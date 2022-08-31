Samsung обновила камеру прошлогодних смартфонов, и дорогие камерофоны теперь не нужны

Когда производитель не может качественно улучшить следующее поколение своего смартфона, в ход обычно вступают программные ограничения. Новое устройство получает функции, которые вполне могли быть реализованы и на прошлогоднем девайсе, но старый гаджет лишается их, чтобы вы покупали актуальную модель. Подобным страдают многие компании, включая Samsung. Однако свежее обновление фирменного приложения Камера стирает разницу между Galaxy S21 Ultra и Galaxy S22 Ultra. Объясняем, чем интересен этот апдейт, и почему сейчас нет смысла тратиться на покупку моделей 2022 года.

Сравнение Galaxy S21 Ultra и S22 Ultra

Как я уже сказал в самом начале, на бумаге камеры смартфонов Samsung не отличаются. Оба флагмана получили в свое распоряжение следующий набор сенсоров:

108 Мп (OIS) — основная камера;

12 Мп — широкоугольная;

10 Мп — телефото (3х зум);

40 Мп — фронтальная.

Глобальное изменение — процессор. Если смартфоны серии Galaxy S21 работали на Exynos 2100, то представители линейки Samsung Galaxy S22 обзавелись чипсетом Exynos 2200. Начинка стала немного производительнее, но нас больше интересует переход с графики Mali-G78 MP14 на Samsung Xclipse 920, и он дал небольшие плоды. Впрочем, даже на момент выхода в стоковом приложении Galaxy Camera разница была заметна только в цветопередаче, а качественного изменения не произошло.

Что бы сделал любой другой производитель на месте Samsung, если всем очевидно отсутствие существенной разницы? Просто бы урезал функции камеры старого смартфона, добавив актуальные фишки в устройство 2022 года. Но у Samsung оказалось другое видение ситуации. Разработчики программного обеспечения решили выкатить обновление приложения Galaxy Camera сразу на оба поколения. То есть теперь намного более дорогой Samsung Galaxy S22 Ultra смотрится куда менее привлекательным вариантом покупки. А о том, в чем заключаются изменения приложения, мы сейчас и поговорим.

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Камера Samsung — обновление

Информация про обновление камеры Samsung появилась на корейском форуме компании, где один из сотрудников наглядно продемонстрировал разницу функциональности старого и нового приложения. Первым, чем порадует апдейт, станет поддержка опции Hyperlapse на телефото-объективе, то есть при использовании 3-кратного зума на смартфонах серии Galaxy S21 и S22. Напомню, гиперлапс представляет собой режим ускорения видео, причем итоговую скорость выбирает сам пользователь. До обновления он работал только на основной и широкоугольной камере.

Можно сказать, что Samsung завершил работу над этой функцией, и теперь она доступна на всех объективах (основной, ширик и телефото). Следующая часть обновления коснулась режима сканирования QR-кодов. Во-первых, окно сканера стало больше, и теперь не нужно отводить смартфон слишком далеко, чтобы распознать QR.

Также в новом приложении Камера пользователь может заставить сканер в принудительном порядке распознать QR-код, если это не получилось сделать в автоматическом режиме. Для этого нужно сделать тап по месту, где располагается шифровка. Наконец-то исправлена ошибка, когда владельцам смартфонов приходилось закрывать приложение или переходить по URL-ссылке, если он хочет распознать еще один QR.

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Еще среди фишек новой камеры представители Samsung выделили существенное улучшение работы режима HDR. Если вы до сих пор не знаете, что за собой скрывают эти буквы, то обязательно прочитайте материал, посвященный технологии High Dinamic Range. Ну а я предлагаю поговорить о фактической значимости нововведений, которые могут быть непонятны при беглом взгляде на список изменений. Для этого достаточно взглянуть на две пары снимков, сделанных в режиме HDR примерно с одного ракурса на Galaxy S22 Ultra. Как обычно, слева — результат до, а справа — после.

Возможно, из-за низкого разрешения исходника разница видна не столь отчетливо, однако при должном внимании можно заметить, что на снимках справа лучше обработано небо, да и растительность выглядит более живой. Завершая разговор о фишках обновления Samsung Galaxy, выделим еще несколько чуть менее существенных изменений:

оптимизирован ИИ при работе в автоматическом и ночном режиме фото;

вечерние снимки теперь более насыщенные и яркие;

улучшено качество записи видео, а изменения в том числе коснулись стабилизации изображения.

Важно еще раз отметить, что новые функции будут доступны как на флагманах серии Galaxy S22, так и на прошлогодних смартфонах Samsung Galaxy S21. Поэтому, если вы все еще присматриваетесь к одной из этих моделей, то уже должны догадаться, что переплата за поколение 2022 года выглядит отнюдь не самым рациональным решением.

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В конце несколько слов о дате выхода обновления. Апдейт не зря назвали августовским, так как он уже начал прилетать на устройства из Южной Кореи и Германии. Пользователи смартфонов Samsung, предназначенных для других рынков, на время остаются в стороне. Но в конечном итоге обновление получат все владельцы Galaxy S21 и S22. А пока, чтобы скоротать ожидание, познакомьтесь с функциями камеры Samsung, которые доступны уже сейчас.