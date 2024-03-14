Нашел крутой планшет на Андроид со скидкой. Он еще не вышел, но уже кладет на лопатки iPad и даже ноутбуки

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Иван Герасимов

Практически каждый месяц в году производители электроники представляют новые устройства. Больше всего внимания к крупным брендам, которые успели зарекомендовать себя, но в последнее время они объективно топчутся на месте, фактически выкатывая гаджеты с минимумом нововведений. При этом условные планшеты стоят довольно дорого, так что, обычным фанатам техники остается о них лишь мечтать. На их фоне намного выигрышнее смотрятся устройства от молодых брендов — например, новейший планшет HOTWAV Pad 11. Его изюминка не только в стильном внешнем виде и внушительных характеристиках, но и в очень аппетитной цене!

Нашел крутой планшет на Андроид со скидкой. Он еще не вышел, но уже кладет на лопатки iPad и даже ноутбуки. Новый планшет HOTWAV уже скоро поступит в продажу. Что он умеет? Фото.

Новый планшет HOTWAV уже скоро поступит в продажу. Что он умеет?

Недорогой удобный планшет для работы

Бытует мнение, что недорогие планшеты видно издалека: в первую очередь, их невысокую цену легко определить по внешнему виду. Спешу вас огорчить, но это правило уже не актуально. Новейший планшет 2024 года HOTWAV Pad 11 — яркое тому доказательство.

Недорогой удобный планшет для работы. Новый планшет HOTWAV выглядит очень круто и не похож на недорогое устройство. Фото.

Новый планшет HOTWAV выглядит очень круто и не похож на недорогое устройство

  • Новый планшет имеет алюминиевый корпус с прямыми гранями, как и подобает дорогим моделям.
  • Ультратонкий корпус толщиной всего 7,6 мм и весом всего 516 г.
  • Сзади установлен стильный вертикальный модуль камер вдоль одной из граней.

Добавляет стиля HOTWAV Pad 11 фронтальная камера на боковой грани. Это прекрасное решение, так как в 2024 году большинство людей использует планшет горизонтально во время работы. А для развлечений производитель не поскупился на 4 динамика с объемным звучанием, чтобы вам было максимально комфортно смотреть любимые фильмы и шоу.

Стильный планшет HOTWAV Pad 11

Мощный планшет на Андроид

HOTWAV Pad 11 может похвастаться не только ультрамодным внешним видом, но и хорошей начинкой. Недорогой планшет работает на базе чипа Unisoc T606 — производительного чипсета для повседневных задач. Он выдает свыше 240 000 очков в AnTuTu, поэтому без труда справится не только с производительными приложениями, но и играми.

Мощный планшет на Андроид. Новый планшет HOTWAV имеет производительное железо и подойдет для любых задач. Фото.

Новый планшет HOTWAV имеет производительное железо и подойдет для любых задач

Купить недорогой планшет HOTWAV Pad 11 нужно еще и по той причине, что он по умолчанию имеет сразу 6 ГБ ОЗУ. Этого и так более чем достаточно для пользователей, но производитель добавил к ним еще 6 Гб виртуальной памяти. Такое приятное дополнение позволит вам хранить приложения открытыми, не переживая за то, что устройство может начать глючить.

Мощный планшет на Андроид. Экран в планшете сертифицирован по стандарту TUV SUD, а значит — безопасен для глаз. Фото.

Экран в планшете сертифицирован по стандарту TUV SUD, а значит — безопасен для глаз

Как уже говорилось выше, HOTWAV Pad 11 чертовски хорош в повседневном использовании. Вы точно не сможете оторваться от качественного 11-дюймового дисплея с разрешением 2К и небольшими рамками! Планшет не навредит зрению, ведь его экран сертифицирован по стандарту TUV SUD, что означает наличие защиты для глаз и низкое излучение синего света.

HOTWAV Pad 11 дешево

Ноутбук или планшет с клавиатурой — что купить

Как ни старались производители все эти годы, но у них так и не получилось сделать планшет полноценной заменой ПК. В последнее время дела с этим намного лучше, в частности благодаря прокачанной функциональности: пользователям больше не нужно мучаться и печатать текст на экране, ведь можно подключить к планшету клавиатуру! HOTWAV Pad 11 как раз поддерживает такую фишку, позволяя владельцу удобно работать с текстом, забыв про громоздкий ноутбук.

Ноутбук или планшет с клавиатурой — что купить. Планшет поддерживает подключение внешней клавиатуры и подходит для работы. Фото.

Планшет поддерживает подключение внешней клавиатуры и подходит для работы

Вдобавок вышеупомянутая камера на боковой грани — идеальное решение для звонков по видео. Она имеет разрешение в 8 мегапикселей и хорошо передает детали. А если смартфона нет под рукой, вы всегда можете использовать основную на 16 мегапикселей, запечатлев приятный момент в виде качественной фотографии. Она также поддерживает запись видео в 1080р.

Планшет с клавиатурой

Ну, а чтобы вы не вспоминали о зарядке, в HOTWAV Pad 11 предусмотрен мощный аккумулятор на 8000 мА*ч. Этого хватит на 800 часов в режиме ожидания или 65 часов воспроизведения музыки! Кроме того, ему добавляет функциональности слот для сим-карт, который поставляется в базовой модификации. С ним вы можете забыть о поиске точки доступа Wi-Fi.

Какой планшет на Андроид купить

Самое приятное, что HOTWAV Pad 11 поставляется на Android 13 из коробки и имеет массу крутых системных функций вроде разделения экрана, многопользовательского и детского режима. Гаджет также поддерживает расширение хранилища до 2 Тб за счет карт памяти, а также имеет разъём для наушников, от которого многие производители зря отказались.

Какой планшет на Андроид купить. Купить крутой планшет можно со скидкой для первых покупателей! Фото.

Купить крутой планшет можно со скидкой для первых покупателей!

HOTWAV Pad 11универсальный планшет на все случаи жизни. Он подойдет и для учебы, и для работы, и для развлечений. И его покупку лучше не откладывать: старт продаж новинки намечен на ближайшее время! Так, с 18 по 27 марта есть уникальная возможность купить планшет HOTWAV на АлиЭкспресс по специальной цене — всего за 139,99 доллара, что нереально дешево за такой гаджет. А если поторопиться и войти в число ста первых покупателей, то можно получить удобную клавиатуру в подарок. Согласитесь, неплохая цена за устройство, которое явно функциональнее ноутбука и дешевле?

HOTWAV Pad 11 со скидкой

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