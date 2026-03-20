Как обновить телефон realme, и зачем это нужно

Телефоны realme регулярно получают новые версии системы, но многие пользователи либо не устанавливают их, либо вообще не знают, как это сделать. При этом именно обновления смартфонов realme могут заметно повлиять на скорость работы, автономность и безопасность устройства. Если вы недавно купили новый аппарат или только собираетесь это сделать, стоит заранее разобраться, как работает поддержка системы и какие модели получают новые версии. Особенно если вы приобрели устройство из списка лучших смартфонов realme, которые дольше остальных получают обновления.

Что дает обновление realme

Любое обновление realme — это не только новый дизайн интерфейса. Вместе с новой версией системы производитель исправляет ошибки, улучшает производительность и повышает безопасность устройства. Иногда после установки новой версии телефон начинает работать быстрее, чем раньше, хотя внешне почти ничего не меняется.

Отдельно стоит понимать, что существует обновление realme UI, а также апдейты патчей безопасности. Они выходят независимо друг от друга. Например, новая версия оболочки может выходить раз в год, а исправления безопасности приходят отдельно и устанавливаются как отдельное обновление системы. Это особенно заметно после выхода realme UI 7, когда многие модели получили новые функции, но патчи безопасности продолжают приходить отдельно.

После установки новой версии пользователи часто замечают, что realme после обновления работает стабильнее, лучше держит заряд и меньше нагревается. Это связано с тем, что вместе с прошивкой устанавливаются оптимизации для процессора, памяти и системы энергосбережения. Крупные версии системы могут менять интерфейс и добавлять новые функции, поэтому обновление программного обеспечения realme важно не только для безопасности, но и для удобства использования телефона.

Как обновить телефон realme

Самый простой способ установить обновление системы realme — через настройки телефона. В системе есть встроенный инструмент, который автоматически проверяет наличие новой версии и позволяет установить ее без компьютера. Чтобы обновить прошивку realme, выполните следующие действия:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Система и обновление». Откройте «Обновление программного обеспечения». Нажмите «Скачать и установить».

После загрузки система предложит перезагрузить устройство. Во время установки лучше не трогать телефон. Если новая версия доступна, система предложит обновить версию realme автоматически. Если обновлений нет, значит они еще не пришли на ваше устройство, или срок поддержки уже закончился.

Как делать автообновление realme

В смартфонах есть функция автоматической установки новых версий системы. Она позволяет получать обновления телефонов realme без ручной проверки, поэтому телефон будет обновляться сам, когда появится новая версия. Автообновление удобно тем, что пользователь не пропускает важные исправления и всегда получает последние версии системы.

Чтобы включить автообновление, выполните инструкцию:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Система и обновление», а затем — «Обновление программного обеспечения». Нажмите на «три точки». Откройте «Автообновление». Включите «Автоматически обновлять ночью».

После этого система будет сама проверять новые версии и устанавливать их при подключении к Wi-Fi. Многие пользователи спрашивают, стоит ли обновлять realme автоматически, и в большинстве случаев ответ положительный, потому что обновления исправляют ошибки и повышают безопасность.

Обновление безопасности realme

Помимо новой версии оболочки, смартфоны получают обновление безопасности realme. Это небольшие пакеты, которые устанавливаются отдельно и не меняют внешний вид системы. Такие обновления нужны для защиты от вирусов, ошибок и уязвимостей. Даже если новая версия оболочки не выходит, патчи безопасности могут приходить еще долго.

Чтобы установить обновление с патчами безопасности, сделайте следующее:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Защита и конфиденциальность», после чего — «Система и обновления». Выберите «Обновление системы безопасности». Установите доступное обновление.

Иногда такие пакеты приходят чаще, чем крупные обновления, поэтому важно периодически проверять систему вручную. Даже небольшое обновление может исправлять серьезные ошибки и повышать стабильность работы устройства.

Почему нет обновлений прошивки realme

Одни пользователи не получают обновления смартфонов realme, хотя другие владельцы уже установили новую версию. Это нормально, потому что прошивки распространяются постепенно и приходят не всем одновременно. Также нужно учитывать, что поддержка устройств ограничена по времени. Через несколько лет после выхода модели производитель перестает выпускать новые версии системы.

Вот ключевые причины, почему нет обновления realme:

обновление выходит постепенно по регионам;

прошивка еще не готова для вашей модели;

смартфон больше не поддерживается;

обновление временно остановлено из-за ошибок.

Если новая версия долго не приходит, это не всегда проблема телефона. Иногда нужно просто подождать, пока обновление прошивки realme станет доступно для всех устройств.