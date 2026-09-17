Oppo представила ColorOS 17 на конференции разработчиков в Китае. Оболочка получила переработанный дизайн, ускорение работы приложений и большой набор ИИ-функций. Обновление для смартфонов Oppo, OnePlus и realme в Китае стартует уже 8 октября, и в отдельном материале мы дали полный список поддерживаемых устройств. Первыми с ColorOS 17 из коробки выйдут Oppo Find X10, OnePlus 16 и часы Oppo Watch S2, а владельцам нынешних флагманов придётся ждать обновления по воздуху.

Единый дизайн и меньше памяти на каждое приложение

Основа визуальной части — Fluid Design: Oppo обещает, что анимации, отклик на касания и внешний вид разделов будут одинаковыми во всей системе. За отрисовку отвечает движок Aurora Engine, за переходы между экранами — Fluid Animation. Для пользователя это должно означать меньше рывков при переключении между приложениями и одинаковое поведение интерфейса в разных местах.

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Второй слой — Polar Light Engine. По данным Oppo, он снижает потребление памяти при запуске и работе приложений на 25%, а нагрузку на отрисовку — до 30%. Если заявление подтвердится, выиграют в первую очередь модели с небольшим объёмом оперативной памяти, где приложения чаще выгружаются из фона.

За фон отвечает Tidal Engine. Он запоминает, какие приложения вы открываете, как часто и надолго, и заранее распределяет ресурсы. Отдельно заявлено удержание фоновых приложений: если вы вышли из ленты или из наполовину заполненной формы, при возвращении они должны остаться на месте, а не перезагрузиться. Oppo приводит такие цифры:

на 55,6% лучше удержание приложений в фоне;

лучше удержание приложений в фоне; на 35% стабильнее запуск приложений;

стабильнее запуск приложений; на 50% быстрее прокрутка и загрузка в сторонних галереях;

быстрее прокрутка и загрузка в сторонних галереях; на 30% быстрее запуск мини-программ;

быстрее запуск мини-программ; на 15% быстрее переход между приложениями.

Все показатели взяты из презентации компании, независимых замеров пока нет. Проверить их можно будет только на стабильной версии, и разница на старой модели и на свежем флагмане наверняка будет разной.

ИИ-редактор фото и галерея, которая сама собирает истории

AI Photo Editor умеет убирать лишние объекты с кадра, снижать смаз от движения и менять цвета и тон снимка. Он же подсказывает, какие команды и шаблоны применить к конкретному фото. Самая необычная функция — перенос цвета, освещения или оттенка кожи с одного снимка на другой по образцу.

AI Memory Gallery собирает разрозненные фотографии в структурированные фотоблоги с автоматически написанным текстом. Полезнее для повседневной жизни выглядит прямое подключение альбомов к сторонним камерам и сетевым хранилищам NAS: свежие снимки можно смотреть с телефона, не забивая его память.

Заметки, переводчик в ухе, ассистент и другие функции

AI Notes теперь пишет конспект встречи параллельно с тем, как вы её слушаете. В заметки одним нажатием импортируются книги, видео и заметки-идеи, из которых система строит структурированную базу знаний, а также редактируемую схему с ключевыми тезисами, которую можно расшарить. Oppo обещает, что ассистент подсветит слабые места в рассуждениях, но насколько это работает на практике, пока судить рано.

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В связке с наушниками Oppo появился живой перевод: речь собеседника переводится прямо в ухо, а ваш ответ проговаривается через динамик телефона. Ассистент Xiao Bu (за пределами Китая известен как Breeno) получил собственное пространство Xiao Bu Space, где собирает срочные дела, напоминает о просроченных счетах и забытых бронированиях. По одной фразе он строит подробный маршрут поездки с транспортом, жильём и предупреждениями, а также помогает с билетами, регистрацией и арендой машины.

AI Fluid Cloud объединяет навигацию с напоминаниями для пешеходов и пассажиров метро и автобусов: показывает ближайший вход в метро, пересадки и станцию выхода. Функция One-Touch Flash Note сохраняет коды получения посылок и контакты, а AI Snap-and-Shoot по фото определяет объекты, считает калории, улаживает документы и подключает к Wi-Fi. Здесь важная оговорка: многие из этих сценариев завязаны на китайские сервисы, и в каком виде они добёрутся до международной версии, неизвестно.

Машина, часы и защита от мошенников

Новый режим Car+ соединяет смартфон с автомобилем напрямую. Главная фишка — передача пешеходного маршрута на экран машины в момент, когда вы садитесь за руль: карта переезжает с телефона на большой дисплей без перезапуска навигации. Часы Oppo стали заметно самостоятельнее. Они делятся данными тренировок с телефонами и планшетами, получили режим жиросжигания FatMax и модульные циферблаты. Sports Fluid Cloud синхронизирует пульс и расход калорий между устройствами.

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В безопасности три новых ИИ-модуля: защита от мошенничества между приложениями, определение подменённого лица (дипфейка) и антифрод для звонков. Для людей с нарушениями зрения ассистент вслух описывает текст, кнопки и картинки под пальцем при заказе такси, в поездках, покупках и развлечениях, а также подсказывает угол съёмки и подробнее описывает объекты в кадре.

График обновления: первыми получат Find X9 и OnePlus 15

Раздача стабильной версии в Китае растянется с октября до конца декабря. Название моделей китайские: глобальные версии тех же аппаратов нередко продаются под другими именами, поэтому сверяйте не только название, но и дату выхода вашего устройства. Для Oppo расписание такое:

8 октября — серия Find X9 (включая X9 Ultra, X9 Pro и X9s Pro) и складной Find N6;

— серия Find X9 (включая X9 Ultra, X9 Pro и X9s Pro) и складной Find N6; 16 октября — серия Find X8, Find N5, планшеты Pad 5 Pro и Pad Mini;

— серия Find X8, Find N5, планшеты Pad 5 Pro и Pad Mini; 20 октября — часы Watch X3 и X3 Mini;

— часы Watch X3 и X3 Mini; 22 октября — Reno 16 и Reno 16 Pro;

30 октября — Watch X2 и X2 Mini;

— Watch X2 и X2 Mini; 26 ноября — Find X7, Find N3 и N3 Flip, Reno 15 и Reno 14, серия K15, планшеты Pad 4, Pad 5, Pad 6 и часы Watch S.

OnePlus и realme идут параллельно, но их списки длиннее по времени:

8 октября — OnePlus 15, 15T и realme GT8 Pro;

— OnePlus 15, 15T и realme GT8 Pro; 16 октября — OnePlus 13 и 13T, realme GT7 Pro, GT8 и Neo8;

— OnePlus 13 и 13T, realme GT7 Pro, GT8 и Neo8; 20 октября — OnePlus Ace 6, Ace 6 Ultra и Ace 6T;

— OnePlus Ace 6, Ace 6 Ultra и Ace 6T; 26 ноября — OnePlus 12, серия Ace 5, Turbo 6 и 6V, OnePlus Tablet 2, realme GT5 Pro, GT7, серия Neo7 и realme 15;

— OnePlus 12, серия Ace 5, Turbo 6 и 6V, OnePlus Tablet 2, realme GT5 Pro, GT7, серия Neo7 и realme 15; 26 декабря — OnePlus 11, серия Ace 3, Turbo 6X, OnePlus Tablet и Tablet Pro, realme GT6, GT Neo6, Neo7x, серия realme 14 и V70.

Если ваша модель стоит в декабрьской очереди, к моменту обновления ColorOS 17 будет уже три месяца, и часть детских болезней прошивки успеют исправить. Владельцам свежих флагманов, наоборот, стоит подождать первых отзывов после 8 октября, а не ставить обновление в день выхода.

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При этом Oppo не назвала дат для международной версии, поэтому владельцам глобальных Find, Reno и OnePlus остаётся только следить за анонсами. Опыт прошлых лет подсказывает, что международные сборки отличаются набором функций: например, июльское обновление ColorOS 15 тоже приходило на разные рынки по-разному. Самое интересное в ColorOS 17 — Xiao Bu Space, мини-программы и подсказки по метро — плотнее всего привязано к китайской экосистеме, так что за пределами Китая ждать стоит прежде всего дизайн, экономию памяти и редактор фото.