iPad Pro, Huawei MatePad Pro, Samsung Galaxy Tab S7+: что лучше?

За последние несколько месяцев вышло очень много хороших планшетов, которые претендуют на то, чтобы стать или хотя бы считаться премиальными. Выпустили их лидеры индустрии, пусть у одного из них в последнее время немного подрезаны крылья. Мы попробуем сравнить их и понять, какой из них купить и стоит ли вообще их покупать или это совершенно ненужные продукты. Для сравнения мы возьмем топовые на сегодняшний день Samsung Galaxy Tab S7+, iPad Pro с чипом M1 и Huawei MatePad Pro, который представили несколько дней назад и который чуть ли не во всем подозрительно похож на iPad последних лет. Победителя мы вряд ли выявим, так как все устройства отличные, но какое из них в чем лучше мы точно поймем.

Флагманские планшеты

Huawei выпустила первое устройство с новой операционной системой HarmonyOS 2.0, благодаря которой компания решительно прощается с Google и пытается освободиться от влияния США. Этот планшет получил имя MatePad Pro. Он поставляется в двух вариантах: с диагональю 10,8 дюйма и 12,6 дюйма. Наряду с Samsung Galaxy Tab S7+, Huawei MatePad Pro 12.6 являются самыми мощными планшетами на Android (или около того). iPad Pro стоит рассматривать отдельно не только потому, что у него другое железо, а потому, что это железо даже не мобильного, а десктопного уровня. Надо ли такое? Кому-то да, но не всем.

Huawei представила новые FreeBuds 4, Watch 3 и супер-планшет MatePad Pro.

Самый красивый планшет

Дизайн — не самый важный аспект, когда речь идет о планшетах, но красивое устройство это все равно хорошо, и рассмотреть гаджеты с точки зрения дизайна все равно надо. iPad Pro 12.9 имеет более квадратную форму, поскольку соотношение сторон его экрана составляет 4:3, в то время, как Samsung Galaxy Tab S7+ и Huawei MatePad Pro имеют более прямоугольную форму с соотношением сторон 16:10. Соотношение сторон 4:3 лучше для чтения, просмотра фотографий и серфинга в Интернете, а соотношение сторон 16:10 лучше для видеоконтента. Поэтому выбирать вам.

Планшет с хорошим экраном

Самый привлекательный дисплей у нового iPad Pro, который является первым планшетом с мини-светодиодным дисплеем (miniLED), но только в версии 12,9 дюйма. Эта панель Liquid Retina XDR также имеет частоту обновления 120 Гц и поддержку Dolby Vision, а по качеству матрицы она идентична мониторам профессионального уровня. Но несмотря на то, что это настолько продвинутый дисплей, это все равно ЖК-панель с ее плюсами и минусами.

С Samsung Galaxy Tab S7+ вы получите AMOLED-дисплей с сертификацией HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. MatePad Pro также предлагает OLED-дисплей, но ему не хватает высокой частоты обновления и он меньше. Все планшеты поддерживают перо и физическую клавиатуру.

Самый мощный планшет

В каждом случае вы получаете аппаратное обеспечение флагманского уровня. Но Apple iPad Pro в данном случае впереди остальных. В его процессоре скрыта просто сумасшедшая производительность. Не всем она будет нужна, но даже под нагрузкой планшет работает просто отлично и отзывается моментально. Например, при обработке RAW-фотографий, монтаже видео и даже в играх. За все это стоит благодарить чип Apple M1.

Кроме того, планшет имеет до 16 ГБ оперативной памяти, и это первый в мире планшет с 2 ТБ встроенной памяти. Правда, стоит такая версия больше 200 000 рублей, но если вы готовы столько заплатить, то почему бы и нет. Он работает под управлением iPadOS, Samsung Galaxy Tab S7 + работает под управлением Android 11, а MatePad Pro поставляется с ответвлением HarmonyOS 2.0. Долго рассказывать про них нечего. Это лучшее, что можно найти на Android (или почти на нем), но они уступают iPad.

Новый iPad Pro просто унижает Android-планшеты. Или нет?

Планшет с хорошей камерой

Так получилось, что и тут iPad будет лидировать. Apple сильно вложилась в камеру планшета и получила свои плоды. Он оснащен основным датчиком на 12 Мп с апертурой f/1.8, сверхшироким датчиком на 10 Мп и LiDAR для сканирования пространства и максимально качественной проработки дополненной реальности. Фронтальная камера с разрешением 12 Мп тоже хороша. А еще она умеет отслеживать положение человека и следить за ним, когда он перемещается в кадре во время видеозвонка.

Следом идет планшет Huawei, который так же получил камеру на 13 МП и LiDAR. Samsung на фоне таких конкурентов вообще не про камеру.

Планшет с самым большим аккумулятором

А вот тут неожиданно на первое место выходит планшет от Huawei. Полноценных тестов пока не было, но утверждается, что от батареи на 10 050 мАч он может работать до 14 часов, что является очень достойным результатом.

Кроме этого, MatePad Pro — единственный планшет, который поддерживает беспроводную зарядку (хотя непонятно, кому это нужно) и обратную беспроводную зарядку (это уже более полезно). Кроме этого, есть быстрая зарядка с мощностью 40 Вт.

Сколько стоит хороший планшет

Ожидать, что такие монстры будут дешевыми, нелогично. Стартовая цена Huawei MatePad Pro составляет 975 долларов (примерно 71 000 рублей, но в России пока официально не появился), Samsung Galaxy Tab S7+ — 62 990 рублей, а iPad Pro M1 — стартует от 77 990 рублей.

Пусть iPad и стоит дороже, но за эти деньги ему есть, что предложить покупателям, и если вам нужен бескомпромиссный вариант, то это он. Ниже приведены основные плюсы и минусы каждой модели.

Мы все ошибались! Фанаты Apple не так уж и любят компанию.

Особенности Samsung Galaxy Tab S7+

Плюсы:

Дисплей 120 Гц

Работа с S Pen

Быстрая зарядка

Поддержка microSD-карт

Минусы:

Маленький экран

Особенности Huawei MatePad Pro 12.6 2021

Плюсы:

Хорошая цена

Беспроводная зарядка

Обратная беспроводная зарядка

8 динамиков

Минусы:

Пока не проверенная операционная система

Особенности Apple iPad Pro M1

Плюсы:

Высочайшая производительность

Крутая камера

LiDAR

miniLED дисплей (в версии 12,9 дюйма)

Удобные аксессуары

Поддержка eSIM и обычной симки

Минусы: