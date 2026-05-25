В прошлом месяце мы делали большой обзор realme P4 Power — недорогого смартфона с рекордной батареей 10001 мАч. Однако производитель не стоит на месте и готовит обновление. В скором времени Realme привезёт в Россию сразу три смартфона серии P4: базовый P4, выносливый P4x и бюджетный P4 Lite. Все три модели объединяет упор на автономность: батареи от 7000 до 8000 мАч. Старт продаж — 7 июля 2026 года на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и Ситилинке. Цены пока не объявлены.

Характеристики Realme P4: процессор, экран и батарея 7000 мАч

Realme P4 — старшая модель из тройки новинок, ориентированная на мобильных геймеров. Здесь стоит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 4000 нит, частотой обновления 120 Гц и оптическим сканером отпечатков под дисплеем. За производительность отвечает процессор Snapdragon 685 с системой охлаждения площадью 15 292 мм².

Батарея на 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, реверсивную зарядку 10 Вт (можно подзарядить наушники или часы) и обходную зарядку для игр — когда питание идёт напрямую к процессору, минуя аккумулятор, чтобы он не нагревался. Здорово, но Realme P4 Power, который сейчас продается на AliExpress менее чем за 25 тысяч рублей, предлагает ещё больше возможностей.

Отдельная особенность — программируемый световой индикатор AI Pulse Light на задней панели. Он поддерживает 9 цветов и 5 режимов мигания: реагирует на игровые события, уведомления и умеет синхронизироваться с музыкой в Spotify и YouTube Music. Корпус защищён по стандартам IP65 (пыле- и влагозащита) и MIL-STD 810H (устойчивость к ударам и вибрации). Цвета: фиолетовый (Racing Purple) и зелёный (Racing Green).

Realme P4x: кремний-углеродная батарея 8000 мАч

Это средняя модель серии, и её главный козырь — автономность. Здесь установлен кремний-углеродный аккумулятор на 8000 мАч с зарядкой 45 Вт. По заявлению Realme, этого хватает примерно на двое суток активного использования, а сам аккумулятор рассчитан на семь лет эксплуатации. Кремний-углеродная технология позволяет вместить больше ёмкости в тот же объём корпуса по сравнению с обычными литий-полимерными батареями.

Экран — 6,8 дюйма, но уже LCD, а не AMOLED, с частотой 120 Гц и режимом AI Outdoor Mode для лучшей читаемости на солнце. Основная камера — 50 Мп с ИИ-обработкой. Защита корпуса — IP64 и MIL-STD 810H. Расцветки: синяя (Phantom Blue) и белая (Racing White). Модель интересная, но в рейтинге смартфонов Realme 2026 года есть ещё более привлекательные варианты.

Realme P4 Lite — самый доступный смартфон серии P4

Realme P4 Lite — самый бюджетный вариант в линейке. Экран такой же по размеру — 6,8 дюйма, IPS, 120 Гц, но яркость скромнее — 900 нит. Батарея на 7000 мАч заряжается мощностью всего 15 Вт, так что полная зарядка займёт заметно больше времени, чем у старших моделей.

Процессор — UniSoC T7250 (T615), что типично для бюджетного сегмента. Корпус защищён по IP64. Доступен в фиолетовом и сером цветах. Все три модели работают на realme UI на базе Android 16, поддерживают игровой движок AI Game Partner, ИИ-инструменты NEXT AI и интегрированы с голосовым ассистентом Алиса от Яндекса.

Чем отличаются Realme P4, P4x и P4 Lite между собой

Серию P4 в России уже открыл Realme P4 Power с аккумулятором 10 001 мАч, который продаётся с апреля по цене от 31 999 рублей (на AliExpress существенно дешевле). Новые три модели дополняют линейку, и у каждой своя роль. Вот ключевые различия:

Realme P4 : AMOLED, 7000 мАч, Snapdragon 685, зарядка 45 Вт, подсветка AI Pulse Light. Для тех, кому важен экран и игровой опыт.

: AMOLED, 7000 мАч, Snapdragon 685, зарядка 45 Вт, подсветка AI Pulse Light. Для тех, кому важен экран и игровой опыт. Realme P4x : LCD, 8000 мАч (кремний-углеродный), зарядка 45 Вт. Максимальная автономность среди новинок.

: LCD, 8000 мАч (кремний-углеродный), зарядка 45 Вт. Максимальная автономность среди новинок. Realme P4 Lite : IPS, 7000 мАч, зарядка 15 Вт, UniSoC. Самый доступный вариант с большой батареей.

: IPS, 7000 мАч, зарядка 15 Вт, UniSoC. Самый доступный вариант с большой батареей. Realme P4 Power: рекордсмен серии по ёмкости (10 001 мАч), уже в продаже от 31 999 ₽.

Таким образом, Realme P4 Power остаётся вне конкуренции внутри серии P4, а остальные модели становятся лишь его бледной тенью для тех, кто хочет немного сэкономить.

Цены и где купить Realme P4 в России

Все три новинки (Realme P4, P4x и P4 Lite) поступят в продажу 7 июля 2026 года. Купить их можно будет на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и Ситилинке. Точные цены Realme пока не раскрыла. Ориентир — уже продающийся P4 Power за 31 999 рублей: логично предположить, что P4 Lite будет дешевле, а P4 — в районе этой суммы или чуть выше, но это лишь предположение.

Учитывая, что совсем недавно Realme представила новые смартфоны Realme 16 с похожим акцентом на большую батарею, бренд явно делает автономность своим главным аргументом на российском рынке.

Стоит ли ждать Realme P4 или купить другой смартфон

До 7 июля ещё больше месяца, а цены не объявлены, и это главный вопрос. Если вам нужен смартфон с большой батареей прямо сейчас, не забывайте, что P4 Power уже можно купить, и его 10 001 мАч — рекорд серии, который новинки не перебивают.

Ждать имеет смысл, если вам важен AMOLED-экран с яркостью 4000 нит (Realme P4) или если устраивает ёмкость 8000 мАч, но хочется кремний-углеродную батарею с заявленным ресурсом на 7 лет (P4x). А вот P4 Lite с зарядкой всего 15 Вт вызывает вопросы: при батарее 7000 мАч полная зарядка может занять несколько часов. Окончательные выводы можно будет делать, когда Realme объявит цены, ведь именно от них зависит, насколько оправдан каждый компромисс.