Oppo представила ColorOS 17 на конференции разработчиков в Китае. Оболочка получила переработанный дизайн, ускорение работы приложений и большой набор ИИ-функций. Обновление для смартфонов Oppo, OnePlus и realme в Китае стартует уже 8 октября, и в отдельном материале мы дали полный список поддерживаемых устройств. Первыми с ColorOS 17 из коробки выйдут Oppo Find X10, OnePlus 16 и часы Oppo Watch S2, а владельцам нынешних флагманов придётся ждать обновления по воздуху.

Оболочка ColorOS 17 на смартфонах Oppo, OnePlus и realme

Оболочка ColorOS 17 на смартфонах Oppo, OnePlus и realme

Единый дизайн и меньше памяти на каждое приложение

Основа визуальной части — Fluid Design: Oppo обещает, что анимации, отклик на касания и внешний вид разделов будут одинаковыми во всей системе. За отрисовку отвечает движок Aurora Engine, за переходы между экранами — Fluid Animation. Для пользователя это должно означать меньше рывков при переключении между приложениями и одинаковое поведение интерфейса в разных местах.

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Второй слой — Polar Light Engine. По данным Oppo, он снижает потребление памяти при запуске и работе приложений на 25%, а нагрузку на отрисовку — до 30%. Если заявление подтвердится, выиграют в первую очередь модели с небольшим объёмом оперативной памяти, где приложения чаще выгружаются из фона.

Новый дизайн оболочки ColorOS 17

Новый дизайн оболочки ColorOS 17

За фон отвечает Tidal Engine. Он запоминает, какие приложения вы открываете, как часто и надолго, и заранее распределяет ресурсы. Отдельно заявлено удержание фоновых приложений: если вы вышли из ленты или из наполовину заполненной формы, при возвращении они должны остаться на месте, а не перезагрузиться. Oppo приводит такие цифры:

  • на 55,6% лучше удержание приложений в фоне;
  • на 35% стабильнее запуск приложений;
  • на 50% быстрее прокрутка и загрузка в сторонних галереях;
  • на 30% быстрее запуск мини-программ;
  • на 15% быстрее переход между приложениями.

Все показатели взяты из презентации компании, независимых замеров пока нет. Проверить их можно будет только на стабильной версии, и разница на старой модели и на свежем флагмане наверняка будет разной.

ИИ-редактор фото и галерея, которая сама собирает истории

AI Photo Editor умеет убирать лишние объекты с кадра, снижать смаз от движения и менять цвета и тон снимка. Он же подсказывает, какие команды и шаблоны применить к конкретному фото. Самая необычная функция — перенос цвета, освещения или оттенка кожи с одного снимка на другой по образцу.

Новые функции фоторедактора ColorOS 17

Новые функции фоторедактора ColorOS 17

AI Memory Gallery собирает разрозненные фотографии в структурированные фотоблоги с автоматически написанным текстом. Полезнее для повседневной жизни выглядит прямое подключение альбомов к сторонним камерам и сетевым хранилищам NAS: свежие снимки можно смотреть с телефона, не забивая его память.

Заметки, переводчик в ухе, ассистент и другие функции

AI Notes теперь пишет конспект встречи параллельно с тем, как вы её слушаете. В заметки одним нажатием импортируются книги, видео и заметки-идеи, из которых система строит структурированную базу знаний, а также редактируемую схему с ключевыми тезисами, которую можно расшарить. Oppo обещает, что ассистент подсветит слабые места в рассуждениях, но насколько это работает на практике, пока судить рано.

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В связке с наушниками Oppo появился живой перевод: речь собеседника переводится прямо в ухо, а ваш ответ проговаривается через динамик телефона. Ассистент Xiao Bu (за пределами Китая известен как Breeno) получил собственное пространство Xiao Bu Space, где собирает срочные дела, напоминает о просроченных счетах и забытых бронированиях. По одной фразе он строит подробный маршрут поездки с транспортом, жильём и предупреждениями, а также помогает с билетами, регистрацией и арендой машины.

Ассистент Xiao Bu на смартфоне Oppo

Ассистент Xiao Bu на смартфоне Oppo

AI Fluid Cloud объединяет навигацию с напоминаниями для пешеходов и пассажиров метро и автобусов: показывает ближайший вход в метро, пересадки и станцию выхода. Функция One-Touch Flash Note сохраняет коды получения посылок и контакты, а AI Snap-and-Shoot по фото определяет объекты, считает калории, улаживает документы и подключает к Wi-Fi. Здесь важная оговорка: многие из этих сценариев завязаны на китайские сервисы, и в каком виде они добёрутся до международной версии, неизвестно.

Машина, часы и защита от мошенников

Новый режим Car+ соединяет смартфон с автомобилем напрямую. Главная фишка — передача пешеходного маршрута на экран машины в момент, когда вы садитесь за руль: карта переезжает с телефона на большой дисплей без перезапуска навигации. Часы Oppo стали заметно самостоятельнее. Они делятся данными тренировок с телефонами и планшетами, получили режим жиросжигания FatMax и модульные циферблаты. Sports Fluid Cloud синхронизирует пульс и расход калорий между устройствами.

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В безопасности три новых ИИ-модуля: защита от мошенничества между приложениями, определение подменённого лица (дипфейка) и антифрод для звонков. Для людей с нарушениями зрения ассистент вслух описывает текст, кнопки и картинки под пальцем при заказе такси, в поездках, покупках и развлечениях, а также подсказывает угол съёмки и подробнее описывает объекты в кадре.

График обновления: первыми получат Find X9 и OnePlus 15

Смартфоны, которые получат ColorOS 17

Смартфоны, которые получат ColorOS 17

Раздача стабильной версии в Китае растянется с октября до конца декабря. Название моделей китайские: глобальные версии тех же аппаратов нередко продаются под другими именами, поэтому сверяйте не только название, но и дату выхода вашего устройства. Для Oppo расписание такое:

  • 8 октября — серия Find X9 (включая X9 Ultra, X9 Pro и X9s Pro) и складной Find N6;
  • 16 октября — серия Find X8, Find N5, планшеты Pad 5 Pro и Pad Mini;
  • 20 октября — часы Watch X3 и X3 Mini;
  • 22 октября — Reno 16 и Reno 16 Pro;
  • 30 октября — Watch X2 и X2 Mini;
  • 26 ноября — Find X7, Find N3 и N3 Flip, Reno 15 и Reno 14, серия K15, планшеты Pad 4, Pad 5, Pad 6 и часы Watch S.

OnePlus и realme идут параллельно, но их списки длиннее по времени:

  • 8 октября — OnePlus 15, 15T и realme GT8 Pro;
  • 16 октября — OnePlus 13 и 13T, realme GT7 Pro, GT8 и Neo8;
  • 20 октября — OnePlus Ace 6, Ace 6 Ultra и Ace 6T;
  • 26 ноября — OnePlus 12, серия Ace 5, Turbo 6 и 6V, OnePlus Tablet 2, realme GT5 Pro, GT7, серия Neo7 и realme 15;
  • 26 декабря — OnePlus 11, серия Ace 3, Turbo 6X, OnePlus Tablet и Tablet Pro, realme GT6, GT Neo6, Neo7x, серия realme 14 и V70.

Если ваша модель стоит в декабрьской очереди, к моменту обновления ColorOS 17 будет уже три месяца, и часть детских болезней прошивки успеют исправить. Владельцам свежих флагманов, наоборот, стоит подождать первых отзывов после 8 октября, а не ставить обновление в день выхода.

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При этом Oppo не назвала дат для международной версии, поэтому владельцам глобальных Find, Reno и OnePlus остаётся только следить за анонсами. Опыт прошлых лет подсказывает, что международные сборки отличаются набором функций: например, июльское обновление ColorOS 15 тоже приходило на разные рынки по-разному. Самое интересное в ColorOS 17 — Xiao Bu Space, мини-программы и подсказки по метро — плотнее всего привязано к китайской экосистеме, так что за пределами Китая ждать стоит прежде всего дизайн, экономию памяти и редактор фото.