные ниже смартфоны первыми прошли тестирование и первыми готовы к стабильному релизу.
🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
OPPO:
- OPPO Find N6;
- OPPO Find X9 Ultra;
- OPPO Find X9s Pro;
- OPPO Find X9 Pro;
- OPPO Find X9.
OnePlus:
- OnePlus 15;
- OnePlus 15T.
realme:
- realme GT8 Pro.
Если у вас один из этих смартфонов — 8 октября проверяйте обновления. Именно эта волна открывает стабильный релиз ColorOS 17.
16 октября — вторая волна: прошлогодние флагманы
Через неделю обновление доберётся до предыдущего поколения флагманов — линеек Find X8 и Find N5 у OPPO, OnePlus 13 у OnePlus, GT7 Pro у realme. Список широкий.
OPPO:
- OPPO Find N5;
- OPPO Find X8 Ultra;
- OPPO Find X8s+;
- OPPO Find X8s;
- OPPO Find X8 Pro;
- OPPO Find X8.
OnePlus:
- OnePlus 13;
- OnePlus 13T.
realme:
- realme GT7 Pro;
- realme GT8;
- realme Neo8.
Владельцы этих устройств ждут меньше двух недель после первой волны — разрыв совсем небольшой.
20 октября — специальная волна OnePlus
20 октября обновление получает только OnePlus, и список совсем небольшой:
- OnePlus Ace 6;
- OnePlus Ace 6T.
Отдельного упоминания заслуживает Ace 6T — это специальная версия, посвящённая персонажу Камисато Аяка из Genshin Impact. Существование такой коллаборации подтверждается официальной страницей OnePlus. Следить за актуальными новостями об обновлениях удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
22 октября — средний сегмент OPPO
22 октября обновляются смартфоны линейки Reno — популярный средний класс OPPO:
- OPPO Reno16 Pro;
- OPPO Reno16.
Небольшая техническая оговорка: 30 октября в графике стоят OPPO Watch X2 и Watch X2 Mini — умные часы. Смартфонов на эту дату не запланировано.
Ноябрь — большая волна для устройств 2024-2025 годов
В ноябре обновление получает самое большое количество устройств. Конкретного дня в графике нет — только месяц.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
OPPO:
- OPPO Find N3;
- OPPO Find N3 Flip;
- OPPO Find X7 Ultra;
- OPPO Find X7;
- OPPO Reno15 Pro;
- OPPO Reno15;
- OPPO Reno15c;
- OPPO Reno14 Pro;
- OPPO Reno14;
- OPPO K15 Pro+;
- OPPO K15 Pro;
- OPPO K15.
OnePlus:
- OnePlus 12;
- OnePlus Ace 5 Pro;
- OnePlus Ace 5;
- OnePlus Turbo 6;
- OnePlus Turbo 6V.
realme:
- realme GT5 Pro;
- realme GT7;
- realme Neo7;
- realme Neo7 Turbo;
- realme Neo7 SE;
- realme 15 Pro;
- realme 15;
- realme 15T.
Отсутствие точной даты означает, что обновления будут приходить волнами в течение ноября, а не в один день. Так что стоит запастись терпением.
Декабрь — более старые устройства и бюджетные линейки
В декабре подтягиваются устройства 2023-2024 годов: флагманы уже не первой свежести и ряд субфлагманских линеек.
OPPO:
- OPPO Find X6 Pro;
- OPPO Find X6;
- OPPO Reno13 Pro;
- OPPO Reno13;
- OPPO K13 Turbo Pro;
- OPPO K13 Turbo;
- OPPO K12s.
OnePlus:
- OnePlus 11;
- OnePlus Ace 3 Pro;
- OnePlus Ace 3;
- OnePlus Ace 3V;
- OnePlus Turbo 6X Pro;
- OnePlus Turbo 6X.
realme:
- realme GT6;
- realme GT Neo6;
- realme GT Neo6 SE;
- realme Neo7x;
- realme 14 Pro+;
- realme 14 Pro;
- realme 14;
- realme V70;
- realme V70s.
Конкретных дат тоже нет — только декабрь и целый месяц ожидания, когда обновление доберётся до вашего устройства без гарантий точного дня.
Начало 2027 года — старейшие устройства в списке
Самые старые смартфоны в опубликованной дорожной карте — оба складных устройства из 2022 года:
- OPPO Find N2;
- OPPO Find N2 Flip.
Это показательно: OPPO решила не бросать Find N2 и N2 Flip, хотя им уже почти четыре года. Четыре года поддержки для складного смартфона — хороший знак. Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Важный нюанс — это график для Китая, не для России
Прежде чем ставить напоминание на 8 октября — важная оговорка, которую нельзя пропустить. Опубликованная дорожная карта относится к китайскому рынку. Для международных и российских прошивок сроки обычно отстают от китайских — иногда на несколько недель, иногда на месяц-полтора.
🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Что это значит на практике:
- если у вас китайская версия смартфона — ориентируйтесь на даты из графика выше;
- если глобальная или EAC-версия — ждите обновления позже, конкретные сроки OPPO для глобального рынка пока не публиковала;
- для realme и OnePlus ситуация аналогичная — китайские даты опережают международные.
Следить за появлением обновления на вашем конкретном устройстве проще всего через раздел «Обновление системы» в настройках — там обновление появляется автоматически, когда доходит до вашей версии прошивки. Актуальные новости об обновлениях OPPO, OnePlus и realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.