Почему все дорожает? Телефоны, планшеты и другая техника

Наверняка вы заметили, что техника в последнее время только дорожает и дорожает. На то, что раньше мог купить почти каждый, теперь часто требуется накопить. Многие вещи из мира смартфонов, ноутбуков, планшетов и просто домашней техники и вовсе стали недоступными. Но причина происходящего намного сложнее, чем многим кажется на первый взгляд. Виной тому разные факторы, которые не так просто изменить или преодолеть. Более того, подобная ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. В этой статье мы рассмотрим одну из самых важных причин происходящего. Хотя, конечно, их намного больше.

Почему все дорожает

Глобальная нехватка полупроводников уже сказалась на различных отраслях промышленности, таких, как автомобилестроение. Но сейчас, по прошествии некоторого времени это оказывает все большее влияние на рынки. Такие виды потребительской электроники, как персональные компьютеры, смартфоны и бытовая техника постепенно становятся все дороже и дороже во всех ценовых сегментах.

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Согласно отчету ChinaDaily, на этих рынках уже происходят корректировки цен с начала этого года. В новостях, основанных на отчете Business Herald, добавлено, что средние цены на отгруженные ноутбуки в Китае выросли на 6,1 процента в первом квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом. Лю Цзюнь, президент китайского отделения Lenovo, заявил на финансовом брифинге: ”Ожидается, что в индустрии ПК в течение всего года будет наблюдаться рост цен”.

Почему все зависит от Китая

При этом именно заявления из Китая должны привлекать самое большое внимание. Именно оттуда прямо или косвенно поступает львиная доля электроники, и если она дорожает в этой стране, то подорожает и по всему миру.

Исследователь IDC Джитеш Убрани добавил, что ”рынок продолжает бороться с неудачами, включая нехватку компонентов и проблемы с логистикой, каждая из которых способствовала увеличению средних отпускных цен”. Примечательно, что цены на некоторые модели, такие, как линейка Huawei MateBook, выросли примерно на 30-100 долларов США по сравнению с несколькими месяцами ранее. Но речь не только о Huawei. Другие производители тоже были вынуждены поднимать цены. К ним относятся Acer, ASUS, Lenovo и другие.

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Из приведенной выше цитаты можно легко понять, что малейшей неопределенности на таком огромном рынке достаточно для того, чтобы поднять цены, а когда сходится буквально все — от пандемии до проблем у заводов — то ситуация становится критической. Особенно, когда все это происходит на фоне всеобщего роста спроса на некоторые гаджеты, вроде видеокарт для майнинга и игровых приставок нового поколения от Sony и Microsoft. Косвенно они тоже виноваты в повышении цен и наступлении кризиса процессоров.

Какая техника и на сколько подорожала

Статистика показала, что более 30 компаний полупроводниковой промышленности скорректировали свои цены в течение последнего квартала. Увеличение варьировалось в диапазоне от 10 до 30 процентов. Это существенно, когда речь идет и так о дорогой технике, к покупке которой люди достаточно долго готовятся. Например, компьютер, флагманский смартфон, большой телевизор или автомобиль.

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Почему дорожают автомобили

Последние тоже сильно подвержены тому, что происходит в мире. Говорить сейчас об этом еще раз большого смысла нет. Я уже рассказывал причины и приводил цифры в этой статье. Достаточно только сказать, что автомобили в последнее время просто напичканы чипами и прочими электронными прибамбасами. Когда их нет, их приходится или покупать втридорога, или просто ”останавливать конвейеры”. В любом случае, это тоже ведет к увеличению стоимости. В итоге дорожает все по цепочке.

Райан Рейт, вице-президент программы IDC, сказал, что продолжающийся дефицит не влияет на потребности отрасли. При этом заказы производителям продолжают поступать. Но несмотря на дефицит, мировая выручка от производства полупроводников в прошлом году выросла до 464 миллиардов долларов. Вот такая вот арифметика.

Когда закончится дефицит процессоров

Дефицит всегда вызывает повышение цен. Производители чипов должны зарабатывать и они могут себе позволить поднять цены из-за того, что спрос превышает предложение. А дальше каждое последующее звено дорожает из-за предыдущего.

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Так что не спешите сваливать все на курс валют в нашей стране. Хотя он тоже оказал серьезное влияние на увеличение стоимости электроники. Но в последнее время и без него появилась большая проблема, которая по прогнозам аналитиков в лучшем случае решится в первой половине следующего года, а может быть и позже. Вот только захотят ли игроки рынка снижать цены обратно или их и так все устраивает? Это мы узнаем только через год, не раньше.