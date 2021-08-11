Какие телефоны Xiaomi позволяют увеличить оперативную память

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин 0

Если взять смартфон в целом, то покупая его, мы всегда обращаем внимание на некоторые параметры. Чаше всего нам интересно, какая у него камера, экран, встроенная и оперативная память. При этом в рамках одной модели влиять мы можем как правило только на объем памяти. Купив смартфон, мы часто можем расширить встроенное хранилище за счет карт памяти, но ничего не можем сделать, когда понимаем, что нам не хватает оперативки. Сейчас производители нашли промежуточное решение для этой проблемы. Оперативную память можно увеличивать программными средствами. Пусть это и ”костыль”, но иногда такое решение будет полезным. Рассказываю, как это работает и какие телефоны Xiaomi позволят пользоваться этой функцией.

ОЗУ

Долгие годы оперативную память телефона нельзя было увеличить, но теперь можно.

Расширение оперативной памяти телефона

Еще в конце апреля Кацпер Скржипек (Kacper Skrzypek), известный специалист по MIUI, сообщил, что Xiaomi работает над функцией расширения оперативной памяти для ее смартфонов. У этой функции даже есть свое незамысловатое название — ”Расширение памяти”.

Как очистить оперативную память на телефоне на Андроид.

Можно ли увеличить оперативную память телефона

Спустя некоторое время новая для Xiaomi функция, с которой до этого пробовали работать другие бренды, стала доступна для нескольких смартфонов под брендами Mi, Redmi и POCO. Теперь у нас есть еще более полный список устройств, которые поддерживают расширение памяти в MIUI.

Функция расширения памяти появляется на смартфонах с обновлением операционной системы. Первоначально она дебютировала в Redmi Note 10 Pro 5G. Через некоторое время обновление появилось на некоторых других устройствах под управлением MIUI 12.5.

Xioami

Этот телефон одним из первых получил функцию расширения памяти.

Сейчас Кацпер Скржипек поделился списком устройств, которые поддерживают функцию расширения памяти в одном из вариантов — в бета-версии или в стабильной сборке. Вот они.

Какие телефоны поддерживают расширение памяти

  • Все телефоны Snapdragon 888, 870 и 865, кроме Mi MIX Fold (он еще не получил MIUI 12.5)
  • POCO X3 GT
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi 9 5G
  • Redmi Note 9T 5G
  • Redmi 9T
  • Redmi 8

Какие телефоны Xiaomi получат расширение памяти

  • Xiaomi Mi MIX 4
  • Xiaomi Mi 11 Lite NE
  • Redmi 10
  • Redmi 10S
  • Redmi 10 5G
  • Redmi 10 JE
  • Redmi 10
  • Redmi 9i
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • Redmi 8Т
  • Redmi Note 8 2021 года

Есть и другие модели, которые в будущем получат обновление, позволяющее пользоваться функцией расширения памяти. Согласно данным Кацпера, устройства с объемом памяти более 256 ГБ могут увеличить объем оперативной памяти на 3 ГБ. При этом устройства с объемом памяти 128 ГБ и 64 ГБ могут увеличить объем оперативной памяти на 2 ГБ и 1 ГБ соответственно.

Xiaomi

Функция расширения памяти будет полезна не для всех смартфонов.

Как можно увеличивать оперативную память

Как вы понимаете, увеличение оперативной памяти будет осуществляться за счет резервов встроенного хранилища. То есть обычной памяти телефона. Это увеличение не может полностью заменить бОльший объем ОЗУ, так как встроенная память намного медленнее, чем оперативная. А именно скорость влияет на то, как смартфон будет работать и подгружать данные. Стало быть, скорость смартфона в целом станет более медленной.

Больше памяти и оперативки: почему стоит выбрать Harmony OS, а не Android.

 Такие функции уже предлагаются и другими производителями. Первым устройством с возможностью расширения памяти был Vivo X60. Его разработчики разрешили пользователям задействовать штатное хранилище своих аппаратов в качестве ОЗУ. В том случае прибавка составляла сразу 3 ГБ, за счёт чего максимальный объём оперативки Vivo X60 мог достигать 15 ГБ.

Vivo X60 Pro положил начало тенденции увеличения оперативной памяти.

Компании продвигают функцию виртуального наращивания оперативки в качестве инструмента многозадачности. Якобы за счёт дополнительной ОЗУ смартфоны смогут более эффективно работать с приложениями в фоновом режиме. Для устройств с таким большим объемом памяти это выглядит немного странно, так как среднее приложение в памяти занимает не больше 500 Мб. То есть смартфон с большим объемом оперативки может поддерживать работу пары десятков приложений. Вряд ли для него что-то существенно изменится, если прибавить к этому еще 2-3 ГБ памяти с невысокой скоростью.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Одно ясно точно. Сейчас все производители Android-смартфонов постепенно начнут предлагать подобные функции, и они станут массовыми. Вот только надо будет внимательнее выбирать устройство перед покупкой. Многие будут писать в графе ”объем оперативной памяти” максимальное значение. Можно сказать программное, а не железное.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Тим
Мы все ошибались! Фанаты Apple не так уж и любят компанию

Многие думают, что Apple - это секта, которая затягивает в свои объятия и уже никуда никогда никого не отпускает. С одной стороны, это действительно так, но только отчасти. Собственная экосистема компании действительно затягивает, но есть и кроссплатформенные экосистемы, которые позволяют переходить с одной платформы на другую. Я сам пользуюсь продукцией Apple, но только той, которая мне нравится. При этом я всегда готов от нее отказаться, если что пойдет не так. Именно такое поведение отражается в исследовании, которое говорит о том, что пользователи не так лояльны к купертиновской компании, как об этом принято думать. Есть даже конкретные цифры.

Читать далее
Redmi
Руководитель Redmi намекнул на выход игрового Redmi K50

Игровые смартфоны становятся все более популярными. Кроме того, что они сами по себе существенно более производительны, они еще и предлагают оригинальный дизайн. Он агрессивный, яркий и привлекает внимание даже обычных людей. Именно поэтому выход нового подобного смартфона становится определенным событием в мире технологий. Кроме уже сказанного, их продажи растут и по еще одной причине. Они стали стимулом зарождения рынка мобильного гейминга. Сам по себе выход игр ничего не стоит, если к нему не прилагается нормальное железо. Как только оно появляется, две индустрии начинают подталкивать друг друга и мы получаем взрывной рост. Сейчас мы ждем игровую версию популярного Redmi K50 и теперь у нас есть данные от самого руководителя компании.

Читать далее
Huawei
Huawei может сделать складные смартфоны массовыми

Прошло не так много времени с тех пор, как складные смартфоны стали реальностью. Редкие концепты, которые появлялись только на выставках за несколько лет до этого, не считаются. Мы говорим о настоящей презентации массового продукта, который был представлен в феврале 2019 года, а в продажу поступил в конце того же года. На данный момент всего три крупные компании могут похвастаться тем, что у них есть такие устройства, а флагманами индустрии являются Samsung и с небольшим отставанием от нее Huawei. Еще неизвестно, где бы сейчас была Huawei, если как раз на рубеже выхода Mate X ей не подрезали бы крылья. Но, похоже, она готовится сказать свое веское слово и изменить индустрию складных смартфонов.

Читать далее
Новый комментарий