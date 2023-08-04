Даже не думал, что Xiaomi Pad 6 — настолько крутой планшет. Есть минимум 5 причин, почему его стоит купить

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Герман Вологжанин

Который год человечество пытается найти ответ на вопрос, почему все, за что берется Xiaomi, получается таким крутым. К ее смартфонам мы уже привыкли. Фитнес-браслеты тоже продолжают оставаться вне конкуренции, а сейчас и планшеты подопечных Лэй Цзюня вышли на беспрецедентно высокий уровень. Пока оппоненты либо заламывают цену, любо предлагают продукт посредственного качества, Xiaomi Pad 6 наглядно демонстрирует, каким должен быть лучший планшет 2023 года по соотношению цены и характеристик.

Даже не думал, что Xiaomi Pad 6 — настолько крутой планшет. Есть минимум 5 причин, почему его стоит купить. Xiaomi Pad 6 — стильный и очень крутой планшет. Фото.

Xiaomi Pad 6 — стильный и очень крутой планшет

Красивый планшет Xiaomi Pad 6

Как и смартфон, планшет представляет собой не только умное устройство, но и своего рода аксессуар, который всегда находится с нами. В этом отношении Xiaomi Pad 6 предлагает цельнометаллический корпус, выполненный в одном из следующих цветов:

  • космический серый;
  • голубой туман;
  • золото.

Несмотря на использование премиальных материалов, планшет Xiaomi Pad 6 весит всего 491 грамм, а толщина его корпуса составляет скромные 6.51 мм. Настоящий кайф для рук!

Купить Xiaomi Pad 6

В дизайне нового планшета 2023 года прослеживаются нотки флагманского смартфона Xiaomi 13. Ведь именно в таком стиле оформлен пьедестал камеры. Пускай планшеты берут не ради того, чтобы фотографировать, характеристики Xiaomi Pad 6 не заставляют усомниться в качестве его съемки.

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Возможно, лучший планшет для работы

В Xiaomi Pad 6 производитель сделал упор на возможности, позволяющие использовать планшет в качестве инструмента для работы. Поэтому оболочку MIUI 14 Pad оснастили продвинутым режимом многозадачности. В ней появился быстрый доступ к разделению экрана через свайп тремя пальцами, а также одновременный запуск до 4-х приложений в виде отдельных окон с возможностью перетаскивания файлов из одной программы в другую одним движением.

Возможно, лучший планшет для работы. MIUI 14 идеально адаптировали под особенности планшета. Фото.

MIUI 14 идеально адаптировали под особенности планшета

Кроме того, под MIUI 14 для планшетов адаптировали свыше 200 различных приложений, а сам Xiaomi Pad 6 оснастили разъемом USB-C версии 3.2 Gen 1. Это значит, что теперь по проводу данные с Android-устройства на ПК передаются с невероятной скоростью.

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Планшет с большим экраном

Одно из главных достоинств планшета Xiaomi Pad 6 — его 11-дюймовый экран. Он выполнен по технологии IPS, но при этом поддерживает HDR10 и Dolby Vision, а в настройках устройства можно найти кучу дополнительных функций, улучшающих качество картинки (например, MEMC для принудительного увеличения частоты кадров видео).

Планшет с большим экраном. Дисплей Xiaomi Pad 6 поддерживает несколько разных технологий улучшения изображения. Фото.

Дисплей Xiaomi Pad 6 поддерживает несколько разных технологий улучшения изображения

Что касается самой матрицы, то она поддерживает частоту обновления вплоть до 144 Гц, за счет чего интерфейс MIUI 14 работает максимально плавно. Крутой экран с защитой зрения дополняет четверка стереодинамиков, обеспечивающих объемное звучание, так что просмотр видео и фильмов на Xiaomi Pad 6 превращается в сплошное удовольствие.

Характеристики Xiaomi Pad 6

Вне зависимости от того, берете вы смартфон или планшет Xiaomi, любое устройство производителя отличается топовыми характеристиками. Xiaomi Pad 6, разумеется, не является исключением. Просто взгляните на его начинку, и все сомнения относительно качества этого планшета на Андроид отпадут сами собой.

ХарактеристикиXiaomi Pad 6
Экран11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорSnapdragon 870
Память6/128, 8/128 или 8/256 Гб
Аккумулятор8840 мАч
Зарядка33 Вт

Все характеристики Xiaomi Pad 6

Планшет 2023 года работает на проверенном временем процессоре Snapdragon 870, который набирает более 800 тысяч баллов в AnTuTu. Подобного уровня мощности достаточно не только для комфортной работы в режиме многозадачности, но и для гейминга на высоких настройках графики. Xiaomi Pad 6 потянет любую игру и не поперхнется.

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Хотя основная камера планшета имеет скромное разрешение, за счет процессора Snapdragon 870 она способна записывать видео в 4K, а продвинутые алгоритмы обработки изображения помогают всегда выглядеть превосходно. Наконец, батарея на 8840 мАч обеспечивает 16 часов автономной работы в режиме непрерывного просмотра фильмов.

Новые аксессуары для планшета

Новые аксессуары для планшета. Дополнительно к планшету можно прикупить стилус, клавиатуру или подставку. Фото.

Дополнительно к планшету можно прикупить стилус, клавиатуру или подставку

Одновременно с планшетом Xiaomi Pad 6 в продажу поступают новые аксессуары, дополняющие и без того классное устройство:

  • стилус Xiaomi Smart Pen второго поколения, который поддерживает 4096 степеней нажатия;
  • клавиатура Xiaomi Pad 6 Keyboard, имеющая 64 клавиши;
  • бампер Xiaomi Pad 6 Cover с удобной подставкой.

Купить Xiaomi Pad 6 можно начиная с 4 августа. В этот день стартовали продажи глобальной версии планшета на AliExpress. В рамках специального предложения на странице товара доступны купоны с ограниченным сроком действия. А итоговая цена Xiaomi Pad 6 составит приблизительно $300 (~ 29 000 ₽).

Купить Xiaomi Pad 6

Кроме того, первые 360 покупателей получат подарок. В качестве приза может достаться еще один планшет Xiaomi Pad 6, смарт-часы POCO Watch, фитнес-браслет Redmi Band 2 или свежайшие наушники Redmi Buds Essential.

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