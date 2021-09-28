Google запатентовала планшет в линейке Pixel

Ох уж эти слухи, то они сулят нам одно, потом другое, а после этого все сказанное внезапно оказывается правдой. Так было с самыми разными гаджетами. Да что там, все гаджеты появились из слухов. Впрочем, не буду усложнять свою мысль, тем более, что сейчас речь о довольно достоверной информации, согласно которой Google запатентовала свой собственный планшет под торговой маркой Pixel. Его появление без сомнения доавит интриги в борьбу на рынке планшетов, где Apple в последнее время вообще перестала ощущать на себе, что такое конкуренция. Осталось только понять, чего нам ждать от новинки. Тем более, на основании имеющейся информации мы можем оставить довольно полную картину.

Как может выглядет планшет Google Pixel

Стоит сразу оговориться, что наличие патента еще не является гарантией того, что компания действительно собирается выпустить собственный планшет. Но с большой долей вероятности это говорит о ее намерениях. Впрочем, иногда это может означать кое-что еще, но к этому мы вернемся ближе к концу статьи.

Началось все с того, что дизайн нового планшета появился в Патентном ведомстве Японии (JPO). Google действительно запатентовала его и это не могло укрыться от внимательных глаз ребят из Letsgodigital.

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Стоит отметить одну важную деталь. Заявка на патент дизайна была подана еще в марте 2019 года, но получен он был только 28 июня 2021 года. К заявке прилагались эскизы планшета, на основании которых специалисты из Letsgodigital в партнерстве с Джузеппе Спинелли создали рендеры потенциального планшета из линейки Google Pixel.

Безрамочный планшет

Как видите, устройство действительно выглядит очень интересно. Первое, что мы можем заметить, это то, насколько тонкие у него лицевые панели. Неизвестно, действительно ли Google сможет реализовать такое. Хотя, тонкие грани экрана не всегда хороши для подобных устройство. Дело в том, что сейчас они делаются больше, чем могли бы быть, для того, чтобы за них было удобно держаться.

Если этот планшет действительно будет выпущен, эти лицевые панели могут быть проблемой, когда вы будете держать устройство. Хотя, Google может иметь в рукаве козырь с программный отключением касаний в области граней. Наверняка, вы также заметите, что в устройстве есть отверстие для камеры. Это небольшое дополнение дизайнера, так как в оригинальных эскизах камеры вообще не было.

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Задняя часть устройства довольно интересная. На ней есть часть, которая может быть стеклянным акцентом, как показано на сторонних рендерах. Внутри может находиться логотип Google, хотя он может быть не таким большим, как показано на изображениях.

Кнопки питания и качельки регулировки громкости расположены на верхней части планшета, то есть в горизонтальном положении. Это может говорить об использовании со стилусами. Например, в новом iPad Mini с поддержкой Apple Pencil второго поколения просто нет места для размещения кнопок, когда к корпуса примагничен стилус. А может быть просто это устройство изначально ориентировано на горизонтальное использование в течение большей части времени.

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Планшет без камеры

Что примечательно, на задней стенке в эскизах тоже не было камеры. Наивно полагать, что Google выпустит планшет без основной камеры. Поэтому, можно быть уверенными, что она не является частью патента.

Разумеется, заряжаться потенциальный планшет должен через порт USB Type-C, что наконец-то стало настоящим стандартом для отрасли, сделав многие гаджеты по-настоящему универсальными.

Согласитесь, немного странно выглядит патент, который не показывает толком ничего, кроме общих форма устройства, которые похожи у всех планшетов. Как я говорил в начале статьи, может быть еще одна причина, для чего компании нужен этот патент. Это может быть просто повод, чтобы мы о нем говорили. Так Google покажет себя компанией, которая стремится занять эту нишу. Впрочем, скорее всего она действительно хотела бы это сделать. Сейчас, когда доля планшетов растет, а устройства на Android являются чем-то довольно сомнительным, выход полноценного устройства от Google мог бы многое изменить и почти автоматически сделать его лучшим в своем роде.