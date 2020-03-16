Несмотря на то что до некоторых пор я довольно критически высказывался в отношении тех, кто считает обновления Android высшим благом, неожиданно на меня снизошло озарение. Я вдруг понял, что программная поддержка – это чрезвычайно ценный аспект, которым нельзя пренебрегать, тем более, если владеешь смартфоном, который стоит выше среднего. Ведь нельзя просто так купить реально самый лучший на рынке аппарат за 100 тысяч рублей, чтобы через два года он превратился в ничего не стоящую тыкву. Откуда такая категоричность, спросите? Давайте разбираться.

Google реально может решить главную проблему Android. Но понравится этот способ не всем.

Этой весной я собирался с семьёй съездить в одну из стран Европы в отпуск, оформил тур и, поскольку до отъезда оставалось ещё довольно много времени, даже успел про него забыть. Но тут неожиданно оказалось, что авиасообщение с Евросоюзом из-за коронавируса остановлено и никуда лететь нам не светит, поэтому я запросил возврат средств и стал думать, куда потратить хотя бы часть из них. В конце концов, держать такую сумму в рублях довольно рискованно, покупать доллары на них тоже не хотелось, так как они тоже могут упасть, а значит, оставался один выход – купить новенький смартфон и желательно флагманский. Выбор пал, как ни странно, на Galaxy S20 Ultra, но мой настрой мгновенно пропал, как только я вспомнил об одной досадной особенности этого аппарата, а именно – об отвратительной поддержке.

Зачем нужны обновления

Раньше я был уверен, что новые функции можно почерпнуть из стороннего ПО, а о своей безопасности я могу позаботиться и сам – всего-то и нужно, что не скачивать всякий треш из интернета и не раздавать приложениям привилегии направо-налево. Но теперь я изменил своё мнение и не боюсь в этом признаться.

Начнём с того, что высокопроизводительный смартфон с топовой камерой и обширнейшим набором функций должен работать долго. Безусловно, после прекращения поддержки, которая случится через два года, Galaxy S20 Ultra не отключится, а продолжит функционировать и, вероятно, даже будет получать обновления фирменных сервисов Google. Вот только этого явно недостаточно. Аппарат с такими возможностями можно продолжать развивать и дальше – и именно так делает Apple, которая год от года снабжает новыми функциями свои iPhone.

Samsung доказала, что обновления для Android могут выходить быстро

Да, я говорил, что можно просто накачать нужный софт и научить аппарат новым трюкам, но, справедливости ради замечу, что ни один сторонний разработчик не станет оптимизировать работу своих приложений для конкретного устройства так, как это сделает сам производитель. В итоге работать так же гладко, как вписанные нативно функции сторонний софт не будет, хотя Samsung смогла бы продолжить снабжать S20 Ultra новыми функциями и на второй, и на третий, и на четвёртый год. Для этого даже не придётся проводить аппаратный апгрейд, ведь смартфон уже имеет 108-мегапиксельную камеру, 16 гигов оперативки и мощнейший на рынке мобильный процессор. Знай только — выпускай программные обновления, которые будут улучшать качество зума, расширять возможности при работе с дополненной реальностью, прорабатывать новые режимы съёмки вроде Deep Fusion от Apple и много чего ещё.

Как защитить Android-смартфон

С безопасностью тоже не всё так однозначно. С одной стороны, и вправду можно уберечься от вредоносных программ, если внимательно следить за тем, что именно вы скачиваете и не раздавать установленным приложениям все привилегии, которые они запрашивают. Но, с другой стороны, существуют реально опасные уязвимости, которые позволяют перехватывать интернет-трафик, устанавливать слежку, взламывая Bluetooth и даже организовывать шлюз между уязвимым устройством и серверами злоумышленников, по которому передаются все данные из его памяти.

Google решила сделать процесс обновления Android проще

Можно ли это предотвратить? Конечно, да. Но только здесь есть маленькая загвоздка: Google выпускает обновления с исправлениями только для смартфонов не старше двух лет, тогда как все остальные остаются в опасности. Даже ежемесячные патчи безопасности, которые на поверку оказываются не такими уж и ежемесячными, ситуацию особенно не исправляют, потому что поисковый гигант зачастую закладывает баг-фикс только в актуальную версию Android. Это значит, что те аппараты, которые ещё обновляются, получат исправление, а те, которые нет – нет.

Как сделать Android лучше

Ну, и, конечно, не следует забывать об оптимизации, ведь безопасность и новые функции – это ещё не все. Обновления позволяют поддерживать операционную систему в актуальном состоянии, повышая её производительность. Этого можно добиться, например, заменив файловую систему платформы, как это в своё время сделала Apple. В результате даже старые iPhone 5s и iPhone 6 стали работать заметно быстрее, запуская штатные и сторонние приложения за меньшее время, просто потому что файловая система позволяет быстрее обрабатывать команды.

Google придумала, как продлить сроки обновления смартфонов на Android

А ведь есть ещё такой показатель, как задержка при воспроизведении музыки. Он не имеет отношения к производительности смартфона и его аппаратным характеристикам, а зависит от оптимизации кодеков и других программных настроек. Добиться низкой задержки невозможно без изменения операционной системы, но из-за того, что производители Android-смартфонов понимают, что служить их флагманам осталось всего пару лет, они даже не заморачиваются на этот счёт и уделяют внимание другим, более важным, с их точки зрения, функциям. В результате о том, чтобы работать на Android с музыкой, не может быть и речи. В отличие от iOS.

Что всё это значит? Я не буду покупать Galaxy S20 Ultra, хотя реально собирался. Всё-таки 2 года работы за 100 тысяч рублей – это не совсем то, чего я хочу от смартфона. За это время он даже устареть как следует не успеет, но его уже предадут забвению, потому что на рынке появятся новые устройства за те же деньги и с тем же сроком годности. Поэтому я, пожалуй, просто куплю новый iPhone 11 Pro Max, который – я уверен в этом – прослужит мне 3-4 года, но даже после этого останется актуальным, перейдя кому-нибудь из родни по наследству.