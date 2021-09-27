Эти функции перестанут быть эксклюзивными для Google Pixel

Пусть телефоны Google Pixel и не являются самыми продаваемыми в мире, находясь где-то ближе ко второму десятку, но они имеют то, чего нет у других. Это просто бесконечная поддержка Google, которая в конечном итоге выливается в новые возможности и эксклюзивные функции для этого телефона. Сейчас нет смысла перечислять их, так как их было довольно много. Куда интереснее то, что теперь часть этих функций будет доступна другим моделям телефонов. Часть из обновлений касается сервисов компании, другая часть — безопасности, но есть и то, что просто является удобными и полезными функциями на каждый день.

Новый функции Android-телефонов

О появлении новых функций стало известно на прошлой неделе, когда Google сама рассказала о них. Речь шла как о действительно новых функциях, так и о тех, которые раньше были доступны только смартфонам Google Pixel, но теперь гигант поисковых систем делает их доступными для некоторых других моделей.

Центр напоминаний Android

Одна из самых заметных новых функций — это ”центр напоминаний”, который объединяет все ваши напоминания в одном месте. Он позволяет вам управлять ими с помощью голоса, просто попросив ассистента открыть соответствующее меню.

Google также будет отображать рекомендуемые напоминания для повторяющихся задач. Например, функции управления умным домом или некоторые другие. Вы сможете активировать эти предложения одним касанием.

Пульт ДУ для Android TV

Google также превращает ваш телефон Android в пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать почти любой современный телевизор на Android. Так же можно будет выбирать фильм для просмотра или вводить пароли. Новая функция похожа на приложение Apple TV Remote, которое превращает iPhone в универсальный пульт для управления Apple TV.

Функция дистанционного управления уже доступна. Перейти к этой опции можно, добавив плитку в быстрые настройки телефона или используя само приложение Google TV. Пока приложение работает не везде, но компания заявила о намерении расширить доступность и добавить в список еще 14 стран.

Защищенная папка Google Фото

Google ранее запустила эксклюзивную функцию Pixel для Google Фото под названием ”Locked Folder”, которая позволяет скрывать конфиденциальные фотографии и видео в защищенном паролем пространстве. Однако при запуске функция была доступна только на телефонах Google Pixel.

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Теперь Google существенно расширяет перечень устройств, которые будут поддерживать эту функцию. Она будет поддерживать телефоны под управлением Android Marshmallow и более новые.

Что нового в Gboard

Gboard также получает множество новых функций, в частности касающихся копирования и вставки. Одна из новых возможностей — это функция, которая автоматически извлекает важную информацию, такую, ​​как URL-адреса, номера телефонов и адреса электронной почты из скопированного вами текста. Затем эти данные будут разделены на несколько вариантов вставки, чтобы вы могли выбрать именно то, что вам нужно.

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Изменения так же коснулись эмодзи. В существующий каталог Gboard Emoji Kitchen в ближайшие месяцы будет собрано более 1500 самых разных стикеров.

Smart Compose также внедряется на большее количество телефонов Android после того, как ранее был ограничен таким устройством, как Google Pixel 5. Он поддерживает устройства под управлением Android 11 или более поздней версии. Gboard также предлагает варианты скриншотов при написании сообщения.

Ограничение передачи данных через Nearby Share

Свежее обновление позволяет вам выбирать, кто может отправлять файлы на ваш телефон через Nearby Share. Вы можете сделать свое устройство доступным для всех, только для ваших контактов или вообще ни для кого. Также есть возможность быстрых настроек для выбора ваших предпочтений.

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Функция Heads Up, представленная ранее в этом году для телефонов Pixel, теперь доступна на большем количестве устройств под управлением Android 9 и новее. Получить доступ к ней можно через настройку цифрового благополучия. Если включите эту функцию, телефон будет напоминать вам о необходимости обращать внимание на свое окружение, когда вы передвигаетесь с телефоном.

Есть и некоторые другие изменения, в частности касающиеся Android Auto. Все это говорит о том, что Google ведет политику расширения функций. Часть из них просто тестировалась на пользователях Pixel, как на фокус-группе, а другая изначально создавалась как эксклюзив, но теперь просуществовала достаточно времени для того, чтобы открыть к ней доступ для всех. А со временем таких функций будет появляться только больше.