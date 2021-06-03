Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Вчера Huawei официально выпустила Harmony OS 2.0 для смартфонов и планшетов. До этого операционка около года находилась в стадии бета-тестирования, и в течение этого времени о ней было почти ничего неизвестно. Всё, что мы выяснили, — это минимальные системные требования, которые позволяют запускать ОС на устройствах с 128 КБ оперативки, и использование в качестве базы для Harmony OS операционной системы Android. Но всё это мелочи по сравнению с тем, какие устройства получат поддержку новой операционки Huawei.
На вчерашней презентации Huawei явственно показала, что теперь Honor не имеет к ней никакого отношения. Поэтому компания ни слова не сказала о смартфонах бывшего суббренда и даже не упомянула о совместимости устройств Honor с Harmony OS. Из-за этого многие даже подумали, то ни один смартфон бренда не получит новую ОС. Но это не так.
Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны
Несмотря на то что независимая Honor объявила о том, что не будет использовать Harmony OS, старые смартфоны, которые компания выпустила до продажи, являются интеллектуальной собственностью Huawei. Соответственно, на ней лежит обязанность по программной поддержке старых устройств Honor. Причём обновление до Harmony OS будет распространяться не только на смартфоны, но и на планшеты бренда.
Какие смартфоны Honor получат Harmony OS
Обновление будет происходить в два долгих этапа. В рамках первого этапа Huawei будет обновлять все смартфоны и планшеты Honor, выпущенные в период с начала 2019 года до настоящего времени. В основном это те самые устройтва, которые вышли в период действия американских санкций. Они находятся в наименее выигрышном положении, поэтому им обновление будет предоставлено в первую очередь. Впрочем, среди них есть и те, которые под санкции не попали:
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor 30
- Honor 30S
- Honor V20
- Honor V20 Moschino Edition
- Honor Magic 2
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor X10 Max
- Honor X10
- Honor Play 4 Pro
- Honor 30 Youth Edition
- Honor Play 4
- Honor Pad V6
- Honor Pad X6
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Первый этап обновления стартует только в четвёртом квартале 2021 года и будет длиться «до завершения». Очень туманная и удобная формулировка, которая не имеет конкретной даты окончания. Так что ничто не мешает Huawei растянуть переход между платформами и на полгода, и на год, и даже на полтора, как это нередко случалось с обновлениями Android.
Старые смартфоны с поддержкой Harmony OS
В рамках второго этапа распространения HarmonyOS доберётся до всех остальных смартфонов Honor, которые вышли в период с 2017 по 2019 годы включительно. То есть это довольно старые устройства, но Huawei решила не бросать и их, а предоставить их владельцам возможность перехода на новую и актуальную операционку с более широким спектром возможностей. Вот они:
- Honor V10
- Honor 10
- Honor Play
- Honor 20S
- Honor Play 4T Pro
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor 8X
- Honor 10 Youth Edition
- Honor 20i
- Honor 20 Youth Edition
- Honor 9
- Honor V9
- Honor Play 3
- Honor Note 10″
- Honor Pad 5 8″
- Honor Pad 5 10.1″
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Эти устройства начнут обновляться в самую последнюю очередь. Huawei обещает, что для них Harmony OS выйдет только в первом квартале 2022 года. То есть до момента начала распространения остаётся ещё около 8 месяцев, а ведь весь цикл будет длиться тоже никак не менее года. Ведь Huawei нужно провести адаптацию операционки под аппаратные особенности всех устройств, а это займёт немало времени и сил.