Тут все, что мы знаем об Android 14 за несколько месяцев до презентации

Android 14 — это последняя версия мобильной операционной системы Google, в которой представлен ряд новых функций и улучшений для работающих на ней устройств. Дата выхода Android 14 пока официально не объявлена, но в одном можно не сомневаться совершенно точно — она может выйти в ближайшем будущем. В этой статье мы обсудим новые функции, которые просочились или были подтверждены для Android 14. А заодно посмотрим на список телефонов, которые точно получат новую операционную систему сразу или через некоторое время после ее официального запуска.

Когда выйдет Android 14

В настоящее время нет ни бета-версии, ни открытой версии этой операционной системы для разработчиков (Dev Preview), поскольку она все еще находится в разработке. Тем не менее, мы можем составить график обновлений, если проанализируем обычную стратегию Google Dev Preview, экспериментальное обновление для Google Pixel (вероятно, начиная с Pixel 5 и новее), которое будет первым шагом к новой операционной системе. Сделан этот шаг будет в феврале 2023 года.

Нам придется подождать до Google I/O, прежде чем мы получим первую публичную бета-версию, которую смогут установить на свои смартфоны все пользователи с поддерживаемыми телефонами. Это случится в мае 2023 года, но точная дата пока неизвестна. Окончательный вариант выйдет не раньше конца лета, а, скорее всего, даже в начале осени. Поэтому ориентируемся на сентябрь.

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На какие телефоны можно установить Android 14

Какие Android-совместимые смартфоны, планшеты и другие устройства обновятся до версии 14, пока также неизвестно. Зато мы можем не сомневаться в нескольких устройствах Pixel, которые получат обновление самыми первыми. Среди них:

Googel Pixel 4а

Googel Pixel 5

Googel Pixel 5а

Googel Pixel 6

Googel Pixel 6 Pro

Googel Pixel 6а

Googel Pixel 7

Googel Pixel 7 Pro

Другие смартфоны получат обновление спустя несколько недель или даже месяцев после этого. К ним относятся почти все флагманы последних 2-3 лет и смартфоны средней ценовой категории 1-2 летней давности. С бюджетными устройствами все сложнее.

Как обновить телефон до Android 14

Каждый производитель опубликует график обновления существующих устройств. Как только обновление станет доступно, телефон предупредит вас об этом. Но если вы переживаете, что пропустите его, можете ближе к делу начать время от времени заходить в раздел ”О телефоне” и проверять, нет ли там того, что вы ищите.

Что нового будет в Android 14

Один из самых больших слухов, связанных с Android 14, заключается в том, что в нем можно будет еще более детально настраивать интерфейс, чтобы все было именно так, как вам нравится. Цвет, текстуры и прочие изменения — все это можно будет полноценно менять и настраивать под себя.

Еще одна особенность Android 14, которая по слухам нас ждет, это улучшенное использование сети. Сюда могут входить новые инструменты для управления данными, а также новые функции, позволяющие пользователям экономить трафик при обычном использовании, что немаловажно в некоторых тарифах.

Еще одной новой функцией Android 14 может быть автоматическое сохранение входящих медиафайлов. Это позволит пользователям автоматически сохранять фото и видео из входящих сообщений без необходимости сохранять их вручную. Иногда эту функцию наоборот хочется отключить, но теперь она будет доступна на уровне системы.

Детальные разрешения мультимедиа также могут стать новой функцией в Android 14. Это позволит пользователям устанавливать разные уровни доступа к различным типам мультимедиа, таким как фотографии или видео, для каждого приложения. Это даст пользователям больший контроль над безопасностью и поможет предотвратить нежелательный доступ к конфиденциальной информации.

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Отслеживание здоровья на телефоне

Одной из основных новых функций Android 14 является Health Connect. Она помогает пользователям следить за данными о своем здоровье и физической форме с различных устройств, что упрощает отслеживание их прогресса и постановку целей.

Спутниковая связь в Android

Еще одна интересная новая функция Android 14 — спутниковая связь. Это позволит пользователям подключаться к спутниковым сетям, когда они находятся вне зоны действия других сетей, позволяя оставаться на связи даже в отдаленных или сельских районах.

Будущие телефоны Pixel, вероятно, будут иметь спутниковые возможности, добавленные Google. Но не ясно, сколько других производителей сделают то же самое. Ведь без наличия специального железа это просто функция на бумаге, которая не будет приносить пользы. Кроме того, мы не уверены, будет ли спутниковая связь бесплатной или потребуется платить какие-то взносы. А еще, как это будет работать в России (сполйер: скорее всего, не будет).

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Управление телефоном жестами

В последние годы жесты навигации становятся все более популярными, и Android 14 продолжит эту тенденцию. Благодаря новым жестам пользователи смогут легко перемещаться по своим устройствам. Какие именно это будут жесты, сказать пока сложно, но они облегчат доступ к различным приложениям и функциям, а также помогут в других аспектах системы.

Google уже выпустила предварительную версию Android 14 для разработчиков, которая дает им возможность начать разработку новых приложений и функций. Dev Preview позволит разработчикам протестировать свои приложения и посмотреть, как они работают в новой операционной системе, чтобы внести необходимые изменения до официального выпуска.