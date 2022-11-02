Нашел недорогой планшет с 15 ГБ ОЗУ. Надо успеть купить, пока не разобрали

Бренд Doogee известен людям, которые любят защищенные смартфоны. Но компания старается развиваться, расширяя свою экосистему. Так, 1 ноября Doogee представила свой первый планшет — Doogee T10. Может показаться, что это совершенно проходное устройство, ничем не отличающееся от конкурентов. Однако таким будет мнение человека, который не привык разбираться в деталях. Но мы ведь с вами другой породы, правда? Поэтому давайте посмотрим на недорогой планшет Doogee T10, чтобы понять, чем он интересен и кому подойдет.

Дизайн Doogee T10

Несмотря на то, что мы говорим о дешевом планшете, Doogee не пошел на компромиссы в плане материалов корпуса. Устройство сделано из надежного сплава алюминия, гарантирующего отсутствие скрипов и люфтов, а также обеспечивающего приятные ощущения от тактильного контакта. Любителям оригинальности предлагается несколько цветов:

космический серый;

синий Нептун;

лунное серебро.

Еще одним преимуществом корпуса Doogee T10 помимо материалов является толщина — 7,5 мм. И, хотя Doogee T10 — первый планшет бренда, разработчики позаботились о его совместимости с периферийными гаджетами. К устройству можно подключить стилус и чехол-клавиатуру, которые продаются вместе с планшетом.

Узнать больше о Doogee T10

Планшет с большим экраном

Лицом Doogee T10 является экран планшета, и в этом отношении производитель постарался найти золотую середину, соблюдая баланс невысокой цены и хорошего качества. Устройство получило 10,1-дюймовую IPS-матрицу с разрешением FullHD+. Это значит, что вы сможете смотреть видео на любимых стриминговых сервисах в высоком качестве 1080p. Также дисплей Doogee T10 обзавелся сертификацией TÜV Rheinland, что говорит о его безопасности для глаз.

Официальное сообщество Doogee в VK

Возможно, кого-то смутит отсутствие повышенной частоты обновления матрицы, но давайте помнить: Doogee T10 — недорогой планшет, главная цель которого — предоставить оптимальное соотношение цены и характеристик. Поддержка 90 Гц — это как раз то, на чем можно сэкономить ради оснащения устройства другими полезными функциями.

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Doogee T10 — характеристики

Экран планшета — параметр важный, но далеко не единственный. Doogee T10 интересен и по другим аспектам. Прежде чем их обсудить, давайте взглянем на характеристики Doogee T10.

Характеристика Значение Экран 10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T606 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 8300 мАч Зарядка 18 Вт

Камера планшета соответствует уровню недорогого устройства. Ее главное предназначение — организация видеосвязи, и за счет поддержки двухдиапазонного Wi-Fi она с этим вполне справляется, а за фотошедеврами обращайтесь к камерофонам. Куда более интересным кажется процессор Unisoc T606. Добротный чип, выбивающий под 200 тысяч баллов в AnTuTu, обеспечивает плавную работу интерфейса и отсутствие лагов в приложениях.

Еще бы, ведь производителем заявлено 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 7 ГБ вплоть до 15 ГБ. Это стало возможным за счет внутреннего накопителя на 128 ГБ с поддержкой MicroSD-карт. Но рассматривать Doogee T10 в качестве игрового девайса не стоит. В свежих 3D-играх ему сложновато продемонстрировать стабильную частоту кадров.

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Зато Doogee T10 порадует своей автономностью. Это планшет с хорошей батареей на 8300 мАч, полного заряда которой хватит на 25 часов прослушивания музыки и 7 часов просмотра видео. Восстановит энергию комплектный адаптер на 18 Вт, подключающийся к Doogee T10 через порт USB Type-C.

Планшет на Андроид 12

А что там с прошивкой? Doogee T10 из коробки работает на новом Android 12, в то время как более дорогие модели до сих пор предлагают Android 11 без шанса на обновление. Свежий Андроид — залог оптимизации, стабильности и поддержки большинства приложений, доступный в Google Play. Планшет с таким ПО можно брать с запасом на несколько лет вперед.

Еще больше продуктов Doogee

Тем более, что у Doogee T10 нет существенных минусов в плане функциональности. У него есть стереодинамики, но еще важнее поддержка SIM-карт. Лоток комбинированный, поэтому либо 2 SIM, либо 1 SIM + MicroSD.

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Купить Doogee T10

Сегодня я уже несколько раз сказал о том, что Doogee T10 — недорогой планшет. Но сколько же он стоит? Цена Doogee T10 составляет примерно 8600 рублей при переводе на отечественную валюту. Именно столько за него будут просить в магазине Doogee AliExpress Store, начиная с 1 ноября.

Купить Doogee T10

Также планшет продается в DoogeeMall (официальный магазин Doogee), и 7 700 рублей — это беспрецедентная стоимость для модели, предлагающей 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 15 ГБ. Doogee T10 — хороший планшет для работы и просмотра медиаконтента, но не для игр и решения ресурсоемких задач.

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Хотя в игровом плане Doogee T10 сложно тягаться с более дорогими планшетами, он может предложить то, чем не могут похвастаться конкуренты. Это и большой объем памяти, и комбинированный лоток, куда можно поставить не только MicroSD-карту, но и СИМку для совершения звонков.