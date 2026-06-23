Пока все спорят, гнаться за новым флагманом или взять прошлогодний подешевле, realme зашла с козырей и выкатила бюджетник, который бьёт ровно в одну точку — автономность. Встречайте realme C100x: смартфон с батареей на 8000 мАч, который при этом совсем не выглядит как противоударное устройство. В России продажи realme C100x начнутся 23 июня, и рассказать про неё уже есть что. Спойлер: заряжать его нужно реже, чем выносить мусор.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

realme C100x и батарея на 8000 мАч

Главная фишка новинки — автономность. Аккумулятор на 8000 мАч — что невероятно много, больше, чем у некоторых флагманов. realme обещает больше 21 часа просмотра YouTube без розетки или почти 29 часов разговоров, причём даже на морозе: телефон спокойно работает в диапазоне от −20 до +53 градусов.

Самое приятное, что огромную батарею не превратили в оправдание для толщины. Корпус всего 8,78 мм при весе 219 граммов — да, потяжелее обычного, но никакого «кирпича». А ещё тут быстрая зарядка 45 Вт: пять минут у розетки дают примерно четыре часа звонков.

К тому же, технология Titan растягивает ресурс аккумулятора на 1600 циклов, это около 7 лет до того, как ёмкость просядет ниже 80%. И вишенка — реверсивная зарядка: C100x сам работает как повербанк для наушников или телефона друга. За такое мы дружно ставим лайк.

Характеристики realme C100x

Бюджетник бюджетником, а тормозить realme C100x не собирается. Здесь стоит экран 120 Гц — IPS-матрица с пиковой яркостью 900 нит, так что на ярком солнце картинку видно без танцев с бубном. Бонусом честный DC-Dimming без мерцания, глаза в темноте скажут спасибо.

За скорость отвечает процессор Unisoc T7250. В компании с HD-дисплеем стабильные 60 FPS в популярных играх выдаёт уверенно и порадует плавной картинкой. Оперативной памяти 4 ГБ: их можно расширить за счёт внутреннего накопителя ещё на 8 ГБ, и суммарно смартфон выдаст до 12 ГБ ОЗУ. Для бюджетного аппарата расклад честный: на повседневные задачи, мессенджеры и навигацию запаса хватает с лихвой.

Раз уж смартфон явно заточен под активную жизнь, его как следует укрепили. Броня ArmorShell позволяет пережить падение с 2 метров по стандарту MIL-STD 810H, а защита IP64 не боится пыли и брызг. Попал под дождь — Wet Hand Touch 2.0 даст спокойно печатать мокрыми пальцами, а Speaker Cleaner вытолкнет воду из динамика звуком.

По съёмке тут основной модуль на 50 Мп и фронталка на 5 Мп, но интереснее софт. realme UI 7.0 на Android 16 приносит полный набор ИИ-функций: AI Eraser убирает лишних прохожих с фото, AI Clear Face вытягивает резкость на «мыльных» селфи, а AI Image Matting вырезает объекты для стикеров. Громкость тоже с запасом: режим UltraBoom разгоняет динамик до 300% (82 дБ), чтобы звонок было слышно даже рядом с работающим перфоратором.

Когда realme C100x появится в России

В сумме получился на удивление сбалансированный смартфон. Тут нет одной раздутой фишки в ущерб всему остальному — по факту характеристики у C100x ровные и крепкие по всем фронтам, взгляните сами.

Параметр realme C100x Аккумулятор 8000 мАч, зарядка 45 Вт, реверсивная Экран IPS, 120 Гц, 900 нит, DC-Dimming Процессор Unisoc T7250, 4 ГБ ОЗУ + до 8 ГБ расширения (до 12 ГБ) Камеры 50 Мп основная, 5 Мп фронтальная Защита ArmorShell (падение с 2 м), IP64 Корпус 8,78 мм, 219 граммов ПО realme UI 7.0 на Android 16 Продажи в России с 23 июня 2026 года

Старт продаж в России намечен на 30 июня 2026 года. Цветов два, оба в фактурном дизайне Fluid Design: светлый Golden Coast, вдохновлённый бликами солнца на мокром песке, и тёмный Deepblue Tide с игрой света в океанских глубинах. Официальную цену realme назовёт ближе к релизу, но по позиционированию всё ясно: это народный смартфон, который порадует доступностью и долговечностью.