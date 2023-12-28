5 функций камеры Xiaomi, добавляющих крутые спецэффекты на фото и видео

Камера смартфонов Xiaomi не только делает детализированные фото и записывает классные видео, но и предлагает немало интересных фишек, позволяющих владельцу проявить свой креатив. Если вы из тех, кто хочет не просто сделать снимок или записать ролик, а желает превратить его в настоящее произведение искусства, то устройство предложит вам целый ряд опций. Сегодня расскажем о функциях камеры Xiaomi, многие из которых могут вас удивить.

Двойное видео на смартфоне Xiaomi

Смартфоны Xiaomi умеют записывать видео на основную и фронтальную камеру одновременно. Для чего? Например, чтобы вы могли запечатлеть как происходящее вокруг, так и свои эмоции.

Функция одновременной записи на фронтальную и основную камеру называется двойное видео Xiaomi. Для получения доступа к ней сделайте следующее:

Запустите приложение камеры. Откройте вкладку «Еще». Выберите «Двойное видео». Нажмите кнопку записи.

Режим двойного видео позволяет менять картинку с двух камер местами, а также настраивать положение кадра. Обратите внимание, что эта функция, как и подавляющее большинство других, рассмотренных сегодня, отсутствует на дешевых и устаревших смартфонах Xiaomi.

Читайте также: крутые функции MIUI, которые заставят вас купить смартфон Xiaomi

Режим видеоблога Xiaomi

Еще одна интересная опция для записи роликов — режим видеоблога на телефоне. По аналогии с предыдущей функций эта скрывается в разделе «Еще» и предлагает создать целый клип из нескольких коротких отрезков:

В приложении камеры откройте вкладку «Еще», а затем — «Видеоблог». Выберите любой пресет, состоящий из нескольких сегментов. Нажмите кнопку записи и сделайте 5-10 коротких роликов, следуя инструкциям, которые появятся на экране.

Видеоблог на Xiaomi — отличный способ запечатлеть вечеринку, получив на выходе готовый клип, которым сразу же можно поделиться в социальных сетях. Но учтите, что функция работает только в альбомной ориентации.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Фото с длинной выдержкой

Для тех, кто не любит записывать видео, Xiaomi тоже приготовила классную функцию — фото с длинной выдержкой. С помощью этой опции вы можете сделать снимок человека или любого другого объекта на размытом фоне, что создаст эффект динамики.

На выбор доступно несколько режимов длинной выдержки:

Движущаяся толпа для фото человека в оживленном месте;

для фото человека в оживленном месте; Неоновый шлейф для ночных снимков мегаполиса;

для ночных снимков мегаполиса; Масляная живопись , превращающая движущиеся по небу облака в картину;

, превращающая движущиеся по небу облака в картину; Светопись , чтобы, например, сделать на фото надпись фонариком или другим источником света;

, чтобы, например, сделать на фото надпись фонариком или другим источником света; Звездное небо для фотографии звезд;

для фотографии звезд; Звездный шлейф для создания эффекта падающих с неба комет.

Конечно, все это можно сделать через профессиональный режим камеры Android, но Xiaomi позволяет не выкручивать настройки, делая всю работу за пользователя. Вам лишь остается либо поставить смартфон на штатив, либо стараться держать руки неподвижно.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Режим клонирования в камере

Пожалуй, самым забавным режимом камеры Xiaomi является клонирование. Как следует из его названия, он предусмотрен для создания клонов человека внутри одного кадра. Посмотрите, какие шедевры можно снять при помощи этого режима.

Клонирование на камере Xiaomi работает как в режиме видео, так и при создании фотографий. Для настройки режима воспользуйтесь инструкцией:

Во вкладке «Еще» выберите «Клонирование». Отметьте нужный пресет (для фото или видео). Сделайте снимок или запишите короткий ролик с человеком. Попросите человека отойти в другое место кадра и еще раз нажмите кнопку съемки.

Клонирование фото и видео на Xiaomi доступно только в альбомной ориентации. Кроме того, для съемки в этом режиме нужно держать руки неподвижно. Так что при необходимости используйте штатив.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Киноэффекты на телефоне Xiaomi

Вся магия камеры на телефоне Xiaomi скрывается в разделе «Киноэффекты». Здесь пользователям предлагается сразу 6 различных сценариев:

Назад во времени (перемотанное назад видео);

(перемотанное назад видео); Магический зум (приближение фона за объектом съемки);

(приближение фона за объектом съемки); Медленный затвор (размытие картинки за движущимся объектом);

(размытие картинки за движущимся объектом); Остановка времени (в кадре останавливается все за исключением объекта съемки);

(в кадре останавливается все за исключением объекта съемки); Ночной таймлапс (адаптация настроек для съемки ускоренного видео при слабом освещении);

(адаптация настроек для съемки ускоренного видео при слабом освещении); Параллельный мир (отражение картинки по горизонтали).

Каждый киноэффект Xiaomi сопровождается промо-роликом, позволяющим оценить выбранный пресет, а съемка во всех режимах ведется исключительно в альбомной ориентации.

Киноэффекты и другие функции камеры Xiaomi доступны на Redmi Note 10 Pro и более новых устройствах линейки, POCO X4 Pro и новее, а также на всех представителях флагманской серии Xiaomi, начиная с Mi 11.