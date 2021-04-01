Все мои знакомые переходят с Android на iOS, обратно — никто

Вчера я написал пост о том, как за короткий срок App Store превратился из эталонного магазина приложений в помойку. Обязательно почитайте, там много фактуры, против которой не попрёшь. Однако не это не делает iOS плохой платформой автоматически. Более того, большинство пользователей устройств Apple вообще никак не отреагировали на то, что приложения из App Store воруют деньги и зачастую выдают себя не за то, чем являются на самом деле. Так в чём же дело? Явно не только в фанатской преданности.

Не знаю, как вы, но я заметил, что большинство моих знакомых, которые раньше пользовались Android, со временем пересаживаются на iOS. При этом не было ни одного, кто перешёл бы обратно или просто отказался от iPhone в пользу флагманского Android-смартфона. Серьёзно, ни одного. Поэтому мне стало интересно, как так происходит. Неужели Android – настолько посредственная платформа, что люди бегут с неё сломя голову и никогда не возвращаются назад?

Чем iPhone лучше Android

Сначала я решил, что дело в растущих доходах моих знакомых. Ну, знаете, это стандартная практика, когда люди начинают зарабатывать больше, их потребности растут, и они покупают себе iPhone. В ряде случаев действительно так и было. Но вот в чём дело: современные айфоны стоят не дороже Android-смартфонов из той же категории.

Как Apple обманывает пользователей iOS, а они терпят

Вы в равной степени можете купить iPhone 7 за 20 тысяч рублей и Realme 7 Pro SE, который при этом предложит вам гораздо больше возможностей, чем айфон. Но те, кто начал зарабатывать больше, явно берут аппараты подороже, а среди Android-устройств таких хоть отбавляй. Есть даже дороже, чем iPhone 12 Pro Max. Значит, этот фактор не подходит.

Почему все хотят iPhone

Тогда я просто спросил людей напрямую и выяснил, что они руководствуются совершенно другими доводами:

Во-первых, iPhone ценят за узнаваемость. Как ни странно, но отсутствие выбора в дизайне для тех, кто покупает iPhone, является плюсом, хотя я всегда думал, что всё должно быть наоборот. Именно куцый выбор делает смартфоны Apple такими узнаваемыми – их точно не перепутаешь с Huawei, Xiaomi или Samsung. Зачем это нужно, спросите? Видимо, определённость дарует им спокойствие и осознание, что все знают, что у них iPhone. Странно? Согласен.

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Во-вторых, iPhone удобнее. Минимум настроек, максимум функций и интуитивно понятный интерфейс делают смартфоны Apple выбором тех, кто ценит простоту и функциональность. Айфоны не забиваются мусором со временем, они продолжают работать быстро даже спустя 3-4 года и, конечно, на iOS есть масса приложений, которых нет на Android. Недавно я разбирал, почему разработчики предпочитают тестировать все свои приложения на iOS, а уже потом выводить их на Android. Так же и с пользователями.

В-третьих, iPhone – это самый выгодный смартфон. Мало того, что он может оставаться актуальным по 5-6 лет, так его ещё и можно очень выгодно продать на вторичке. Главное сделать так, чтобы он к тому времени не потерял товарного вида. Не думайте, что люди, которые пакуют свои iPhone в плёнки и чехлы, только и держат в голове его предстоящую продажу. Нет, им самим по кайфу сохранить свой аппарат в идеальном состоянии. А наценка при перепродаже – это лишь побочный фактор.

Кто покупает Android

Возможно, кому-то эти доводы покажутся надуманными и притянутыми за уши. Но я вижу в них довольно чёткую тенденцию. Прежде всего, это отсутствие пресыщения рынка iPhone. То есть смартфонам Apple по-прежнему есть куда расти и развиваться. У них неизменно будет появляться новая аудитория из числа пользователей Android. Кто-то будет зарабатывать больше и купит iPhone, кто-то захочет смартфон, который не стыдно вытащить на людях, а кто-то просто устанет от Android.

Хотите секрет? Android небезопасен из-за глупости самих пользователей

Делает ли это Android плохой ОС? Нет, её позиции по-прежнему сильны, потому что её аудитория довольно обширна и, как ни странно, продолжает расти. Наверняка кто-то соглашается пересесть с iOS на Android. Но, как мне кажется, основной источник подпитки Android – это старая кровь. Это пользователи, которые так или иначе имели дело операционной системой Google. Поэтому она совершенно точно не останется без пользователей. Другое дело, что нет тех, кто мечтает о смартфоне на Android. А тех, кто грезит об iPhone, – хоть отбавляй.