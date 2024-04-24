5 очень важных характеристик камеры смартфона, на которые редко обращают внимание

Тот факт, что количество мегапикселей не влияет на качество фото, заставляет многих людей отказаться от изучения характеристик камеры смартфона и положиться исключительно на бравурные заявления производителей. Искать истину в их словах не стоит, так как ни один бренд не будет рассказывать о недостатках своих продуктов. Неужели нужно полагаться на интуицию? Совсем нет. Есть несколько объективных характеристик смартфона, позволяющих узнать почти все о потенциальном качестве фото на его камеру и при этом не обойтись банальными словами, будто бы все зависит от программного обеспечения.

На что влияет размер сенсора камеры

Размер сенсора — главная характеристика камеры смартфона. Ведь именно от величины пластины, улавливающей окружающий свет, зависит четкость снимков как днем, так и вечером.

Зачем смартфону нужна большая камера

Мы уже рассказывали о важности большой камеры в прошлом году, а сейчас поговорим о конкретных цифрах и действиях. Каким должен быть размер сенсора камеры? Оптимальный вариант — более половины дюйма (от 1″ до 1/2″).

Более сложный вопрос — как узнать размер сенсора? Иногда эту характеристику указывают производители смартфонов на своих официальных ресурсах, а в случае, если информация отсутствует, можно обратиться к альтернативным источникам наподобие сайта nanoreview.net, где представлены характеристики самых разных моделей.

Смартфон имеет не только основную камеру, а потому важно знать характеристики всех сенсоров. При этом будьте готовы к тому, что размер вспомогательных модулей может оказаться заметно меньше основного.

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Для чего нужны дополнительные камеры

А зачем смартфону нужны еще какие-то камеры помимо основной и фронтальной? Люди, которые не задаются этим вопросом, смотрят исключительно на количество, а скептики предпочитают вообще не обращать внимание на вспомогательные сенсоры. Но оба подхода ошибочны.

Конечно, в качестве дополнительных сенсоров производитель может установить бесполезный макро-модуль или времяпролетный объектив микроскопических размеров. Но иногда (как правило, в не самых дешевых смартфонах) находится место действительно полезным камерам:

сверхширокоугольный модуль — позволяет делать общие планы с широким углом захвата, а также отдалять объект съемки;

— позволяет делать общие планы с широким углом захвата, а также отдалять объект съемки; телеобъектив (портретный модуль) — предназначен для приближения объекта съемки с кратностью от 2x до 3.2x почти без потери качества и создания глубины на портретном фото, а еще усиливает цифровой зум вплоть до 30x;

(портретный модуль) — предназначен для приближения объекта съемки с кратностью от 2x до 3.2x почти без потери качества и создания глубины на портретном фото, а еще усиливает цифровой зум вплоть до 30x; перископическая камера — обладает кратностью оптического зума в диапазоне от 3x до 10x и цифрового до 120x, обеспечивая очень сильное приближение объектов съемки.

Решайте сами, насколько важны для вас эти камеры. Но определенно они будут намного полезнее, чем затычки по 2 мегапикселя, которыми любят оснащать дешевые смартфоны.

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Зачем камере автофокус

Автофокус — функция, помогающая автоматически фокусироваться на объекте съемки, то есть без необходимости нажатия на экран, делая фото и видео более четкими. Подобной фишкой оснащены камеры всех современных смартфонов, но это не значит, что нужно проходить мимо нее.

Автофокус всегда присутствует на основной камере, но его может не быть на дополнительных модулях. Обратите внимание, что функция очень важна для фронталки, где без AF зачастую получаются размытые селфи, а еще она превращает сверхширокоугольный объектив в макро-модуль с высоким разрешением.

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Как и в случае с размером сенсора, икать информацию о наличии или отсутствии автофокуса на вспомогательных камерах нужно на сайтах производителя, а также в альтернативных источниках, собирающих характеристики разных смартфонов.

Что делает оптическая стабилизация камеры

Еще одна важная характеристика камеры — оптическая стабилизация. Она создает компенсационный сдвиг линз или сенсора, благодаря чему смартфону становится легче делать четкие снимки при плохом освещении, когда используется длинная выдержка.

Также оптическая стабилизация — лучший помощник при съемке в движении, когда нет возможности зафиксировать руки в одном положении. В этом сценарии OIS заметно снижает количество смазанных снимков.

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Учтите, что оптическая стабилизация нужна не только основной камере. Ее роль очень высока при съемке на телеобъектив или перископический модуль, где даже минимальное движение рук может стать причиной смазанных фотографий.

Почему для камеры важен процессор смартфона

И все-таки, какими бы крутыми камерами ни был оснащен смартфон, качество снимков будет невысоким, если устройство оснащено слабым процессором. Для наглядности взгляните на пару снимков, сделанных на Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 Pro+.

Оба смартфона используют основную камеру Samsung ISOCELL HP3 на 200 МП с довольно большим размером сенсора 1/1.4″ и оптической стабилизацией, реализованной через сдвиг линзы. Также устройства работают на одной прошивке (MIUI 14), но при этом снимок на Redmi Note 13 Pro+ получился ярче и четче за счет использования более мощного процессора Dimensity 7200-Ultra, реализующего дополнительные инструменты обработки фото.

5 неочевидных причин, почему вашему смартфону нужен мощный процессор

Кроме того, мощный процессор смартфона позволяет записывать видео в более высоком разрешении, а также использовать цифровую стабилизацию в разных сценариях. Поэтому не торопитесь выбирать устройство, исходя исключительно из характеристик камеры. Обязательно обратите внимание на его процессор и по возможности делайте выбор в пользу более мощного решения.