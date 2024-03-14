Нашел крутой планшет на Андроид со скидкой. Он еще не вышел, но уже кладет на лопатки iPad и даже ноутбуки

Практически каждый месяц в году производители электроники представляют новые устройства. Больше всего внимания к крупным брендам, которые успели зарекомендовать себя, но в последнее время они объективно топчутся на месте, фактически выкатывая гаджеты с минимумом нововведений. При этом условные планшеты стоят довольно дорого, так что, обычным фанатам техники остается о них лишь мечтать. На их фоне намного выигрышнее смотрятся устройства от молодых брендов — например, новейший планшет HOTWAV Pad 11. Его изюминка не только в стильном внешнем виде и внушительных характеристиках, но и в очень аппетитной цене!

Недорогой удобный планшет для работы

Бытует мнение, что недорогие планшеты видно издалека: в первую очередь, их невысокую цену легко определить по внешнему виду. Спешу вас огорчить, но это правило уже не актуально. Новейший планшет 2024 года HOTWAV Pad 11 — яркое тому доказательство.

Новый планшет имеет алюминиевый корпус с прямыми гранями , как и подобает дорогим моделям.

, как и подобает дорогим моделям. Ультратонкий корпус толщиной всего 7,6 мм и весом всего 516 г.

толщиной всего 7,6 мм и весом всего 516 г. Сзади установлен стильный вертикальный модуль камер вдоль одной из граней.

Добавляет стиля HOTWAV Pad 11 фронтальная камера на боковой грани. Это прекрасное решение, так как в 2024 году большинство людей использует планшет горизонтально во время работы. А для развлечений производитель не поскупился на 4 динамика с объемным звучанием, чтобы вам было максимально комфортно смотреть любимые фильмы и шоу.

Стильный планшет HOTWAV Pad 11

Мощный планшет на Андроид

HOTWAV Pad 11 может похвастаться не только ультрамодным внешним видом, но и хорошей начинкой. Недорогой планшет работает на базе чипа Unisoc T606 — производительного чипсета для повседневных задач. Он выдает свыше 240 000 очков в AnTuTu, поэтому без труда справится не только с производительными приложениями, но и играми.

Купить недорогой планшет HOTWAV Pad 11 нужно еще и по той причине, что он по умолчанию имеет сразу 6 ГБ ОЗУ. Этого и так более чем достаточно для пользователей, но производитель добавил к ним еще 6 Гб виртуальной памяти. Такое приятное дополнение позволит вам хранить приложения открытыми, не переживая за то, что устройство может начать глючить.

Как уже говорилось выше, HOTWAV Pad 11 чертовски хорош в повседневном использовании. Вы точно не сможете оторваться от качественного 11-дюймового дисплея с разрешением 2К и небольшими рамками! Планшет не навредит зрению, ведь его экран сертифицирован по стандарту TUV SUD, что означает наличие защиты для глаз и низкое излучение синего света.

HOTWAV Pad 11 дешево

Ноутбук или планшет с клавиатурой — что купить

Как ни старались производители все эти годы, но у них так и не получилось сделать планшет полноценной заменой ПК. В последнее время дела с этим намного лучше, в частности благодаря прокачанной функциональности: пользователям больше не нужно мучаться и печатать текст на экране, ведь можно подключить к планшету клавиатуру! HOTWAV Pad 11 как раз поддерживает такую фишку, позволяя владельцу удобно работать с текстом, забыв про громоздкий ноутбук.

Вдобавок вышеупомянутая камера на боковой грани — идеальное решение для звонков по видео. Она имеет разрешение в 8 мегапикселей и хорошо передает детали. А если смартфона нет под рукой, вы всегда можете использовать основную на 16 мегапикселей, запечатлев приятный момент в виде качественной фотографии. Она также поддерживает запись видео в 1080р.

Планшет с клавиатурой

Ну, а чтобы вы не вспоминали о зарядке, в HOTWAV Pad 11 предусмотрен мощный аккумулятор на 8000 мА*ч. Этого хватит на 800 часов в режиме ожидания или 65 часов воспроизведения музыки! Кроме того, ему добавляет функциональности слот для сим-карт, который поставляется в базовой модификации. С ним вы можете забыть о поиске точки доступа Wi-Fi.

Какой планшет на Андроид купить

Самое приятное, что HOTWAV Pad 11 поставляется на Android 13 из коробки и имеет массу крутых системных функций вроде разделения экрана, многопользовательского и детского режима. Гаджет также поддерживает расширение хранилища до 2 Тб за счет карт памяти, а также имеет разъём для наушников, от которого многие производители зря отказались.

HOTWAV Pad 11 — универсальный планшет на все случаи жизни. Он подойдет и для учебы, и для работы, и для развлечений. И его покупку лучше не откладывать: старт продаж новинки намечен на ближайшее время! Так, с 18 по 27 марта есть уникальная возможность купить планшет HOTWAV на АлиЭкспресс по специальной цене — всего за 139,99 доллара, что нереально дешево за такой гаджет. А если поторопиться и войти в число ста первых покупателей, то можно получить удобную клавиатуру в подарок. Согласитесь, неплохая цена за устройство, которое явно функциональнее ноутбука и дешевле?

HOTWAV Pad 11 со скидкой