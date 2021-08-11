Какие телефоны Xiaomi позволяют увеличить оперативную память

Если взять смартфон в целом, то покупая его, мы всегда обращаем внимание на некоторые параметры. Чаше всего нам интересно, какая у него камера, экран, встроенная и оперативная память. При этом в рамках одной модели влиять мы можем как правило только на объем памяти. Купив смартфон, мы часто можем расширить встроенное хранилище за счет карт памяти, но ничего не можем сделать, когда понимаем, что нам не хватает оперативки. Сейчас производители нашли промежуточное решение для этой проблемы. Оперативную память можно увеличивать программными средствами. Пусть это и ”костыль”, но иногда такое решение будет полезным. Рассказываю, как это работает и какие телефоны Xiaomi позволят пользоваться этой функцией.

Расширение оперативной памяти телефона

Еще в конце апреля Кацпер Скржипек (Kacper Skrzypek), известный специалист по MIUI, сообщил, что Xiaomi работает над функцией расширения оперативной памяти для ее смартфонов. У этой функции даже есть свое незамысловатое название — ”Расширение памяти”.

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Можно ли увеличить оперативную память телефона

Спустя некоторое время новая для Xiaomi функция, с которой до этого пробовали работать другие бренды, стала доступна для нескольких смартфонов под брендами Mi, Redmi и POCO. Теперь у нас есть еще более полный список устройств, которые поддерживают расширение памяти в MIUI.

Функция расширения памяти появляется на смартфонах с обновлением операционной системы. Первоначально она дебютировала в Redmi Note 10 Pro 5G. Через некоторое время обновление появилось на некоторых других устройствах под управлением MIUI 12.5.

Сейчас Кацпер Скржипек поделился списком устройств, которые поддерживают функцию расширения памяти в одном из вариантов — в бета-версии или в стабильной сборке. Вот они.

Какие телефоны поддерживают расширение памяти Все телефоны Snapdragon 888, 870 и 865, кроме Mi MIX Fold (он еще не получил MIUI 12.5)

POCO X3 GT

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi 9T

Redmi 8 Какие телефоны Xiaomi получат расширение памяти Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Redmi 10

Redmi 10S

Redmi 10 5G

Redmi 10 JE

Redmi 10

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 8Т

Redmi Note 8 2021 года

Есть и другие модели, которые в будущем получат обновление, позволяющее пользоваться функцией расширения памяти. Согласно данным Кацпера, устройства с объемом памяти более 256 ГБ могут увеличить объем оперативной памяти на 3 ГБ. При этом устройства с объемом памяти 128 ГБ и 64 ГБ могут увеличить объем оперативной памяти на 2 ГБ и 1 ГБ соответственно.

Как можно увеличивать оперативную память

Как вы понимаете, увеличение оперативной памяти будет осуществляться за счет резервов встроенного хранилища. То есть обычной памяти телефона. Это увеличение не может полностью заменить бОльший объем ОЗУ, так как встроенная память намного медленнее, чем оперативная. А именно скорость влияет на то, как смартфон будет работать и подгружать данные. Стало быть, скорость смартфона в целом станет более медленной.

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Такие функции уже предлагаются и другими производителями. Первым устройством с возможностью расширения памяти был Vivo X60. Его разработчики разрешили пользователям задействовать штатное хранилище своих аппаратов в качестве ОЗУ. В том случае прибавка составляла сразу 3 ГБ, за счёт чего максимальный объём оперативки Vivo X60 мог достигать 15 ГБ.

Компании продвигают функцию виртуального наращивания оперативки в качестве инструмента многозадачности. Якобы за счёт дополнительной ОЗУ смартфоны смогут более эффективно работать с приложениями в фоновом режиме. Для устройств с таким большим объемом памяти это выглядит немного странно, так как среднее приложение в памяти занимает не больше 500 Мб. То есть смартфон с большим объемом оперативки может поддерживать работу пары десятков приложений. Вряд ли для него что-то существенно изменится, если прибавить к этому еще 2-3 ГБ памяти с невысокой скоростью.

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Одно ясно точно. Сейчас все производители Android-смартфонов постепенно начнут предлагать подобные функции, и они станут массовыми. Вот только надо будет внимательнее выбирать устройство перед покупкой. Многие будут писать в графе ”объем оперативной памяти” максимальное значение. Можно сказать программное, а не железное.