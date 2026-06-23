Пока все спорят, гнаться за новым флагманом или взять прошлогодний подешевле, realme зашла с козырей и выкатила бюджетник, который бьёт ровно в одну точку — автономность. Встречайте realme C100x: смартфон с батареей на 8000 мАч, который при этом совсем не выглядит как противоударное устройство. В России продажи realme C100x начнутся 23 июня, и рассказать про неё уже есть что. Спойлер: заряжать его нужно реже, чем выносить мусор.

В Россию привезли новый доступный смартфон realme. Фото.

В Россию привезли новый доступный смартфон realme

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realme C100x и батарея на 8000 мАч

Главная фишка новинки — автономность. Аккумулятор на 8000 мАч — что невероятно много, больше, чем у некоторых флагманов. realme обещает больше 21 часа просмотра YouTube без розетки или почти 29 часов разговоров, причём даже на морозе: телефон спокойно работает в диапазоне от −20 до +53 градусов.

Благодаря обратной зарядке и большой батарее, телефон сам может быть повербанком. Фото.

Благодаря обратной зарядке и большой батарее, телефон сам может быть повербанком

Самое приятное, что огромную батарею не превратили в оправдание для толщины. Корпус всего 8,78 мм при весе 219 граммов — да, потяжелее обычного, но никакого «кирпича». А ещё тут быстрая зарядка 45 Вт: пять минут у розетки дают примерно четыре часа звонков.

К тому же, технология Titan растягивает ресурс аккумулятора на 1600 циклов, это около 7 лет до того, как ёмкость просядет ниже 80%. И вишенка — реверсивная зарядка: C100x сам работает как повербанк для наушников или телефона друга. За такое мы дружно ставим лайк.

Характеристики realme C100x

Бюджетник бюджетником, а тормозить realme C100x не собирается. Здесь стоит экран 120 Гц — IPS-матрица с пиковой яркостью 900 нит, так что на ярком солнце картинку видно без танцев с бубном. Бонусом честный DC-Dimming без мерцания, глаза в темноте скажут спасибо.

Смартфон получил довольно яркий экран. Фото.

Смартфон получил довольно яркий экран

За скорость отвечает процессор Unisoc T7250. В компании с HD-дисплеем стабильные 60 FPS в популярных играх выдаёт уверенно и порадует плавной картинкой. Оперативной памяти 4 ГБ: их можно расширить за счёт внутреннего накопителя ещё на 8 ГБ, и суммарно смартфон выдаст до 12 ГБ ОЗУ. Для бюджетного аппарата расклад честный: на повседневные задачи, мессенджеры и навигацию запаса хватает с лихвой.

Смартфон обладает весьма неплохими характеристиками для своего сегмента. Фото.

Смартфон обладает весьма неплохими характеристиками для своего сегмента

Раз уж смартфон явно заточен под активную жизнь, его как следует укрепили. Броня ArmorShell позволяет пережить падение с 2 метров по стандарту MIL-STD 810H, а защита IP64 не боится пыли и брызг. Попал под дождь — Wet Hand Touch 2.0 даст спокойно печатать мокрыми пальцами, а Speaker Cleaner вытолкнет воду из динамика звуком.

Блок камер выглядит очень стильно и опрятно. Фото.

Блок камер выглядит очень стильно и опрятно

По съёмке тут основной модуль на 50 Мп и фронталка на 5 Мп, но интереснее софт. realme UI 7.0 на Android 16 приносит полный набор ИИ-функций: AI Eraser убирает лишних прохожих с фото, AI Clear Face вытягивает резкость на «мыльных» селфи, а AI Image Matting вырезает объекты для стикеров. Громкость тоже с запасом: режим UltraBoom разгоняет динамик до 300% (82 дБ), чтобы звонок было слышно даже рядом с работающим перфоратором.

Когда realme C100x появится в России

Смартфон получил солидный комплект поставки — за это лайк. Фото.

Смартфон получил солидный комплект поставки — за это лайк

В сумме получился на удивление сбалансированный смартфон. Тут нет одной раздутой фишки в ущерб всему остальному — по факту характеристики у C100x ровные и крепкие по всем фронтам, взгляните сами.

Параметрrealme C100x
Аккумулятор8000 мАч, зарядка 45 Вт, реверсивная
ЭкранIPS, 120 Гц, 900 нит, DC-Dimming
ПроцессорUnisoc T7250, 4 ГБ ОЗУ + до 8 ГБ расширения (до 12 ГБ)
Камеры50 Мп основная, 5 Мп фронтальная
ЗащитаArmorShell (падение с 2 м), IP64
Корпус8,78 мм, 219 граммов
ПОrealme UI 7.0 на Android 16
Продажи в Россиис 23 июня 2026 года

Старт продаж в России намечен на 30 июня 2026 года. Цветов два, оба в фактурном дизайне Fluid Design: светлый Golden Coast, вдохновлённый бликами солнца на мокром песке, и тёмный Deepblue Tide с игрой света в океанских глубинах. Официальную цену realme назовёт ближе к релизу, но по позиционированию всё ясно: это народный смартфон, который порадует доступностью и долговечностью.